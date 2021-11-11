Пик роста цен пройден: НБУ прогнозирует снижение инфляции

В октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 0,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Фактическая потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2021 года. Это, прежде всего, связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

Базовая инфляция в октябре ускорилась до 7,6% г/г (с 7,4% г/г в сентябре).

В дальнейшем повышались темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 13,2% г/г). Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции в результате высоких цен на энергоносители. Быстрее росли цены на крупы, в том числе вследствие торговых ограничений, введенных Россией. В то же время стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло, исчерпывая эффекты низкой базы сравнения и начала переработки нового урожая.

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Ускорились также темпы роста стоимости услуг (до 9,6% г/г). Из-за повышения производственных затрат бизнеса, быстрее дорожали услуги заведений быстрого питания, ресторанов, страхования автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха. Замедлилось удешевление туристических услуг.

Незначительно подорожали и непродовольственные товары (на 1,5% г/г). Ускорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и товары для личного ухода. В то же время углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь в результате укрепления гривны.

Снизились темпы роста цен на сырые продукты питания (до 13,8% г/г)

Стремительно замедлилось подорожание сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. Темпы роста цен на яйца тоже снизились. Углубилось удешевление фруктов благодаря высокому урожаю яблок и укреплению гривны. В то же время дорожали молоко и мясо из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Последний фактор также отразился в подорожании овощей из-за более высокой себестоимости тепличной продукции.

Продолжил замедляться рост административно-регулируемых цен (до 16% г/г).

Продолжали стремительно снижаться темпы роста цен на газ для населения из-за исчерпания эффектов низкой базы сравнения и действия годовых контрактов с фиксацией тарифа. Более медленно дорожали услуги отопления также в связи с сохранением неизменных тарифов для населения. Снижались и темпы роста цен на табачные изделия. В то же время цены на алкоголь и транспортные услуги продолжали повышаться

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Ускорился рост цен на топливо (до 33,9% г/г).

Это, прежде всего, связано с подорожанием нефти на мировых товарных рынках. Несколько сдерживало рост цен в этой группе товаров государственное регулирование цен на рынке горючего, введенное в мае 2021 года.

"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский макропрогноз НБУ предусматривает достижение инфляцией однозначного уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и раньше, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.