РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4526 посетителей онлайн
Новости Видео
9 070 96

Цены растут – это естественный процесс, – Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает рост цен в Украине "естественным процессом" и "естественной инфляцией".

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Украине инфляция порядка 10% — это официальная статистика. Базовая составляет 7%, остальные обусловлены ростом цен на газ в мире и в Европе. Конечно, во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро — и это давит на курсы и на валюты других стран, и также давит на Украину", - объяснил премьер.

Автор: 

инфляция (829) повышение цен (39) Шмыгаль Денис (2683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+60
Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль
*************
Шмигаль висить на дереві - це природний процес...

показать весь комментарий
12.11.2021 00:01
+40
нижче - графік друка грошей..

87 млрд грн за 5 років при Порохе

та 227 млрд.грн (на серпень! 2021, на листопад - вже більше 255 млрд.грн).. за 2 роки при зеЛохе офшорном..
показать весь комментарий
12.11.2021 00:00
+39
Виправдовує владу недоумків.
показать весь комментарий
11.11.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виправдовує владу недоумків.
показать весь комментарий
11.11.2021 23:55 Ответить
Влада недоумків виправдовується ...
показать весь комментарий
12.11.2021 00:04 Ответить
Ну не пид… ,каждый день новая брехня ! зеКрыса клялась , что не буде зростання
показать весь комментарий
12.11.2021 00:19 Ответить
Реально цілком природньо ,країна без державної влади ,як корабель без кермувальників !!! Без керма і вітрил !!!)))
показать весь комментарий
12.11.2021 00:35 Ответить
Більш цинічно брехливого прем'єр-міністра в Україні ще не було, він навіть перевершив Козлоянича кровосісю. Природній процес, це коли восени листя з дерев опадає так як і рейтинг вашого Зеленского дурня, а під цей Новий рік вам буде ййолка на Майдані з мотузкою.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:41 Ответить
Для Майдана надо сцену, палатки, полевые кухни. Где это все брать? Кто даст?
показать весь комментарий
12.11.2021 09:59 Ответить
Держит всех за дураков.- "..ететвенный процес..".
показать весь комментарий
12.11.2021 01:29 Ответить
Коли зелена влада бреше, це теж "єстєствєнниф" процес. Для них брехати - як дихати.
показать весь комментарий
12.11.2021 03:07 Ответить
і це тисне на курси і на валюти інших країн, і також тисне на Україну", - пояснив прем'єр- а пісюн в тебе, шмигальок, не росте часом і в труси не тисне ?
показать весь комментарий
12.11.2021 06:16 Ответить
Поліція грабує громадян - також природній процес, вимагаю надати амністію на страту поліцейських
показать весь комментарий
11.11.2021 23:57 Ответить
Хз. Для примера за 7 лет стоимость мяса на базаре выросла больше, чем в 2 раза. Кошачий песок тож больше, чем в 2 раза. Хз чем это обусловлено. Доллар съехал с 28.? на 26.?, зарплата средняя выросла немного. Чет на сходится. (
показать весь комментарий
11.11.2021 23:57 Ответить
нижче - графік друка грошей..

87 млрд грн за 5 років при Порохе

та 227 млрд.грн (на серпень! 2021, на листопад - вже більше 255 млрд.грн).. за 2 роки при зеЛохе офшорном..
показать весь комментарий
12.11.2021 00:00 Ответить
п.с. фактична емісія дорівнює 3.34 млрд.долл (курс 26) за 5 років при Порошенко, та
10 млрд.долл за 2 роки при зеЛохе

