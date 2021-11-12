Підстав для віялових відключень електроенергії немає, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні немає підстав для віялових відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", він заявив у токшоу "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.

"Сьогодні підстав ані Міністерство енергетики, ні "Укренерго" для віялових відключень не мають. Ми не готуємося до віялових відключень, і планів таких не складаємо", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що поширення інформації про можливі віялові відключення електроенергії є маніпуляцією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль. ВIДЕО