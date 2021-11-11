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Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає зростання цін в Україні "природним процесом" і "природною інфляцією".

Про це голова уряду заявив в ефірі телеканала 1+1, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Україні інфляція порядка 10% — це офіційна статистика. Базова складає 7%, решта зумовлена зростанням цін на газ у світі і у Європі. Звичайно, під час коронакризи більшість країн друкували свої валюти і в доларах, і в євро — і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", — пояснив прем'єр.

Також читайте: Пік зростання цін пройдено: НБУ прогнозує зниження інфляції

Автор: 

інфляція (852) підвищення цін (34) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+60
Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль
*************
Шмигаль висить на дереві - це природний процес...

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12.11.2021 00:01
+40
нижче - графік друка грошей..

87 млрд грн за 5 років при Порохе

та 227 млрд.грн (на серпень! 2021, на листопад - вже більше 255 млрд.грн).. за 2 роки при зеЛохе офшорном..
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12.11.2021 00:00
+39
Виправдовує владу недоумків.
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11.11.2021 23:55
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Виправдовує владу недоумків.
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11.11.2021 23:55 Відповісти
Влада недоумків виправдовується ...
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12.11.2021 00:04 Відповісти
Ну не пид… ,каждый день новая брехня ! зеКрыса клялась , что не буде зростання
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12.11.2021 00:19 Відповісти
Реально цілком природньо ,країна без державної влади ,як корабель без кермувальників !!! Без керма і вітрил !!!)))
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12.11.2021 00:35 Відповісти
Більш цинічно брехливого прем'єр-міністра в Україні ще не було, він навіть перевершив Козлоянича кровосісю. Природній процес, це коли восени листя з дерев опадає так як і рейтинг вашого Зеленского дурня, а під цей Новий рік вам буде ййолка на Майдані з мотузкою.
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12.11.2021 00:41 Відповісти
Для Майдана надо сцену, палатки, полевые кухни. Где это все брать? Кто даст?
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12.11.2021 09:59 Відповісти
Держит всех за дураков.- "..ететвенный процес..".
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12.11.2021 01:29 Відповісти
Коли зелена влада бреше, це теж "єстєствєнниф" процес. Для них брехати - як дихати.
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12.11.2021 03:07 Відповісти
і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", - пояснив прем'єр- а пісюн в тебе, шмигальок, не росте часом і в труси не тисне ?
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12.11.2021 06:16 Відповісти
Поліція грабує громадян - також природній процес, вимагаю надати амністію на страту поліцейських
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11.11.2021 23:57 Відповісти
Хз. Для примера за 7 лет стоимость мяса на базаре выросла больше, чем в 2 раза. Кошачий песок тож больше, чем в 2 раза. Хз чем это обусловлено. Доллар съехал с 28.? на 26.?, зарплата средняя выросла немного. Чет на сходится. (
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11.11.2021 23:57 Відповісти
нижче - графік друка грошей..

87 млрд грн за 5 років при Порохе

та 227 млрд.грн (на серпень! 2021, на листопад - вже більше 255 млрд.грн).. за 2 роки при зеЛохе офшорном..
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12.11.2021 00:00 Відповісти
п.с. фактична емісія дорівнює 3.34 млрд.долл (курс 26) за 5 років при Порошенко, та
10 млрд.долл за 2 роки при зеЛохе

