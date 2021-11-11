Пик роста цен пройден: НБУ прогнозирует снижение инфляции
В октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 0,9%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.
Фактическая потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2021 года. Это, прежде всего, связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.
Базовая инфляция в октябре ускорилась до 7,6% г/г (с 7,4% г/г в сентябре).
В дальнейшем повышались темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 13,2% г/г). Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции в результате высоких цен на энергоносители. Быстрее росли цены на крупы, в том числе вследствие торговых ограничений, введенных Россией. В то же время стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло, исчерпывая эффекты низкой базы сравнения и начала переработки нового урожая.
Ускорились также темпы роста стоимости услуг (до 9,6% г/г). Из-за повышения производственных затрат бизнеса, быстрее дорожали услуги заведений быстрого питания, ресторанов, страхования автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха. Замедлилось удешевление туристических услуг.
Незначительно подорожали и непродовольственные товары (на 1,5% г/г). Ускорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и товары для личного ухода. В то же время углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь в результате укрепления гривны.
Снизились темпы роста цен на сырые продукты питания (до 13,8% г/г)
Стремительно замедлилось подорожание сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. Темпы роста цен на яйца тоже снизились. Углубилось удешевление фруктов благодаря высокому урожаю яблок и укреплению гривны. В то же время дорожали молоко и мясо из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Последний фактор также отразился в подорожании овощей из-за более высокой себестоимости тепличной продукции.
Продолжил замедляться рост административно-регулируемых цен (до 16% г/г).
Продолжали стремительно снижаться темпы роста цен на газ для населения из-за исчерпания эффектов низкой базы сравнения и действия годовых контрактов с фиксацией тарифа. Более медленно дорожали услуги отопления также в связи с сохранением неизменных тарифов для населения. Снижались и темпы роста цен на табачные изделия. В то же время цены на алкоголь и транспортные услуги продолжали повышаться
Ускорился рост цен на топливо (до 33,9% г/г).
Это, прежде всего, связано с подорожанием нефти на мировых товарных рынках. Несколько сдерживало рост цен в этой группе товаров государственное регулирование цен на рынке горючего, введенное в мае 2021 года.
"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский макропрогноз НБУ предусматривает достижение инфляцией однозначного уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и раньше, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.
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Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.
Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
зараз в енергокризі звинувачують Ахмєтку (та ще плюс закон про олігарців) , бо він не забезпечив вугіллям свої підприємства, а вугілля не видобували ДЕРЖАВНІ ШАХТИ ...
Тому не факт що війна чимось закінчиться - може й мировою з Бєнєй а може... НЕ думаю що Комарвський з усіма співаковими на каналах Ахмєтки ******** вову тимчасово , але спостерігаймо... Учоора він вийшов з спортзалу й записав погрози ЗМІ( читаємо олігархам)
Він сам себе знищує?
а доллар стоил 4 рубля на черном рынке
за себя переживай)
Чи, може, в пику? Шмигалю? Чи Зе? Середнім пальцем?
доляр впав на цілу гривню - ціни ростуть " бо не привязані до долара"
А товарооборот увеличился? Может цены не растут из за того, что нет денег на покупки самого необходимого?