Гречка по 12 гривен за килограмм, сало - за 50. Говядина - 50-70 грн, но можно купить и за 20, - "слуга народа" Тищенко о своих покупках на Бессарабском рынке в Киеве. ВИДЕО

"Слуга народа" Николай Тищенко не заметил повышения цен на продукты и озвучил цену продуктов, которые он обычно покупает на Бессарабском рынке в центре Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус, о своих закупках Тищенко рассказал в кулуарах парламента.

По словам нардепа, на Бессарабском рынке, который считается одним из самых дорогих рынков Киева, он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Там же, по его словам, можно купить сало по 50 гривен за один килограмм и говядину - за 50-70 гривен.

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