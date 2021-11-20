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Кабмин (13801) энергетика (2034) Тарифы на электроэнергию (1904) Шмыгаль Денис (2321)

Веерные отключения в Украине не планируются, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Веерные отключения в Украине не планируются, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль заверил, что ни Кабинет Министров, ни регулятор не планируют веерные отключения электроэнергии в Украине.

Об этом премьер-министр сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Веерные отключения - это сложная государственная процедура, которой управляет оператор систем распределения. Они заключаются в системном отключении регионов, то есть целых областей, или целых районов по меньшей мере. Эти вещи объявляются, принимаются соответствующие решения, которые являются публичными. И, конечно, общество о таких отключение знает. И это разный масштаб и уровень по сравнению с плановыми ремонтами, которые происходят в сети. На сегодняшний день ни одной организацией, регулятором, правительством, никем в Украине не планируются веерные отключения. Таких планов подготовки нет", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что в течение года в отдельных регионах, населённых пунктах проводятся плановые ремонты сетей. Об их сроках и ответственных за работы можно узнать на сайте Министерства энергетики.

Читайте также: Веерных отключений электричества не будет, а тарифы не будут расти, - "слуга народа" Мотовиловец
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Топ комментарии
+18

Зустрінемось на Майдані!




Завтра, 21 листопада, в День Гідності та Свободи, зустрінемося о 17:00 на Майдані Незалежності.
Ми відзначимо річницю початку Революції Гідності та нагадаємо владі, що не потерпимо принижень та зазіхань на нашу свободу.
Влада півтора роки брехала нам про «Вагнерґейт», вважаючи, що можна безкарно дурити громадян. На кордонах Росія нарощує присутність своїх військ.
В країні піднімає голову олігархат, попри обіцяну владою деолігархізацію. А на тлі проросійського реваншу, владу в країні узурпує Єрмак.
У 2013-14 українці не дали їм брехати і захистили гідність. Сьогодні наш обов'язок - гідно відзначити день, що увійшов в історію, як День Гідності і Свободи.
Приходьте, потрібна участь кожного.

21 листопада (неділя)
17:00
Майдан Незалежності

Рух опору капітуляції. Київ
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20.11.2021 23:34
+8





Зуби з присмаком Коко Шанель @ZCKCh



Привіт, покращення! Другий раз поспіль вимикають світло. Романтіка, трясця!
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20.11.2021 23:20
+8
Практически целый день в селе не было света. Народ , кто на газовых котлах замерзать стал.
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20.11.2021 23:44
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Зуби з присмаком Коко Шанель @ZCKCh



Привіт, покращення! Другий раз поспіль вимикають світло. Романтіка, трясця!
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20.11.2021 23:20 Ответить
Виктор Онегин@batiscafcusto



4-й час без света.
Зеленые дегенераты и кто за них голосовал.
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21.11.2021 00:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rOi3Ml3kP0A

Й Процишин романтичний
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21.11.2021 02:29 Ответить

Зустрінемось на Майдані!




Завтра, 21 листопада, в День Гідності та Свободи, зустрінемося о 17:00 на Майдані Незалежності.
Ми відзначимо річницю початку Революції Гідності та нагадаємо владі, що не потерпимо принижень та зазіхань на нашу свободу.
Влада півтора роки брехала нам про «Вагнерґейт», вважаючи, що можна безкарно дурити громадян. На кордонах Росія нарощує присутність своїх військ.
В країні піднімає голову олігархат, попри обіцяну владою деолігархізацію. А на тлі проросійського реваншу, владу в країні узурпує Єрмак.
У 2013-14 українці не дали їм брехати і захистили гідність. Сьогодні наш обов'язок - гідно відзначити день, що увійшов в історію, як День Гідності і Свободи.
Приходьте, потрібна участь кожного.

21 листопада (неділя)
17:00
Майдан Незалежності

Рух опору капітуляції. Київ
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20.11.2021 23:34 Ответить
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21.11.2021 01:27 Ответить
А як ви думаєте, солодка парочка з Карпат , де сявткують Козиру 50 а вові екватор, приїде до Києва до завтршніх подій на Майдані? чи може кудись ... в інші краї?