Та чим дальше - тим більше грошей буде друкувати клован..
"дефолт - это хорошо!"(с) (после гиперинфляції)
показать весь комментарий
12.11.2021 00:03 Ответить
А куди вони пішли, ці млрд?
Бо моя зп на місці
показать весь комментарий
12.11.2021 00:17 Ответить
ну, ти ж до "великого крадівництва", видать, непричетний... А тим, хто ним займається (від асвальтоукладчика до кубракова) - потрібна налічка. І, чим більша посада - тим більше потрібно. І відкати потрібно обналічувати...
показать весь комментарий
12.11.2021 02:00 Ответить
Залишення ЗП на одному рівні без зростання - то природний процес.
Д.Шмигаль, надприродний зеПрем'єр
показать весь комментарий
12.11.2021 08:50 Ответить
за 7 лет стоимость мяса на базаре выросла больше, чем в 2 раза. Кошачий песок тож больше, чем в 2 раза))-
-зумовленo зростанням цін на газ у світі і у Європі. . Джерело:
показать весь комментарий
12.11.2021 00:03 Ответить
Ех, були часи зубожіння.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:10 Ответить
Дійсно, - яка чудова зубожіла жопочка!
Мммм-яу... )))
показать весь комментарий
12.11.2021 00:14 Ответить
У мене ще є доляри по 5.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:19 Ответить
Тссссс). Гетьманцев уже поставил галочку)))
показать весь комментарий
12.11.2021 01:02 Ответить
выкуплю их по 5,5! Навар 10%! По зебокивски!
показать весь комментарий
12.11.2021 12:29 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 12:40 Ответить
Ну почему же не сходится - нужно просто меньше кушать, тогда и расход кошачего песка тоже снизится пропорционально. Что тут не ясного?
показать весь комментарий
12.11.2021 00:36 Ответить
кАнечна "природний".. в вигляді друка грошей)
показать весь комментарий
11.11.2021 23:58 Ответить
Ціни зростають - це природний процес, - Шмигаль
*************
Шмигаль висить на дереві - це природний процес...

показать весь комментарий
12.11.2021 00:01 Ответить
Йой мамцю! Шо то сі робе?
Мені аж й'го стало шкода́, - так всі залайкали Шморгаля на смереці!
показать весь комментарий
12.11.2021 00:51 Ответить
Зарано жалієшь, його коли "свої" знайдуть, ще й кірзачі стягнуть.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:59 Ответить
Яка смерека? На сухій вербі!
показать весь комментарий
12.11.2021 08:33 Ответить
Висит на заборе, калышится ветром (из песни про пропавшего щенка)
показать весь комментарий
12.11.2021 08:52 Ответить
а де ж зе, зі своєю зеленкою, яка так схожа на "актрису из немецкого фильма для взрослых, готовую принять сколько угодно и с любой стороны"? невже їм місця на шибениці не вистачило?
показать весь комментарий
12.11.2021 10:46 Ответить
Дякую Дуже дякую
показать весь комментарий
12.11.2021 00:02 Ответить
ну урод. А почему рост зарплат выглядит неестесственным процессом?
показать весь комментарий
12.11.2021 00:03 Ответить
Вы не понимаете это другое
показать весь комментарий
12.11.2021 00:05 Ответить
Было время и были подвалы,
Было дело и цены снижали.
И текли, куда надо, каналы
И в конце, куда надо, впадали.
Дети бывших старшин да майоров
До бедовых широт поднялись,
Потому, что из всех коридоров
Им казалось сподручнее вниз.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:04 Ответить
Шалене зростання цін завжди пекельно обурювало безмаєтних трудівників.
Тутечки ось я знайшов кацапське проізвєдєніє ізкузства про повишеніє цен на вотку.
Картіночка (так званий лубок) аж 1858 року!

Текст такий:

Водочка родімая мілая моя

Каждий дєнь ти грєзішся
С прєжнєй мнє ценой,
Так отрадно пєнішся
Льйошся в стакан мой,
І стєкло, как свєтлая,
На прольот відна,
Крєпостью прімєрная,
Будто старіна.
А тєпєрь, чьто ж сталося
Водочка с тобой,
Ценой вздорожалася,
Сдружилась с водой.
Чєм же ти родімая,
Горю посабіть?
Знать, прістало врємєчько
Водочку нє піть.

