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Підстав для віялових відключень електроенергії немає, - Шмигаль

Підстав для віялових відключень електроенергії немає, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні немає підстав для віялових відключень електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", він заявив у токшоу "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері.

"Сьогодні підстав ані Міністерство енергетики, ні "Укренерго" для віялових відключень не мають. Ми не готуємося до віялових відключень, і планів таких не складаємо", - сказав Шмигаль

Прем'єр зазначив, що поширення інформації про можливі віялові відключення електроенергії є маніпуляцією.

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електроенергія (6185) Укренерго (2688) Шмигаль Денис (4565) Міненерго (1402)


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Топ коментарі
+17
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12.11.2021 08:19
+12
Значить, будуть відключати «без підстав»…
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12.11.2021 07:37
+9
Ще хтось вірить цим балаболам?
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12.11.2021 07:35
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А на завтра??? А при температурі -5?😂😂😂
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12.11.2021 07:28 Відповісти
Підстав немає-а відключення є...
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12.11.2021 07:32 Відповісти
Ще хтось вірить цим балаболам?
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12.11.2021 07:35 Відповісти
Значить, будуть відключати «без підстав»…
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12.11.2021 07:37 Відповісти
Не буває дима, без вогню...)
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12.11.2021 08:52 Відповісти
Да,да...маскують відключення під ремонтні роботи.
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12.11.2021 07:42 Відповісти
шо за херня ?
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12.11.2021 07:55 Відповісти
Кацап.
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12.11.2021 07:58 Відповісти
бездомный и немытый
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12.11.2021 08:03 Відповісти
верните Тимошенку !!!
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12.11.2021 07:55 Відповісти
В тюремну камеру😜
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12.11.2021 08:08 Відповісти
Як Тимоха стала прем"єром, так і припинились відключення.
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12.11.2021 08:28 Відповісти
Дійсно так, але вона мутна тітка.
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12.11.2021 09:15 Відповісти
- "Оснований для паники НЕЕЕТ!!!" - кричал Премьер на бегу по коридору КабМина с чемоданами.
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12.11.2021 08:04 Відповісти
Причин перебування ЗЄлєшобли при владі немає.
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12.11.2021 08:09 Відповісти
Насправді є.
Це тупоголовий народ.
От і виплила правда - чому у нас така держава.
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12.11.2021 08:39 Відповісти
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12.11.2021 08:19 Відповісти
тай зими на сьогодняшній день немає .
а от то,шо планів на сьогодня все ще немає-це вже карна справа.
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12.11.2021 08:46 Відповісти
значить відключення будуть. Цей брехливий хрін уже розказував, що нема заборгованості перед ЗСУ, виявилося, що заборгованість більше 7 млрд. грн. Так що готуємося, купуємо генератори.
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12.11.2021 08:48 Відповісти
Підстав нема але готуватись треба...
Ціни на буржуйки зростатимуть...
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12.11.2021 08:51 Відповісти
Він сказав правильно, що сьогодні немає підстав, але він не казав за лютий і березень. Він нічого не сказав, звідки і по якій ціні будуть закачувати газ у сховища на наступний рік? Він нічого не сказав за ціни, які полетять вверх, хоч вони з бюджету, нашого бюджету будуть погашати різницю за опалення? Влада тупо бреше, щоб хоч якось відтягнути свою відповідальність, чекають що ще щось станеться у світі, щоб на те списати свою непрофесійність і воровитість. А для баранів запустять якийсь відосік від якогось там арахамії, де він пошуткує, що будемо приєднуватися до Німеччини і барани про все забудуть і будуть місяць бекати про те, що ж такого сказав мамамія.
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12.11.2021 09:05 Відповісти
халуек ахметовский дает...))) малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата и слугу олигархов нужно срочно убирать со всем его Сбродом....
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12.11.2021 09:17 Відповісти
Верить нашей власти - себя не уважать!
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12.11.2021 09:21 Відповісти
Украина не получила никаких инвестиций из Омана после визита Зеленского
Экономика / Мнения 12-ноя,

Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Напомним, что в начале января 2020 года Владимир Зеленский вместе с семьей побывал в Султанате.

Позже Зеленский рассказал, что частную поездку в Оман оплатила его семья, которая поехала в эту страну, и свое пребывание он использовал также и для налаживания отношений Украины с Султанатом.

Пресс-служба главы Украинского государства, информируя о пребывании Зеленского в Омане, сообщила, что президент обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.

В сообщении пресс-службы также говорится о том, что «оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере».

Судя по данным НБУ, эта «заинтересованность» оказалась недостаточной. Теперь ждем от Офиса президента очередного объяснения о том, почему рождественская поездка Зеленского в Оман привела к «нулевым инвестициям» из этой страны в Украину.

Визит главы государства в Оман в 2020 году не анонсировался его пресс-службой.

На Банковой подтвердили, что Зеленский находится за границей после публикации его фотографий, сделанных в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
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12.11.2021 09:28 Відповісти
А ми тобі, малошанований, вже не віримо. Від слова зовсім.
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12.11.2021 09:38 Відповісти
Виключили би йому "вентилятор"пока не перегорів від обіцянок, запевнень і планів на 2030-2060 роки.
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12.11.2021 09:59 Відповісти
"Підстав ...... (нужное вписать) немає" - так говорят всегда, перед......
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12.11.2021 10:22 Відповісти
О, ну раз шмыгаль так сказал, значит нужно понимать все наоборот(
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12.11.2021 11:05 Відповісти
Поскольку зелень - это совок , то если говорят "не будет отключений" - значит они точно будут. Покупайте генераторы. Скидывайтесь, чтоб хоть один на подъезд... чтоб холодильники работали...
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12.11.2021 11:13 Відповісти
Підстав немає, але відключати будуть
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12.11.2021 13:14 Відповісти
Аварійна закупівля у Чехії 500 Мвт? - це дрібниці
А от з Білорусі білорусського округу рфії це вже щось...
Як тільки будуть морози і підвищене споживання електрики тут і московський сцарь, як завжди, новорічний подарунок з привітанням!
сцарь пуйло -клован давай мнє всьо, а то заморожу!
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12.11.2021 13:45 Відповісти
https://ua.energy/ Пока только с Беларуси импорт-415 МВт.https://www.litgrid.eu/index.php/sistemos-duomenys/tarpsisteminiai-srautai/85 Но литовцы с БелАЭС забирают больше-около 700 МВт Шобы вы все делали без белорусского федерального округа
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12.11.2021 13:54 Відповісти
" Ми не готуємося до віялових відключень, і планів таких не складаємо"...
"Поэтому все отключения будут внеплановыми и не подготовленными", - добавил Шмигаль и хитро улыбнулся...
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12.11.2021 14:38 Відповісти
 
 