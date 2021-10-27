"Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка
Продавці шоковані заявами нардепа з приводу вартості продуктового кошика в Україні.
Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко нещодавно здивував українців своїми знаннями про продуктовий шопінг. У коментарі журналістам колишній ресторатор стверджував, що шмат сала коштує від 50 грн за кілограм. Стільки ж – яловичина, від 50 до 70 гривень, але можна знайти і за 20. А гречку він купує приблизно 12-28 гривень за кіло. За словами Тищенка, такі ціни можна знайти не у приватних фермерів із глибинки, а в самому центрі Києва – на Бессарабському ринку. Журналіст показав реальний прайс на продукти з найдорожчого ринку столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".
За такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 гривень за кіло.
Помідори та цибуля — по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень.
Горезвісна яловичина обійдеться покупцеві від 200 гривень за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину – по 140.
А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свині по 130, печінка – 59, антрекот – 180. Ціни вказані у гривнях за кілограм.
За цілу качку просять 180 гривень (за кілограм). Продавець показує важкі тушки, які догори дриґом чекають свого часу.
Улюблені ласощі депутата Тищенка – сало. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто. Це підтвердили торговці на ринку:
"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – киває одна з продавчинь.
Колега з м'ясного відділу, що стоїть поруч, підхоплює:
"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, на ні будь-якому іншому базарі!"
Жінки показують шматки сала. Ціни варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень.
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