показать весь комментарий
12.11.2021 00:37 Ответить
возможно зебобикам такая отмазка и прокатывает . а мне этой пурги про "естественный процесс" че то маловато
показать весь комментарий
12.11.2021 00:04 Ответить
Природний процес - гавно спливає наверх.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:06 Ответить
То что напечатанные деньги кредитами через Эксимбанк вливают в "Большую достройку" - это ни при чём? Кредитами, которые по сути и отдавать не надо.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:07 Ответить
Я бы не рискнул такое писать, могут обвинить в холокосте.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:46 Ответить
Цены растут - это естественный процесс, Шмыгаль. -Заговорил человеческим голосом. Раньше только кукарекал: Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:10 Ответить
яким голосом??? тупе чмошне зепудало виправдовує інфляцію в Україні ЕМІСІЄЮ СВІТОВИХ ВАЛЮТ!
показать весь комментарий
12.11.2021 00:16 Ответить
Классно если при Порошенко росли цены то Порох был виноват а если при Зеленском то это естественный процесс! Спасибо буду знать!
показать весь комментарий
12.11.2021 00:11 Ответить
економі3д
показать весь комментарий
12.11.2021 00:12 Ответить
Хватить скиглити. Берите лопати и копати. Шмигаль, Азиров - а какая разница?
показать весь комментарий
12.11.2021 00:17 Ответить
Ну да! Это же цены росли только при Порошенко, А при янелоха оманском это все естественные процессы))) позорники!
показать весь комментарий
12.11.2021 00:20 Ответить
"У вчорашньому відосику я побачив, що Зеленський обурився філософським питанням, яке турбує людство вже більше 2 тисяч років - що первинне, яйце чи курка. Хто кого, вопрошає Зеленський, породив? Політики породили олігархів чи олігархи породили політиків? Володимире Олександровичу, гранично ясно, що політика Зеленського зачав, породив і опікується олігарх Коломойський", - стверджує Петро Порошенко.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:22 Ответить
Естественный природный процесс - это исчезновение зелёной плесени под действием напалма, которым ее нужно выжечь
показать весь комментарий
12.11.2021 00:28 Ответить
Странно, а где это косатая пропала? Чего не кричит про дідуся, який купляв півареника у сільпо, при Порошенко можно було, при янелохе ніц.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:29 Ответить
Той дідусь вже помер, бо йому був потрібен кардіолог, та кардіореанімація, а це зараз навіть маючи гроши складно знайти.
показать весь комментарий
12.11.2021 00:53 Ответить
Кстати, если переживаете, что в стране чего-то не хватает (газа, электроэнергии, кислорода), можете включить 1+1.

Там говорят, что всё есть 👍🏼 😀🤣
показать весь комментарий
12.11.2021 00:53 Ответить
"...во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро..." - все що треба знати про кваліфікацію прем'єр-міністра.
показать весь комментарий
12.11.2021 01:05 Ответить
Это шедевр.

Вот неплохо было бы, чтобы в США услышали, что ЗЕляди в долларах печатали свою валюту.
показать весь комментарий
12.11.2021 01:20 Ответить
А шо так можно было?

А как же полвареника для зебилов? Они ж при Порохе не доедали хронически. А оказывается это нормально и вполне естественно.
показать весь комментарий
12.11.2021 01:19 Ответить
КОнечно естественный процес..Вот если бы президентом был Порошенко, то весь ЗЕскот сейчас бы визжал про генацид ат бариги мародьора!!! А при ЗЕбубачке естественный процес.. сейчас любой ЗЕбил вам за минуту докажет что рост цен только на пользу..да и вообще, можно и потерпеть, главное что не Порошенко.
показать весь комментарий
12.11.2021 01:34 Ответить
А тем временем ЗЕбилы затаились ..скрипят зубами от злости...ждут темку про Порошенко шоб повизжать какой же он барига мародьор, потому что в любую другу тему ЗЕбилы уже просто не заходят, ведь их кловун везде обосрался...
показать весь комментарий
12.11.2021 01:37 Ответить
В одном он прав. У Байдена скоро печатный станок сгорит. Другого он просто ничего не умеет. Благо миллиарды нищебродов по всему миру не позволяют превратится доллару в туалетную бумагу.
показать весь комментарий
12.11.2021 02:47 Ответить
О,адепт секты свидетелей госдолга США подтянулся.)
показать весь комментарий
12.11.2021 05:15 Ответить
Байден это американский Зеленский. Вы читали как он портил воздух на саммите по климату? Такой позор.