Та чим дальше - тим більше грошей буде друкувати клован..
"дефолт - это хорошо!"(с) (после гиперинфляції)
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12.11.2021 00:03 Відповісти
А куди вони пішли, ці млрд?
Бо моя зп на місці
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12.11.2021 00:17 Відповісти
ну, ти ж до "великого крадівництва", видать, непричетний... А тим, хто ним займається (від асвальтоукладчика до кубракова) - потрібна налічка. І, чим більша посада - тим більше потрібно. І відкати потрібно обналічувати...
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12.11.2021 02:00 Відповісти
Залишення ЗП на одному рівні без зростання - то природний процес.
Д.Шмигаль, надприродний зеПрем'єр
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12.11.2021 08:50 Відповісти
за 7 лет стоимость мяса на базаре выросла больше, чем в 2 раза. Кошачий песок тож больше, чем в 2 раза))-
-зумовленo зростанням цін на газ у світі і у Європі. . Джерело:
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12.11.2021 00:03 Відповісти
Ех, були часи зубожіння.
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12.11.2021 00:10 Відповісти
Дійсно, - яка чудова зубожіла жопочка!
Мммм-яу... )))
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12.11.2021 00:14 Відповісти
У мене ще є доляри по 5.
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12.11.2021 00:19 Відповісти
Тссссс). Гетьманцев уже поставил галочку)))
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12.11.2021 01:02 Відповісти
выкуплю их по 5,5! Навар 10%! По зебокивски!
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12.11.2021 12:29 Відповісти
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12.11.2021 12:40 Відповісти
Ну почему же не сходится - нужно просто меньше кушать, тогда и расход кошачего песка тоже снизится пропорционально. Что тут не ясного?
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12.11.2021 00:36 Відповісти
кАнечна "природний".. в вигляді друка грошей)
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11.11.2021 23:58 Відповісти
Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль
*************
Шмигаль висить на дереві - це природний процес...

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12.11.2021 00:01 Відповісти
Йой мамцю! Шо то сі робе?
Мені аж й'го стало шкода́, - так всі залайкали Шморгаля на смереці!
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12.11.2021 00:51 Відповісти
Зарано жалієшь, його коли "свої" знайдуть, ще й кірзачі стягнуть.
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12.11.2021 00:59 Відповісти
Яка смерека? На сухій вербі!
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12.11.2021 08:33 Відповісти
Висит на заборе, калышится ветром (из песни про пропавшего щенка)
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12.11.2021 08:52 Відповісти
а де ж зе, зі своєю зеленкою, яка так схожа на "актрису из немецкого фильма для взрослых, готовую принять сколько угодно и с любой стороны"? невже їм місця на шибениці не вистачило?
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12.11.2021 10:46 Відповісти
Дякую Дуже дякую
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12.11.2021 00:02 Відповісти
ну урод. А почему рост зарплат выглядит неестесственным процессом?
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12.11.2021 00:03 Відповісти
Вы не понимаете это другое
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12.11.2021 00:05 Відповісти
Было время и были подвалы,
Было дело и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До бедовых широт поднялись,
Потому, что из всех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.
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12.11.2021 00:04 Відповісти
Шалене зростання цін завжди пекельно обурювало безмаєтних трудівників.
Тутечки ось я знайшов кацапське проізвєдєніє ізкузства про повишеніє цен на вотку.
Картіночка (так званий лубок) аж 1858 року!

Текст такий:

Водочка родімая мілая моя

Каждий дєнь ти грєзішся
С прєжнєй мнє ценой,
Так отрадно пєнішся
Льйошся в стакан мой,
І стєкло, как свєтлая,
На прольот відна,
Крєпостью прімєрная,
Будто старіна.
А тєпєрь, чьто ж сталося
Водочка с тобой,
Ценой вздорожалася,
Сдружилась с водой.
Чєм же ти родімая,
Горю посабіть?
Знать, прістало врємєчько
Водочку нє піть.

