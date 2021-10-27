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Новини Скандали в Слузі народу
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"Коля шо, дурень? Знає він ціни, торгується у нас до останнього", - продавці Бессарабського ринку про дешеве сало "слуги народу" Тищенка

Продавці шоковані заявами нардепа з приводу вартості продуктового кошика в Україні.

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко нещодавно здивував українців своїми знаннями про продуктовий шопінг. У коментарі журналістам колишній ресторатор стверджував, що шмат сала коштує від 50 грн за кілограм. Стільки ж – яловичина, від 50 до 70 гривень, але можна знайти і за 20. А гречку він купує приблизно 12-28 гривень за кіло. За словами Тищенка, такі ціни можна знайти не у приватних фермерів із глибинки, а в самому центрі Києва – на Бессарабському ринку. Журналіст показав реальний прайс на продукти з найдорожчого ринку столиці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

За такі гроші, що нардеп готовий віддати за кілограм м'яса, на Бессарабці можна купити хіба що невеликий пучок моркви. Коренеплід коштує у середньому 50 гривень за кіло.

Помідори та цибуля — по 100. А кілограм часнику затягне на 250 гривень.

Горезвісна яловичина обійдеться покупцеві від 200 гривень за кілограм. Але продавці сказали, що на прилавках її нема. Натомість пропонують свинину – по 140.

А взагалі є м'ясо на будь-який смак: ребро свині по 130, печінка – 59, антрекот – 180. Ціни вказані у гривнях за кілограм.

За цілу качку просять 180 гривень (за кілограм). Продавець показує важкі тушки, які догори дриґом чекають свого часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 94% українців відчули підвищення цін за останній рік. Більшість вважає, що президент і Кабмін не можуть ефективно подолати економічні проблеми, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Улюблені ласощі депутата Тищенка – сало. Принаймні по нього він приходить на Бессарабку часто. Це підтвердили торговці на ринку:

"Так, приходить сюди. Бере сало, м'ясо! Торгується завжди до останнього", – киває одна з продавчинь.

Колега з м'ясного відділу, що стоїть поруч, підхоплює:

"Та знає він ціни, навіщо сказав таке взагалі? Коля шо, дурень? Я навіть не пам'ятаю, в якому році кілограм яловичини можна було купити по 50 гривень. Це просто нонсенс! Ніде таких цін немає! Ні на Бессарабці, на ні будь-якому іншому базарі!"

Жінки показують шматки сала. Ціни варіюють від 150 до 500 гривень за кілограм. Тищенко, кажуть продавчині, купує український делікатес по 250 гривень.

Автор: 

Київ (19665) продукти (1177) ринок (460) ціни (4031) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+49
Дурак тот кто это все зелёное привёл к власти
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27.10.2021 12:56 Відповісти
+45
Он не дурак, а просто всех остальных считает идиотами с этим надо что-то делать
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27.10.2021 12:53 Відповісти
+27
Він не дурак, а ЗЕбанутий на всю голову.
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27.10.2021 12:53 Відповісти
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Ретроградна амнезія -пам'ятає те,що було 20 років тому - а що було вчора -не пам 'ятає.
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27.10.2021 14:09 Відповісти
Коля котлета, гопник понтовик, в команде офшорника все лучшие, отборные члены.
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27.10.2021 14:29 Відповісти
ГОВЯДИНА ПО 50?! а МОЖЕТ БЫТЬ ТИЩЕНКО ПИТАЕТСЯ ПАДАЛЬЮ?
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27.10.2021 14:35 Відповісти
у фразі "коля шо дурак?" знак питання лишній.
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27.10.2021 14:54 Відповісти
Коля не дурак. Коля подлец.

Потому что знает, что говорит это 73 процентам имбицилов, которые не способны даже просто сравнить, не говоря про проанализировать.
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27.10.2021 16:05 Відповісти
Цены "Велюра"!Почувствуйте разницу!
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27.10.2021 14:57 Відповісти
Так вони тоді ще при владі не були. Тепер у кілька разів, мабуть, ДЕШЕВШЕ. Бо тоді все було для себе, а тепер для народу. Яйценюх теж обіцяв, як тільки прийде до влади, відразу тарифи на газ знизить...
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27.10.2021 19:04 Відповісти
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27.10.2021 15:11 Відповісти
І газ по пісят. Сам ПРЕМ"ЄР-МІНІСТР запевняв, що буде. Правда, ще ДО того, як став прем"єром...
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27.10.2021 18:58 Відповісти
Это он то дурак???А голосовали за него умные?
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27.10.2021 15:29 Відповісти
Решила плесень проверить, насколько еще можно облапошить зеленого избирателя))
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27.10.2021 15:41 Відповісти
коля просто - придурок....
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28.10.2021 17:23 Відповісти
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