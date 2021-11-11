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Пик роста цен пройден: НБУ прогнозирует снижение инфляции

Пик роста цен пройден: НБУ прогнозирует снижение инфляции

В октябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре). В месячном исчислении цены выросли на 0,9%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Фактическая потребительская инфляция ожидаемо замедлилась, однако была несколько выше прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2021 года. Это, прежде всего, связано с более существенными вторичными эффектами от подорожания энергоресурсов.

Базовая инфляция в октябре ускорилась до 7,6% г/г (с 7,4% г/г в сентябре).

В дальнейшем повышались темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 13,2% г/г). Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции в результате высоких цен на энергоносители. Быстрее росли цены на крупы, в том числе вследствие торговых ограничений, введенных Россией. В то же время стремительно замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло, исчерпывая эффекты низкой базы сравнения и начала переработки нового урожая.

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Ускорились также темпы роста стоимости услуг (до 9,6% г/г). Из-за повышения производственных затрат бизнеса, быстрее дорожали услуги заведений быстрого питания, ресторанов, страхования автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха. Замедлилось удешевление туристических услуг.

Незначительно подорожали и непродовольственные товары (на 1,5% г/г). Ускорились темпы роста цен на фармацевтическую продукцию и товары для личного ухода. В то же время углубилось падение цен на автомобили, а также на одежду и обувь в результате укрепления гривны.

Снизились темпы роста цен на сырые продукты питания (до 13,8% г/г)

Стремительно замедлилось подорожание сахара из-за высокого урожая сахарной свеклы. Темпы роста цен на яйца тоже снизились. Углубилось удешевление фруктов благодаря высокому урожаю яблок и укреплению гривны. В то же время дорожали молоко и мясо из-за неблагоприятной ситуации в животноводстве и высоких цен на энергоносители. Последний фактор также отразился в подорожании овощей из-за более высокой себестоимости тепличной продукции.

Продолжил замедляться рост административно-регулируемых цен (до 16% г/г).

Продолжали  стремительно снижаться темпы роста цен на газ для населения из-за исчерпания эффектов низкой базы сравнения и действия годовых контрактов с фиксацией тарифа. Более медленно дорожали услуги отопления также в связи с сохранением неизменных тарифов для населения. Снижались и темпы роста цен на табачные изделия. В то же время цены на алкоголь и транспортные услуги продолжали повышаться

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Ускорился рост цен на топливо (до 33,9% г/г).

Это, прежде всего, связано с подорожанием нефти на мировых товарных рынках. Несколько сдерживало рост цен в этой группе товаров государственное регулирование цен на рынке горючего, введенное в мае 2021 года.

"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден. В дальнейшем инфляция будет снижаться. Октябрьский макропрогноз НБУ предусматривает достижение инфляцией однозначного уровня по итогам 2021 года и целевого уровня 5% в конце 2022 года. Как и раньше, Национальный банк оценивает баланс рисков для своего базового прогноза инфляции как смещенный вверх, особенно на среднесрочном горизонте", - говорится в сообщении.

Автор: 

инфляция (828) НБУ (4835) цены (2290)


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Топ комментарии
+6
Все. Попит почав падати? У людей гроші кінчаються?
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11.11.2021 13:07
+2
Ну то й що. Далі буде... Зеленський може вже за свій рейтинг не турбуватися взагалі. Після клоунади з антиковідними заходами його вже нічого не врятує. Всі інші "досягнення" можна навіть до уваги не брати.
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11.11.2021 13:33
+1
Криза пройшла, а отже дайош долар по 60 копійок..гг
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11.11.2021 13:09
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Все. Попит почав падати? У людей гроші кінчаються?
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11.11.2021 13:07 Ответить
дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" протягом 4-9 листопада 2021 року.

Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 21,8% респондентів серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором проголосували б за Зеленського.

