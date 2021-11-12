Оснований для веерных отключений электроэнергии нет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодняшний день нет оснований для веерных отключений электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.

"Сегодня оснований ни у Министерства энергетики, ни у "Укрэнерго" для веерных отключений нет. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что распространение информации о возможных веерных отключениях электроэнергии является манипуляцией.

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