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12.11.2021 00:37 Відповісти
возможно зебобикам такая отмазка и прокатывает . а мне этой пурги про "естественный процесс" че то маловато
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12.11.2021 00:04 Відповісти
Природний процес - гавно спливає наверх.
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12.11.2021 00:06 Відповісти
То что напечатанные деньги кредитами через Эксимбанк вливают в "Большую достройку" - это ни при чём? Кредитами, которые по сути и отдавать не надо.
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12.11.2021 00:07 Відповісти
Я бы не рискнул такое писать, могут обвинить в холокосте.
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12.11.2021 00:46 Відповісти
Цены растут - это естественный процесс, Шмыгаль. -Заговорил человеческим голосом. Раньше только кукарекал: Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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12.11.2021 00:10 Відповісти
яким голосом??? тупе чмошне зепудало виправдовує інфляцію в Україні ЕМІСІЄЮ СВІТОВИХ ВАЛЮТ!
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12.11.2021 00:16 Відповісти
Классно если при Порошенко росли цены то Порох был виноват а если при Зеленском то это естественный процесс! Спасибо буду знать!
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12.11.2021 00:11 Відповісти
економі3д
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12.11.2021 00:12 Відповісти
Хватить скиглити. Берите лопати и копати. Шмигаль, Азиров - а какая разница?
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12.11.2021 00:17 Відповісти
Ну да! Это же цены росли только при Порошенко, А при янелоха оманском это все естественные процессы))) позорники!
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12.11.2021 00:20 Відповісти
"У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років - що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський", - стверджує Петро Порошенко.
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12.11.2021 00:22 Відповісти
Естественный природный процесс - это исчезновение зелёной плесени под действием напалма, которым ее нужно выжечь
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12.11.2021 00:28 Відповісти
Странно, а где это косатая пропала? Чего не кричит про дідуся, який купляв півареника у сільпо, при Порошенко можно було, при янелохе ніц.
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12.11.2021 00:29 Відповісти
Той дідусь вже помер, бо йому був потрібен кардіолог, та кардіореанімація, а це зараз навіть маючи гроши складно знайти.
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12.11.2021 00:53 Відповісти
Кстати, если переживаете, что в стране чего-то не хватает (газа, электроэнергии, кислорода), можете включить 1+1.

Там говорят, что всё есть 👍🏼 😀🤣
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12.11.2021 00:53 Відповісти
"...во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро..." - все що треба знати про кваліфікацію прем'єр-міністра.
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12.11.2021 01:05 Відповісти
Это шедевр.

Вот неплохо было бы, чтобы в США услышали, что ЗЕляди в долларах печатали свою валюту.
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12.11.2021 01:20 Відповісти
А шо так можно было?

А как же полвареника для зебилов? Они ж при Порохе не доедали хронически. А оказывается это нормально и вполне естественно.
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12.11.2021 01:19 Відповісти
КОнечно естественный процес..Вот если бы президентом был Порошенко, то весь ЗЕскот сейчас бы визжал про генацид ат бариги мародьора!!! А при ЗЕбубачке естественный процес.. сейчас любой ЗЕбил вам за минуту докажет что рост цен только на пользу..да и вообще, можно и потерпеть, главное что не Порошенко.
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12.11.2021 01:34 Відповісти
А тем временем ЗЕбилы затаились ..скрипят зубами от злости...ждут темку про Порошенко шоб повизжать какой же он барига мародьор, потому что в любую другу тему ЗЕбилы уже просто не заходят, ведь их кловун везде обосрался...
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12.11.2021 01:37 Відповісти
В одном он прав. У Байдена скоро печатный станок сгорит. Другого он просто ничего не умеет. Благо миллиарды нищебродов по всему миру не позволяют превратится доллару в туалетную бумагу.
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12.11.2021 02:47 Відповісти
О,адепт секты свидетелей госдолга США подтянулся.)
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12.11.2021 05:15 Відповісти
Байден это американский Зеленский. Вы читали как он портил воздух на саммите по климату? Такой позор.