Згідно з даними опитування, яке було проведене 21-23 жовтня 2021 року, Зеленського на виборах https://bykvu.com/ua/bukvy/rejting-zelenskogo-ta-slugi-narodu-***********-padati-opituvannja/ підтримали б 25,1% , таким чином рейтинг глави держави за три тижні знизився на 3,3%.
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11.11.2021 13:29 Ответить
Ну то й що. Далі буде... Зеленський може вже за свій рейтинг не турбуватися взагалі. Після клоунади з антиковідними заходами його вже нічого не врятує. Всі інші "досягнення" можна навіть до уваги не брати.
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11.11.2021 13:33 Ответить
ну то й що? До Нового року маємо 7 тижнів , 7 тижніііів по одиничцііі мінууус = 14. Виходить вова в ватнику на двічігівенному каналі й проситься до раші .
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11.11.2021 13:38 Ответить
в шапито 95 пик пройден, карманы у людей пустые))) тут я полностью согласен, осталось только организовать веерные отключения и задача выполнена, казна пустая, клоун на чемоданах, 2014 год повторяется, всё по сценарию ****** из кремля.
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11.11.2021 13:41 Ответить
Собрать чемоданы не вопрос. Вопрос - куда? Шарик в 21-м веке сильно уменьшился в размерах. Найти тебя не смогут только в одом случае - если ты неуловимый Джо. Да и то неуловимый только потому, что нахрен никому не нужен.
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11.11.2021 14:11 Ответить
только на родину вторую, они своих не выдают, беня там сидел в подвале тихо как мыша до 2019 года, сейчас в нашей стране он себя чувствует как царь среди послушных зелебобиков во главе своего ставленника-клоуна-дурачка.
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11.11.2021 14:20 Ответить
кожного тижня рейтинг гуркоче вниз на одиничку (це ще не морози)
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11.11.2021 13:34 Ответить
А сенс якийсь є за його рейтингом спостерігати? Він вже збитий льотчик.
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11.11.2021 14:12 Ответить
Йде війна між Ахметовим й ОПУ... Доки вони дружили - канали Ахмєтова мовчали про усі зашквари з вагнерівцями й офшорами...

зараз в енергокризі звинувачують Ахмєтку (та ще плюс закон про олігарців) , бо він не забезпечив вугіллям свої підприємства, а вугілля не видобували ДЕРЖАВНІ ШАХТИ ...
Тому не факт що війна чимось закінчиться - може й мировою з Бєнєй а може... НЕ думаю що Комарвський з усіма співаковими на каналах Ахмєтки ******** вову тимчасово , але спостерігаймо... Учоора він вийшов з спортзалу й записав погрози ЗМІ( читаємо олігархам)
Він сам себе знищує?
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11.11.2021 14:44 Ответить
Криза пройшла, а отже дайош долар по 60 копійок..гг
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11.11.2021 13:09 Ответить
глупый ты еще) разрешали купить на 30 рублей при выезде в загранпоездку)
а доллар стоил 4 рубля на черном рынке
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11.11.2021 13:12 Ответить
так тебя никто и не выпустит) какое государство тебе, дешевому боту даст рабочую визу?)
за себя переживай)
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11.11.2021 13:29 Ответить
я не знаю скільки коштує хліб, макарони, м'ясо, олія, ГРЕЧКА, ітд. А ти знаєш? - Можеш не відповідати)
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11.11.2021 19:50 Ответить
Ну конечно...скоро пенсии надо будет индексировать...любыми путями нужно доказать что инфляция была низкая...
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11.11.2021 13:10 Ответить
Ахахаха
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11.11.2021 13:11 Ответить
Ага. Тільки от тарифи на комунпослуги ще підвищать - і по піку буде.
Чи, може, в пику? Шмигалю? Чи Зе? Середнім пальцем?
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11.11.2021 13:12 Ответить
доляр зростає - ціни ростуть "бо долар піднімається"
доляр впав на цілу гривню - ціни ростуть " бо не привязані до долара"
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11.11.2021 13:14 Ответить
НБУ прогнозує зниження інфляції, но ета нє точна.
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11.11.2021 13:32 Ответить
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11.11.2021 13:34 Ответить
Пик пройден, денег у населения все меньше и меньше, и цены будут уменьшать
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11.11.2021 13:34 Ответить
Неа. Цены только приостановятся. Да и то ненадолго.
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11.11.2021 14:13 Ответить
Шо-шо ??? Ну ви, *** "даёте"... Мабуть, у "Дрискавці" навчилися?
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11.11.2021 13:35 Ответить
Так, під час зростання цін на енергоносії буде здешевшення продукції - ідіоти 😁
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11.11.2021 13:37 Ответить
вот только не пойму, отчего при инфлюенции в 10% ценники в местных супермаркетах на многие виды товаров выросли только за тот же октябрь на 15-25%...
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11.11.2021 13:37 Ответить
Урааа! За свет для прома 5.30, в прошлом месяце 4.30, в августе 3.30. Бенз растет. Это же прорыв в инфляции)) Уже все дешевеет. По чем газ для прома, кто знает) Цены уже растут утром-днем и вечером или еще раз в неделю?))))
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11.11.2021 14:12 Ответить
а ці "експерди" з НБУ хоч колись до магазину ходять ...чи їм служба статистики харчі заносить ..
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11.11.2021 14:13 Ответить
Ну и МРАЗИ.Их уже пора кормить червяками на глубине 2,5 метра
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11.11.2021 14:21 Ответить
Инфляция замедлилась!
А товарооборот увеличился? Может цены не растут из за того, что нет денег на покупки самого необходимого?
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11.11.2021 14:26 Ответить
Это хорошо! Ждем следующих пиков...
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11.11.2021 16:17 Ответить
 
 