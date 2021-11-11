Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає зростання цін в Україні "природним процесом" і "природною інфляцією".

Про це голова уряду заявив в ефірі телеканала 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Україні інфляція порядка 10% — це офіційна статистика. Базова складає 7%, решта зумовлена зростанням цін на газ у світі і у Європі. Звичайно, під час коронакризи більшість країн друкували свої валюти і в доларах, і в євро — і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", — пояснив прем'єр.

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