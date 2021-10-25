Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО
"Слуга народу" Микола Тищенко не помітив підвищення цін на продукти й озвучив ціну продуктів, які він зазвичай купує на Бессарабському ринку в центрі Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про свої закупівлі Тищенко розповів у кулуарах парламенту.
За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним із найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм. Там же, за його словами, можна купити сало по 50 гривень за один кілограм і яловичину - за 50-70 гривень.
Топ коментарі
+102 Eugen Mk
показати весь коментар25.10.2021 12:16 Відповісти Посилання
+97 Серж Пир
показати весь коментар25.10.2021 12:13 Відповісти Посилання
+89 Artem Oskorbin
показати весь коментар25.10.2021 12:14 Відповісти Посилання
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ИМХО, конечно, это героин.
Це ПРОДАВЦЮ ще пощастило!!!!!!!!!!!!!!!!!.............
Могли торгове місце за 12грн забрати.........
Вот эти "коли" из стада баранов_73% уже 2 год у всей страны берут и не жужжат!