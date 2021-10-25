Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО
"Слуга народа" Николай Тищенко не заметил повышения цен на продукты и озвучил цену продуктов, которые он обычно покупает на Бессарабском рынке в центре Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, о своих закупках Тищенко рассказал в кулуарах парламента.
По словам нардепа, на Бессарабском рынке, который считается одним из самых дорогих рынков Киева, он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Там же, по его словам, можно купить сало по 50 гривен за один килограмм и говядину - за 50-70 гривен.
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+102 Eugen Mk
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+89 Artem Oskorbin
показать весь комментарий25.10.2021 12:14 Ответить Ссылка
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ИМХО, конечно, это героин.
Це ПРОДАВЦЮ ще пощастило!!!!!!!!!!!!!!!!!.............
Могли торгове місце за 12грн забрати.........
Вот эти "коли" из стада баранов_73% уже 2 год у всей страны берут и не жужжат!