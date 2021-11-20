Веерные отключения в Украине не планируются, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заверил, что ни Кабинет Министров, ни регулятор не планируют веерные отключения электроэнергии в Украине.

Об этом премьер-министр сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Веерные отключения - это сложная государственная процедура, которой управляет оператор систем распределения. Они заключаются в системном отключении регионов, то есть целых областей, или целых районов по меньшей мере. Эти вещи объявляются, принимаются соответствующие решения, которые являются публичными. И, конечно, общество о таких отключение знает. И это разный масштаб и уровень по сравнению с плановыми ремонтами, которые происходят в сети. На сегодняшний день ни одной организацией, регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. Таких планов подготовки нет", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в течение года в отдельных регионах, населённых пунктах проводятся плановые ремонты сетей. Об их сроках и ответственных за работы можно узнать на сайте Министерства энергетики.

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