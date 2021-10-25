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Гречка по 12 гривень за кілограм, сало - за 50. Яловичина - 50-70 грн, але можна купити і за 20, - "слуга народу" Тищенко про свої закупівлі на Бессарабському ринку в Києві. ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко не помітив підвищення цін на продукти й озвучив ціну продуктів, які він зазвичай купує на Бессарабському ринку в центрі Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус, про свої закупівлі Тищенко розповів у кулуарах парламенту.

За словами нардепа, на Бессарабському ринку, який вважається одним із найдорожчих ринків Києва, він купував гречку по 12 і 28 гривень за кілограм. Там же, за його словами, можна купити сало по 50 гривень за один кілограм і яловичину - за 50-70 гривень.

Читайте: Виробники продуктів харчування за рік підвищили ціни на 30%, - Держстат

Автор: 

продукти (1173) ринок (460) ціни (4023) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+102
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25.10.2021 12:16 Відповісти
+97
Это он говяжьи кости покупал для собаки?
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25.10.2021 12:13 Відповісти
+89
Совсем оторванный от жизни....
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25.10.2021 12:14 Відповісти
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Дайте ему сельодки.
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25.10.2021 22:35 Відповісти
Хрен ему в оппу, а не селёдки.
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25.10.2021 22:52 Відповісти
Я проти того аби задовільняти таких імбецилів))
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26.10.2021 05:59 Відповісти
Злий ти, Еріх!
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26.10.2021 10:04 Відповісти
гречка по 12
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25.10.2021 22:43 Відповісти
Или оно под углом или оно в баксах выдало.

ИМХО, конечно, это героин.
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25.10.2021 22:48 Відповісти
тарас тарасович сало из партии борщ фракция чеснок..
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25.10.2021 22:50 Відповісти
красавец, просто красавец хо чек на 100 грн за ужин в его ресторане)))
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25.10.2021 22:58 Відповісти
какой убогий народ проголосовали за такое
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25.10.2021 23:07 Відповісти
Шановні і недуже, народні депутати та урядовці, вдумайтеся в цифри-Більше половини доходу українець витрачає на продукти харчування,це ознака бідної країни!
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26.10.2021 00:13 Відповісти
Все, я начинаю печку топить дешовым салом
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26.10.2021 00:19 Відповісти
тупое дебильное зеболото
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26.10.2021 01:20 Відповісти
ппц він кончєний
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26.10.2021 04:04 Відповісти
https://youtu.be/OyVRRhqlL6A
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26.10.2021 04:15 Відповісти
играть он музыку конечно же горазд, а в остальном обыкновенный депутатишко...
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26.10.2021 05:59 Відповісти
Тупое ЗЕленое быдло. Больше сказать нечего.
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26.10.2021 07:49 Відповісти
Одна уже дозвизделась , говорила , что если нет хлеба то пусть кушают пирожные , правда потом , плохо кончила , ей отрубили голову
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26.10.2021 08:01 Відповісти
Смешной.
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26.10.2021 08:03 Відповісти
Оторваний.
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27.10.2021 15:40 Відповісти
стандартный украинский депутат. откуда столько негатива у людей?
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26.10.2021 08:33 Відповісти
Хорошо то как в столице,Коля,Коль,а сколько стоит пятизвёздочный номер в отеле,две хорошие проститутки и салют на весь Киев,триста гривен хватит,хочу приехать отдохнуть по людски.
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26.10.2021 08:50 Відповісти
Ну что, ЗЕфилитики? Все бегом на рынок за говядиной по 20 грн
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26.10.2021 08:55 Відповісти
скм... гуртовні навіть не закуплюють гречку по 12....
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26.10.2021 10:21 Відповісти
Та він казав, що президентський рейтинг росте, це ще той "оратель".
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26.10.2021 11:25 Відповісти
На Бессарабке говядина по 20 грн, наверное 20 лет назад последний раз такие цены были.) Это же самой дорогой базар Киева на Крещатике.
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26.10.2021 12:38 Відповісти
Гречка по 12 ???????????
Це ПРОДАВЦЮ ще пощастило!!!!!!!!!!!!!!!!!.............
Могли торгове місце за 12грн забрати.........
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26.10.2021 12:52 Відповісти
у президента прекрасное окружение.
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26.10.2021 13:11 Відповісти
Какой президент, такое и окружение.
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26.10.2021 14:15 Відповісти
А вы говорите в стране всё дорого! Все на бесарабку!!!!! Кто крайний? За мной не занимать!
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26.10.2021 14:20 Відповісти
Ну не знаю, я брал ошеек свиной по 18 гривен. Дело было в 2000 году, как раз когда солярка скаканула до 2 гривен за литр.Проезд в маршрутке - 1 гривна.
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26.10.2021 15:59 Відповісти
Что вы, как дети малые, Коля сказал БРАЛ, а не ПОКУПАЛ, разницу надеюсь все понимают! Это продавцы еще хорошо отделались, мог бы просто ВЗЯТЬ!
Вот эти "коли" из стада баранов_73% уже 2 год у всей страны берут и не жужжат!
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26.10.2021 16:24 Відповісти
я з холодильника сало, гречку, вино безплатно беру
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29.10.2021 13:42 Відповісти
Микола котлета йо....ся у своїй спромозі обманути ближнього.Таке враження що параноїдальна спромога зіграла з ним шютку. Сосиски 16.0 грн за 100 гр. Однако.
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26.10.2021 17:55 Відповісти
Мне интересно кто высрал этого кадра
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26.10.2021 23:32 Відповісти
И это бандюган из девяностых?он милый пупсик,почти как ребенок беспомощный,не знал как выкручиваться - стал просто врать впав в состояние паники от простейшего вопроса.
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27.10.2021 06:55 Відповісти
Ну а что Вы ожидали от бандюка?
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27.10.2021 08:09 Відповісти
Не нравились Донецкие бандюки ,радуйтесь родными местными,вот они за Вас как переживают,а за державу вообще
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27.10.2021 13:57 Відповісти
Как можно было связываться с бывшим рэкетиром? Депутат. Представитель мелкого рэкета в законодательном органе власти?
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28.10.2021 18:19 Відповісти
Це шо получается? Один простой учитель на свою простую учительскую зарплату может купить не много, не мало - 5 тонн говядины, да ещё и на несколько мешков гречки останется. Зажрались мы, зажрались с такими слугами
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28.10.2021 20:13 Відповісти
Дебильный депутат. Как дебилы попадают в депутаты?
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29.10.2021 10:32 Відповісти
А Тищенко хоть знает где находится Бессарабский рынок?
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29.10.2021 12:14 Відповісти
В каком году такие цены были?В детстве Николая? Т.е 40 лет назад?
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29.10.2021 16:15 Відповісти
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