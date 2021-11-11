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Пік зростання цін пройдено: НБУ прогнозує зниження інфляції

Пік зростання цін пройдено: НБУ прогнозує зниження інфляції

У жовтні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 10,9% (із 11% у вересні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,9%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Фактична споживча інфляція очікувано сповільнилася, проте була дещо вищою за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за жовтень 2021 року. Це насамперед пов'язано із суттєвішими вторинними ефектами від подорожчання енергоресурсів.

Базова інфляція у жовтні прискорилася до 7,6% р/р (із 7,4% р/р у вересні).

Надалі підвищувалися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 13,2% р/р). Прискорилося подорожчання макаронних виробів, хлібопекарської та молочної продукції внаслідок високих цін на енергоносії. Швидше зростали ціни на крупи, в тому числі через торговельні обмеження, введені Росією. Водночас стрімко сповільнилися темпи зростання цін на соняшникову олію завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння та початку переробки нового врожаю.

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Прискорилися також темпи зростання вартості послуг (до 9,6% р/р). Через підвищення виробничих витрат бізнесу швидше дорожчали послуги закладів швидкого харчування, ресторанів, страхування автомобілів, перукарень, салонів краси, закладів культури та відпочинку. Сповільнилося здешевлення туристичних послуг.

Незначно подорожчали й непродовольчі товари(на 1,5% р/р). Прискорилися темпи зростання цін на фармацевтичну продукцію та на товари для особистого догляду. Водночас поглибилося падіння цін на автомобілі, а також на одяг та взуття внаслідок зміцнення гривні.

Знизилися темпи зростання цін на сирі продукти харчування (до 13,8% р/р)

Стрімко сповільнилося подорожчання цукру через високий врожай цукрових буряків. Темпи зростання цін на яйця також знизилися. Поглибилося здешевлення фруктів завдяки високому врожаю яблук та зміцненню гривні. Водночас надалі дорожчали молоко та м'ясо через несприятливу ситуацію в тваринництві та високі ціни на енергоносії. Останній чинник також відобразився в подорожчанні овочів через вищу собівартість тепличної продукції.

Продовжило сповільнюватися зростання адміністративно-регульованих цін (до 16% р/р).

Надалі стрімко знижувалися темпи зростання цін на природний газ для населення через вичерпання ефектів низької бази порівняння та дію річних контрактів із фіксацією тарифу. Повільніше дорожчали послуги опалення також у зв'язку зі збереженням незмінних тарифів для населення. Знижувалися й темпи зростання цін на тютюнові вироби. Натомість ціни на алкоголь і транспортні послуги надалі підвищувалися.

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Прискорилося зростання цін на паливо (до 33,9% р/р).

Це передусім пов'язано з подорожчанням нафти на світових товарних ринках. Дещо стримувало зростання цін у цій групі товарів державне регулювання цін на ринку пального, запроваджене в травні 2021 року.

"За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін у 2021 році пройдено. Надалі інфляція знижуватиметься. Жовтневий макропрогноз НБУ передбачає досягнення інфляцією однознакового рівня за підсумками 2021 року та цільового рівня 5% наприкінці 2022 року. Як і раніше, Національний банк оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті", - йдеться у повідомленні.

інфляція (851) НБУ (10348) ціни (3917)


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Топ коментарі
+6
Все. Попит почав падати? У людей гроші кінчаються?
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11.11.2021 13:07
+2
Ну то й що. Далі буде... Зеленський може вже за свій рейтинг не турбуватися взагалі. Після клоунади з антиковідними заходами його вже нічого не врятує. Всі інші "досягнення" можна навіть до уваги не брати.
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11.11.2021 13:33
+1
Криза пройшла, а отже дайош долар по 60 копійок..гг
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11.11.2021 13:09
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Все. Попит почав падати? У людей гроші кінчаються?
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11.11.2021 13:07 Відповісти
дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.

Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
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11.11.2021 13:29 Відповісти
Ну то й що. Далі буде... Зеленський може вже за свій рейтинг не турбуватися взагалі. Після клоунади з антиковідними заходами його вже нічого не врятує. Всі інші "досягнення" можна навіть до уваги не брати.
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11.11.2021 13:33 Відповісти
ну то й що? До Нового року маємо 7 тижнів , 7 тижніііів по одиничцііі мінууус = 14. Виходить вова в ватнику на двічігівенному каналі й проситься до раші .
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11.11.2021 13:38 Відповісти
в шапито 95 пик пройден, карманы у людей пустые))) тут я полностью согласен, осталось только организовать веерные отключения и задача выполнена, казна пустая, клоун на чемоданах, 2014 год повторяется, всё по сценарию ****** из кремля.
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11.11.2021 13:41 Відповісти
Собрать чемоданы не вопрос. Вопрос - куда? Шарик в 21-м веке сильно уменьшился в размерах. Найти тебя не смогут только в одом случае - если ты неуловимый Джо. Да и то неуловимый только потому, что нахрен никому не нужен.
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11.11.2021 14:11 Відповісти
только на родину вторую, они своих не выдают, беня там сидел в подвале тихо как мыша до 2019 года, сейчас в нашей стране он себя чувствует как царь среди послушных зелебобиков во главе своего ставленника-клоуна-дурачка.
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11.11.2021 14:20 Відповісти
кожного тижня рейтинг гуркоче вниз на одиничку (це ще не морози)
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11.11.2021 13:34 Відповісти
А сенс якийсь є за його рейтингом спостерігати? Він вже збитий льотчик.
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11.11.2021 14:12 Відповісти
Йде війна між Ахметовим й ОПУ... Доки вони дружили - канали Ахмєтова мовчали про усі зашквари з вагнерівцями й офшорами...

зараз в енергокризі звинувачують Ахмєтку (та ще плюс закон про олігарців) , бо він не забезпечив вугіллям свої підприємства, а вугілля не видобували ДЕРЖАВНІ ШАХТИ ...
Тому не факт що війна чимось закінчиться - може й мировою з Бєнєй а може... НЕ думаю що Комарвський з усіма співаковими на каналах Ахмєтки ******** вову тимчасово , але спостерігаймо... Учоора він вийшов з спортзалу й записав погрози ЗМІ( читаємо олігархам)
Він сам себе знищує?
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11.11.2021 14:44 Відповісти
Криза пройшла, а отже дайош долар по 60 копійок..гг
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11.11.2021 13:09 Відповісти
глупый ты еще) разрешали купить на 30 рублей при выезде в загранпоездку)
а доллар стоил 4 рубля на черном рынке
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11.11.2021 13:12 Відповісти
так тебя никто и не выпустит) какое государство тебе, дешевому боту даст рабочую визу?)
за себя переживай)
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11.11.2021 13:29 Відповісти
я не знаю скільки коштує хліб, макарони, м'ясо, олія, ГРЕЧКА, ітд. А ти знаєш? - Можеш не відповідати)
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11.11.2021 19:50 Відповісти
Ну конечно...скоро пенсии надо будет индексировать...любыми путями нужно доказать что инфляция была низкая...
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11.11.2021 13:10 Відповісти
Ахахаха
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11.11.2021 13:11 Відповісти
Ага. Тільки от тарифи на комунпослуги ще підвищать - і по піку буде.
Чи, може, в пику? Шмигалю? Чи Зе? Середнім пальцем?
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11.11.2021 13:12 Відповісти
доляр зростає - ціни ростуть "бо долар піднімається"
доляр впав на цілу гривню - ціни ростуть " бо не привязані до долара"
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11.11.2021 13:14 Відповісти
НБУ прогнозує зниження інфляції, но ета нє точна.
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11.11.2021 13:32 Відповісти
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11.11.2021 13:34 Відповісти
Пик пройден, денег у населения все меньше и меньше, и цены будут уменьшать
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11.11.2021 13:34 Відповісти
Неа. Цены только приостановятся. Да и то ненадолго.
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11.11.2021 14:13 Відповісти
Шо-шо ??? Ну ви, *** "даёте"... Мабуть, у "Дрискавці" навчилися?
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11.11.2021 13:35 Відповісти
Так, під час зростання цін на енергоносії буде здешевшення продукції - ідіоти 😁
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11.11.2021 13:37 Відповісти
вот только не пойму, отчего при инфлюенции в 10% ценники в местных супермаркетах на многие виды товаров выросли только за тот же октябрь на 15-25%...
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11.11.2021 13:37 Відповісти
Урааа! За свет для прома 5.30, в прошлом месяце 4.30, в августе 3.30. Бенз растет. Это же прорыв в инфляции)) Уже все дешевеет. По чем газ для прома, кто знает) Цены уже растут утром-днем и вечером или еще раз в неделю?))))
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11.11.2021 14:12 Відповісти
а ці "експерди" з НБУ хоч колись до магазину ходять ...чи їм служба статистики харчі заносить ..
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11.11.2021 14:13 Відповісти
Ну и МРАЗИ.Их уже пора кормить червяками на глубине 2,5 метра
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11.11.2021 14:21 Відповісти
Инфляция замедлилась!
А товарооборот увеличился? Может цены не растут из за того, что нет денег на покупки самого необходимого?
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11.11.2021 14:26 Відповісти
Это хорошо! Ждем следующих пиков...
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11.11.2021 16:17 Відповісти
 
 