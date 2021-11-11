Цены растут – это естественный процесс, – Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает рост цен в Украине "естественным процессом" и "естественной инфляцией".

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала 1+1, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день в Украине инфляция порядка 10% — это официальная статистика. Базовая составляет 7%, остальные обусловлены ростом цен на газ в мире и в Европе. Конечно, во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро — и это давит на курсы и на валюты других стран, и также давит на Украину", - объяснил премьер.