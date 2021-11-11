Пік зростання цін пройдено: НБУ прогнозує зниження інфляції

У жовтні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,9% (із 11% у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Фактична споживча інфляція очікувано сповільнилася, проте була дещо вищою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень 2021 року. Це насамперед пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

Базова інфляція у жовтні прискорилася до 7,6% р/р (із 7,4% р/р у вересні).

Надалі підвищувалися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 13,2% р/р). Прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції внаслідок високих цін на енергоносії. Швидше зростали ціни на крупи, в тому числі через торговельні обмеження, введені Росією. Водночас стрімко сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння та початку переробки нового врожаю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

Прискорилися також темпи зростання вартості послуг (до 9,6% р/р). Через підвищення виробничих витрат бізнесу швидше дорожчали послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, страхування автомобілів, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку. Сповільнилося здешевлення туристичних послуг.

Незначно подорожчали й непродовольчі товари(на 1,5% р/р). Прискорилися темпи зростання цін на фармацевтичну продукцію та на товари для особистого догляду. Водночас поглибилося падіння цін на автомобілі, а також на одяг та взуття внаслідок зміцнення гривні.

Знизилися темпи зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,8% р/р)

Стрімко сповільнилося подорожчання цукру через високий врожай цукрових буряків. Темпи зростання цін на яйця також знизилися. Поглибилося здешевлення фруктів завдяки високому врожаю яблук та зміцненню гривні. Водночас надалі дорожчали молоко та м'ясо через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії. Останній чинник також відобразився в подорожчанні овочів через вищу собівартість тепличної продукції.

Продовжило сповільнюватися зростання адміністративно-регульованих цін (до 16% р/р).

Надалі стрімко знижувалися темпи зростання цін на природний газ для населення через вичерпання ефектів низької бази порівняння та дію річних контрактів із фіксацією тарифу. Повільніше дорожчали послуги опалення також у зв'язку зі збереженням незмінних тарифів для населення. Знижувалися й темпи зростання цін на тютюнові вироби. Натомість ціни на алкоголь і транспортні послуги надалі підвищувалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка

Прискорилося зростання цін на паливо (до 33,9% р/р).

Це передусім пов'язано з подорожчанням нафти на світових товарних ринках. Дещо стримувало зростання цін у цій групі товарів державне регулювання цін на ринку пального, запроваджене в травні 2021 року.

"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція знижуватиметься. Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення інфляцією однознакового рівня за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року. Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті", - йдеться у повідомленні.