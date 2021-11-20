Віялові відключення в Україні не плануються, - Шмигаль

Денис Шмигаль запевнив, що ні Кабінет Міністрів, ні регулятор не планують віялових відключень електроенергії в Україні.

Про це прем'єр-міністр сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Віялові відключення - це складна державна процедура, якою управляє оператор систем розподілу. Вони полягають у системному відключенні регіонів, тобто цілих областей, або цілих районів щонайменше. Ці речі оголошуються, приймаються відповідні рішення, які є публічними. І, звичайно, суспільство про такі відключення знає. І це різний масштаб і рівень у порівнянні з плановими ремонтами, які відбуваються в мережі. На сьогодні жодною організацією, регулятором, урядом, ніким в Україні не плануються віялові відключення. Таких планів підготовки немає", - розповів Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що протягом року в окремих регіонах, населених пунктах проводяться планові ремонти мереж. Про їх терміни та відповідальних за роботи можна дізнатися на сайті Міністерства енергетики.

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