Веерные отключения в Украине не планируются, - Шмыгаль
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Денис Шмыгаль заверил, что ни Кабинет Министров, ни регулятор не планируют веерные отключения электроэнергии в Украине.
Об этом премьер-министр сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Веерные отключения - это сложная государственная процедура, которой управляет оператор систем распределения. Они заключаются в системном отключении регионов, то есть целых областей, или целых районов по меньшей мере. Эти вещи объявляются, принимаются соответствующие решения, которые являются публичными. И, конечно, общество о таких отключение знает. И это разный масштаб и уровень по сравнению с плановыми ремонтами, которые происходят в сети. На сегодняшний день ни одной организацией, регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. Таких планов подготовки нет", - рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр подчеркнул, что в течение года в отдельных регионах, населённых пунктах проводятся плановые ремонты сетей. Об их сроках и ответственных за работы можно узнать на сайте Министерства энергетики.
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Привіт, покращення! Другий раз поспіль вимикають світло. Романтіка, трясця!
4-й час без света.
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Й Процишин романтичний
Зустрінемось на Майдані!
Завтра, 21 листопада, в День Гідності та Свободи, зустрінемося о 17:00 на Майдані Незалежності.
Ми відзначимо річницю початку Революції Гідності та нагадаємо владі, що не потерпимо принижень та зазіхань на нашу свободу.
Влада півтора роки брехала нам про «Вагнерґейт», вважаючи, що можна безкарно дурити громадян. На кордонах Росія нарощує присутність своїх військ.
В країні піднімає голову олігархат, попри обіцяну владою деолігархізацію. А на тлі проросійського реваншу, владу в країні узурпує Єрмак.
У 2013-14 українці не дали їм брехати і захистили гідність. Сьогодні наш обов'язок - гідно відзначити день, що увійшов в історію, як День Гідності і Свободи.
Приходьте, потрібна участь кожного.
21 листопада (неділя)
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а получилось как всегда....
32 мин
Знову вода по графіку по всьому місту.
Останній раз таке було років з п'ять тому.
Наголосували, блдь((
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В воскресенье, 21 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Северный район:
пр. Людвига Свободы, 53; 53А; 20; 28; 39А; 39Б; 46; 48А; 60;
пр. Победы, 57; 46; 46А; 48; 53Б; 54А; 54Б; 65; 66В; 66М; 66Н; 66О; 66П; 66Р; 85; 87; 89; 55В; 57Б; 57А; 57Г;
ул. Архитекторов, 20; 34;
ул. Ахсарова, 11; 3; 5; 5А; 7;
ул. 23 Августа, 39; 43; 55;
ул. Домостроительная, 13; 5;
ул. Минская, 52/6;
ул. Отакара Яроша, 22;
пр. Науки, 28; 43А; 45Б; 66; 77;
ул. Серповая, 4.
Напомним, 19 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.
В воскресенье плановые работы, Карл.
Бандити на чолі держави це страшно. К
Главное привыкнуть, что полдня света не будет.