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12.11.2021 05:24 Відповісти
Вижу буквы про пердёж Байдена и вижу картинки. Кто?Что? Где? А пофиг. Главное вбросить. Завтра напишут, что Байден насрал под дверью Конгресса.
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12.11.2021 05:39 Відповісти
байден пукнул, а вы всем фсб обоср.лись
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12.11.2021 06:51 Відповісти
Почему Байден всегда пукает при женщинах?
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12.11.2021 07:37 Відповісти
почему твои галифе и пасть всегда полны г-вна?
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12.11.2021 07:52 Відповісти
Для моськайчучки эти басни-самое то. Она и не такое выслушивает с умным видом. А сама чешет ещё покруче.
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12.11.2021 05:17 Відповісти
Цены растут, масло на хлебе тает. Вместе с хлебом. Это тоже естественный процесс
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12.11.2021 06:30 Відповісти
США 3-4 трлн$ в мировую экономику вкинули за 2 года,ЕС примерно 2 трлн евро..Цены по всему миру растут,даже в долларах.
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12.11.2021 06:47 Відповісти
это другое
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12.11.2021 10:02 Відповісти
Это вам Лукакшенка так обьясняет почему у вас третья деноминация??
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12.11.2021 10:03 Відповісти
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12.11.2021 07:02 Відповісти
Гений мысли-отец украинской экономики.
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12.11.2021 07:05 Відповісти
А шо, в президентському кабінеті нема кнопки, що виключає інфляцію? А вас послухати раніше, то за Пороха був.
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12.11.2021 07:13 Відповісти
Хлеб за месяц подорожал с 16 до 20 грн, какой же это естественный процесс.
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12.11.2021 07:18 Відповісти
При рекордном урожае зерновых в Украине.
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12.11.2021 08:25 Відповісти
а откуда ж брать деньги на Велкие крадивництво? там 4 грн лишних возьмут, там 5.. так и наполнят свои офшоры
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12.11.2021 09:18 Відповісти
А зарплата это процесс не природный всего на всего фантастика...
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12.11.2021 07:29 Відповісти
Шмыга, что-то ты затрынделся - цены на продукты в Украине на 20% выше чем в ЕС
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12.11.2021 07:47 Відповісти
Шлюха Мусийчук пиз...ла про борщевой набор при Порохе. А при зеленом ублюбке ее все устраивает. ********
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12.11.2021 08:07 Відповісти
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12.11.2021 08:20 Відповісти
Ничего естественного в росте цен нет. Естественно было бы при нынешних поступлениях валюты из Польши, Чехии, др. стран и от моряков, что курс доллара в гривнах падал бы. И цены падали бы тоже. Но этого не происходит, потому что включон печатный станок.
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12.11.2021 08:23 Відповісти
Ну, вас ******** тоже природа создала...
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12.11.2021 08:46 Відповісти
Сама природа впливає на економіку, щось нове)
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12.11.2021 09:07 Відповісти
Цены везде зростают, вот посмотрите в ЕС тоже все в два раза подорожало за пол-года)))))
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12.11.2021 09:10 Відповісти
Даже в 2014 году, когда было очень страшно всем, не было так херово как при зеленых дебилах.
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12.11.2021 09:15 Відповісти
всё верно, потому что все тогда знали, что у нас война, куда мы идём, восстанавливали экономику и т.д.. а сейчас зеленский народ как говно в проруби елозит, никто не знает куда мы плывём и что нас ждёт
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12.11.2021 09:17 Відповісти
Вот именно. Мы сейчас плывем в потоке дерьма 95.
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12.11.2021 10:07 Відповісти
раз Порошенко не у руля, то естественно это естественный процесс, а то б Порошенко был во всём виноват
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12.11.2021 09:15 Відповісти
Для того щоб ціни зростали * природньо * уряд не потрібен Уряд потрібен для того щоб вони не зростали А якщо зросли то уряд повинен компенсувати їх . А наш уряд , разом з антимонопольним, обрали собі роль статистів)))
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12.11.2021 09:42 Відповісти
довести ситуацию до ажиотажа, и прикрыться природным процессом,
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12.11.2021 10:50 Відповісти
Труханов покалечил людей в ДТП тоже естественный процесс.
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12.11.2021 12:27 Відповісти
Тварь зелёная!!!
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13.11.2021 20:16 Відповісти
 
 