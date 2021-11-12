Оснований для веерных отключений электроэнергии нет, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодняшний день нет оснований для веерных отключений электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ток-шоу "Право на власть" в эфире телеканала "1+1" в четверг вечером.
"Сегодня оснований ни у Министерства энергетики, ни у "Укрэнерго" для веерных отключений нет. Мы не готовимся к веерным отключениям, и планов таких не составляем", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что распространение информации о возможных веерных отключениях электроэнергии является манипуляцией.
Топ комментарии
+17 Ksenia VB
показать весь комментарий12.11.2021 08:19
+12 Станіслав Топа
показать весь комментарий12.11.2021 07:37
+9 krot_lub
показать весь комментарий12.11.2021 07:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це тупоголовий народ.
От і виплила правда - чому у нас така держава.
а от то,шо планів на сьогодня все ще немає-це вже карна справа.
Ціни на буржуйки зростатимуть...
Экономика / Мнения 12-ноя,
Объем прямых инвестиций из Султаната Оман в Украину в 2020 году и в первом полугодии 2021 года равен нулю. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Напомним, что в начале января 2020 года Владимир Зеленский вместе с семьей побывал в Султанате.
Позже Зеленский рассказал, что частную поездку в Оман оплатила его семья, которая поехала в эту страну, и свое пребывание он использовал также и для налаживания отношений Украины с Султанатом.
Пресс-служба главы Украинского государства, информируя о пребывании Зеленского в Омане, сообщила, что президент обсуждал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран.
В сообщении пресс-службы также говорится о том, что «оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере».
Судя по данным НБУ, эта «заинтересованность» оказалась недостаточной. Теперь ждем от Офиса президента очередного объяснения о том, почему рождественская поездка Зеленского в Оман привела к «нулевым инвестициям» из этой страны в Украину.
Визит главы государства в Оман в 2020 году не анонсировался его пресс-службой.
На Банковой подтвердили, что Зеленский находится за границей после публикации его фотографий, сделанных в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
А от з
Білорусібілорусського округу рфії це вже щось...
Як тільки будуть морози і підвищене споживання електрики тут і московський сцарь, як завжди, новорічний подарунок з привітанням!
сцарь пуйло -клован давай мнє всьо, а то заморожу!
"Поэтому все отключения будут внеплановыми и не подготовленными", - добавил Шмигаль и хитро улыбнулся...