показать весь комментарий
12.11.2021 05:24 Ответить
Вижу буквы про пердёж Байдена и вижу картинки. Кто?Что? Где? А пофиг. Главное вбросить. Завтра напишут, что Байден насрал под дверью Конгресса.
показать весь комментарий
12.11.2021 05:39 Ответить
байден пукнул, а вы всем фсб обоср.лись
показать весь комментарий
12.11.2021 06:51 Ответить
Почему Байден всегда пукает при женщинах?
показать весь комментарий
12.11.2021 07:37 Ответить
почему твои галифе и пасть всегда полны г-вна?
показать весь комментарий
12.11.2021 07:52 Ответить
Для моськайчучки эти басни-самое то. Она и не такое выслушивает с умным видом. А сама чешет ещё покруче.
показать весь комментарий
12.11.2021 05:17 Ответить
Цены растут, масло на хлебе тает. Вместе с хлебом. Это тоже естественный процесс
показать весь комментарий
12.11.2021 06:30 Ответить
США 3-4 трлн$ в мировую экономику вкинули за 2 года,ЕС примерно 2 трлн евро..Цены по всему миру растут,даже в долларах.
показать весь комментарий
12.11.2021 06:47 Ответить
это другое
показать весь комментарий
12.11.2021 10:02 Ответить
Это вам Лукакшенка так обьясняет почему у вас третья деноминация??
показать весь комментарий
12.11.2021 10:03 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 07:02 Ответить
Гений мысли-отец украинской экономики.
показать весь комментарий
12.11.2021 07:05 Ответить
А шо, в президентському кабінеті нема кнопки, що виключає інфляцію? А вас послухати раніше, то за Пороха був.
показать весь комментарий
12.11.2021 07:13 Ответить
Хлеб за месяц подорожал с 16 до 20 грн, какой же это естественный процесс.
показать весь комментарий
12.11.2021 07:18 Ответить
При рекордном урожае зерновых в Украине.
показать весь комментарий
12.11.2021 08:25 Ответить
а откуда ж брать деньги на Велкие крадивництво? там 4 грн лишних возьмут, там 5.. так и наполнят свои офшоры
показать весь комментарий
12.11.2021 09:18 Ответить
А зарплата это процесс не природный всего на всего фантастика...
показать весь комментарий
12.11.2021 07:29 Ответить
Шмыга, что-то ты затрынделся - цены на продукты в Украине на 20% выше чем в ЕС
показать весь комментарий
12.11.2021 07:47 Ответить
Шлюха Мусийчук пиз...ла про борщевой набор при Порохе. А при зеленом ублюбке ее все устраивает. ********
показать весь комментарий
12.11.2021 08:07 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2021 08:20 Ответить
Ничего естественного в росте цен нет. Естественно было бы при нынешних поступлениях валюты из Польши, Чехии, др. стран и от моряков, что курс доллара в гривнах падал бы. И цены падали бы тоже. Но этого не происходит, потому что включон печатный станок.
показать весь комментарий
12.11.2021 08:23 Ответить
Ну, вас ******** тоже природа создала...
показать весь комментарий
12.11.2021 08:46 Ответить
Сама природа впливає на економіку, щось нове)
показать весь комментарий
12.11.2021 09:07 Ответить
Цены везде зростают, вот посмотрите в ЕС тоже все в два раза подорожало за пол-года)))))
показать весь комментарий
12.11.2021 09:10 Ответить
Даже в 2014 году, когда было очень страшно всем, не было так херово как при зеленых дебилах.
показать весь комментарий
12.11.2021 09:15 Ответить
всё верно, потому что все тогда знали, что у нас война, куда мы идём, восстанавливали экономику и т.д.. а сейчас зеленский народ как говно в проруби елозит, никто не знает куда мы плывём и что нас ждёт
показать весь комментарий
12.11.2021 09:17 Ответить
Вот именно. Мы сейчас плывем в потоке дерьма 95.
показать весь комментарий
12.11.2021 10:07 Ответить
раз Порошенко не у руля, то естественно это естественный процесс, а то б Порошенко был во всём виноват
показать весь комментарий
12.11.2021 09:15 Ответить
Для того щоб ціни зростали * природньо * уряд не потрібен Уряд потрібен для того щоб вони не зростали А якщо зросли то уряд повинен компенсувати їх . А наш уряд , разом з антимонопольним, обрали собі роль статистів)))
показать весь комментарий
12.11.2021 09:42 Ответить
довести ситуацию до ажиотажа, и прикрыться природным процессом,
показать весь комментарий
12.11.2021 10:50 Ответить
Труханов покалечил людей в ДТП тоже естественный процесс.
показать весь комментарий
12.11.2021 12:27 Ответить
Тварь зелёная!!!
показать весь комментарий
13.11.2021 20:16 Ответить
 
 