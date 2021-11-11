Цены растут – это естественный процесс, – Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает рост цен в Украине "естественным процессом" и "естественной инфляцией".
Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день в Украине инфляция порядка 10% — это официальная статистика. Базовая составляет 7%, остальные обусловлены ростом цен на газ в мире и в Европе. Конечно, во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро — и это давит на курсы и на валюты других стран, и также давит на Украину", - объяснил премьер.
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87 млрд грн за 5 років при Порохе
та 227 млрд.грн (на серпень! 2021, на листопад - вже більше 255 млрд.грн).. за 2 роки при зеЛохе офшорном..
10 млрд.долл за 2 роки при зеЛохе
Та чим дальше - тим більше грошей буде друкувати клован..
"дефолт - это хорошо!"(с) (после гиперинфляції)
Бо моя зп на місці
Д.Шмигаль, надприродний зеПрем'єр
-зумовленo зростанням цін на газ у світі і у Європі. . Джерело:
Мммм-яу... )))
*************
Шмигаль висить на дереві - це природний процес...
Мені аж й'го стало шкода́, - так всі залайкали Шморгаля на смереці!
Было дело и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До бедовых широт поднялись,
Потому, что из всех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.
Тутечки ось я знайшов кацапське проізвєдєніє ізкузства про повишеніє цен на вотку.
Картіночка (так званий лубок) аж 1858 року!
Текст такий:
Водочка родімая мілая моя
Каждий дєнь ти грєзішся
С прєжнєй мнє ценой,
Так отрадно пєнішся
Льйошся в стакан мой,
І стєкло, как свєтлая,
На прольот відна,
Крєпостью прімєрная,
Будто старіна.
А тєпєрь, чьто ж сталося
Водочка с тобой,
Ценой вздорожалася,
Сдружилась с водой.
Чєм же ти родімая,
Горю посабіть?
Знать, прістало врємєчько
Водочку нє піть.
Там говорят, что всё есть 👍🏼 😀🤣
Вот неплохо было бы, чтобы в США услышали, что ЗЕляди в долларах печатали свою валюту.
А как же полвареника для зебилов? Они ж при Порохе не доедали хронически. А оказывается это нормально и вполне естественно.