Колоритний Москаль сьогодні розповів легенду про Говерлу- хто її перможе пройде до верху, той стане відомою людино, а про вову - він з середини своєї ГОВЕРЛИ вже почав гуркотіти до низу
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21.11.2021 02:14 Ответить
Вряд ли ЗЕ! приедет. Зассыт. И лепшего друга не пустит. Он Ленка приедет, как первая бледя. Её никому не жалко, если и грохнут ненароком, так Ермак же останется
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21.11.2021 09:28 Ответить
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21.11.2021 06:07 Ответить
Так тоже не плохо
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21.11.2021 06:41 Ответить
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21.11.2021 06:52 Ответить
Ще такого "натюрморда" бракувало, тьху!
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21.11.2021 08:44 Ответить
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21.11.2021 06:54 Ответить
Ха..Кажется- прямо сейчас Безуглая дурилка ляпнет что-то наподобие "наколотых **********" или "батя Вова, я стараюсь".Плохо проверяли биографию Федоровича.У него,оказывается, кроме двух сыновей еще и дочка имеется.
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21.11.2021 07:44 Ответить
Люська Бандюкович до Майдана, по крайней мере сидела тихо и тупости, в отличии Безуглой, Третьяковой, не показывала
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21.11.2021 08:22 Ответить
Шмигання не буде - Віяло
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20.11.2021 23:38 Ответить
нє, віялових відключень не буде то просто ремонтні роботи

Зарічанський РЕМ повідомляє про відключення від електропостачання для проведення планових робіт
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20.11.2021 23:41 Ответить
Практически целый день в селе не было света. Народ , кто на газовых котлах замерзать стал.
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20.11.2021 23:44 Ответить
.Цікаво , до чого тут ДТЕК ? Коли мережі обслуговуть - обленерго .
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21.11.2021 08:14 Ответить
Хорошо бы и веерных не было. А то на 30-м году независимости как-то знаково смотрелось бы.
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20.11.2021 23:44 Ответить
не планируются.... но будут.... - хотели как лучше,
а получилось как всегда....
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20.11.2021 23:58 Ответить
Тобто будуть позапланові - спонтанні. У будь-який час на будь-який термін.
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21.11.2021 06:07 Ответить
Отже, будуть незаплановані і хаотичні.
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20.11.2021 23:58 Ответить
Grygorovych@Gregory_son

32 мин





Знову вода по графіку по всьому місту.
Останній раз таке було років з п'ять тому.
Наголосували, блдь((
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21.11.2021 00:04 Ответить
Наголосували. А вас довбні попереджали, що цим закінчиться. Криком кричали вам. Не можна голосувати квартального шута. Але ви, 73 відсотки слухати не хотіли. Голосували по приколу. Тільки б не Порошенко. " Проголосуем, хоть поржом". Смішно????? Смійтесь, не лусніть.
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21.11.2021 00:56 Ответить
Значит мэр - поц
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21.11.2021 04:00 Ответить
Не буде патамушта піде електрика від Луки.
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21.11.2021 00:11 Ответить
Печерский холм
Вчерашний эфир Шустера - это начало тотальной войны между олигаром Ринатом Ахметовым и Офисом президента Зеленского. Реация будет: прямо сейчас в ОП готовят перечень мер. Однако. Коллеги сильно ошибаются, когда пишут, что сейчас может случиться быстрая отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нет, не случится. Скорее наоборот. И вот почему.
Наши источники сообщают что в офисах Ахметова бывшего сотрудника ДТЭК Шмыгаля уже давно называют предателем и относятся к нему соответственно. Дело в том, что Шмыгаль душей и телом продался главе ОП Ермаку. Собственно, Шмыгаль не продержался бы так долго на должности, если бы не доказал Ермаку свою полную преданность. Да собственно, уже все очевидно. Блокировку выплат корпорации ДТЭК за зеленую энергетику организовало правительство Шмыгаля. Их не остановило даже падение инвестиционной привлекательности страны. Просто поверьте, такого Шмыгалю у Ахметова не забудут никогда.
Шмыгаля не отпрявят в оставку. Наоборот. Шмыгаль сейчас станет ударной силой в войне Офиса президента против Ахметова. Шмыгаль сейчас, это власовец котрый в бою против Красной армии бьется до конца - лагерь ГУЛАГа для него равняется аду. Шмыгалю нечего терять. Против Ахметова он задействует весь возможный арсенал правительства. Лишь бы не в оставку.
От себя добавим только одно. Войну с Ахметовым Офису президента не выиграть. Слишком глубоко интегрирован Ахметов во все сферы украинского общества. Эта война кошмарно истощит обе стороны. А выиграет от нее тот кто в этой войне не участвует. Петр Порошенко.
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21.11.2021 00:29 Ответить
Якщо це так - аплодую стоячи
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21.11.2021 00:35 Ответить
А в мужиків то чуби тріщатимуть від цієї "войнушки".
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21.11.2021 08:48 Ответить
Віялові відключення не плануються - вони трапляються. Як можна запланувати трабл? Ну, хіба що для зелених бідосиків усе можливо
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21.11.2021 00:32 Ответить
З язика зірвали Саме так - віялові відключення здійснюють не люди, а автоматика електромережі при катастрофічному падінні частоти. Хоча, звичайно, винуватцями віялових вимкнень є люди. які доводять енергетичну систему до колапсу.
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21.11.2021 08:51 Ответить
На шо споримо, що можна запланувати і виконати з рез. до мл/сек.?
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21.11.2021 09:33 Ответить
Даешь безплатное атмосферное электричетво!
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21.11.2021 00:34 Ответить
у нас не прокатит. реформаторы создадут структуру и будут продавать бесплатную электрику по формуле дюссельдорф ++ космос.
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21.11.2021 01:01 Ответить
заява шмыгаля похожа на шизофрению: разве аварийные отключения планируют? - максимум вероятность можно оценить. а то, что энергетика в аварийном состоянии и без шмыгаля все уже поняли.
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21.11.2021 02:24 Ответить
можна у иренко ко спросить....или у яра холодного! Они там в курсах...у них подписькой много запантентовано! Они пояснят...дебилы!
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21.11.2021 03:52 Ответить
ДебилАМ, ты хотело сказать?
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21.11.2021 10:13 Ответить
А бубы родители уже уехали там где тепло и свет будет ?
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21.11.2021 05:38 Ответить
премЪер-ГОНДОН,С НИМИ ВСЕМИ....
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21.11.2021 05:52 Ответить
Сказочный п--бол, они не планируют веерного отключения, вчера выключили свет в селе в 19 часов и включили в 1 ночи, а оно будет рассказывать , что они не планируют.
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21.11.2021 06:40 Ответить
В воскресенье, 21 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов северного района электрических сетей Харькова.



Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В воскресенье, 21 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Северный район:

пр. Людвига Свободы, 53; 53А; 20; 28; 39А; 39Б; 46; 48А; 60;
пр. Победы, 57; 46; 46А; 48; 53Б; 54А; 54Б; 65; 66В; 66М; 66Н; 66О; 66П; 66Р; 85; 87; 89; 55В; 57Б; 57А; 57Г;
ул. Архитекторов, 20; 34;
ул. Ахсарова, 11; 3; 5; 5А; 7;
ул. 23 Августа, 39; 43; 55;
ул. Домостроительная, 13; 5;
ул. Минская, 52/6;
ул. Отакара Яроша, 22;
пр. Науки, 28; 43А; 45Б; 66; 77;
ул. Серповая, 4.

Напомним, 19 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов трех районов города.

В воскресенье плановые работы, Карл.
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21.11.2021 06:48 Ответить
Електрика це пережиток совка. Наші пращури все робили при каганцях і нічого. Навіщо ця електрика, дивитися розпусту у айфоні? Кляті совєти за 70 років окупації привчили нас до лампочки і теплого сортиру. Пора покласти цьому край.
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21.11.2021 07:40 Ответить
Не звизди краснозадое! Кляти советы электричество на военные заводы отправляли клепать танчики которые без боя отдали Гитрелу в 42 году! Да и про теплые сортиры звиздешж теплый сортир на ХТЗ был только у директора а так до войны работяги ходили в сортиры которые стояли на улицах возле бараков!
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21.11.2021 07:49 Ответить
Звідки тобі відомо про теплий сортир директора? Мабуть твій краснопузий дід срав у ньому. Сиди там у себе на уралі і не свисти. Ти поплутав сайти, кацапчик)) Справжньому патріоту окрім вишиванки не потрібні ні газ ні вугілля ні електрика. Коли до тебе дибіла дійде, що наприклад у часи "досовєтської" епохи українці чудово жили без всього цього.
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21.11.2021 08:10 Ответить
Если Бог не дал человеку чувства юмора, значит наверное было за что.
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21.11.2021 08:30 Ответить
Нахер кацапское животное.
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21.11.2021 08:32 Ответить
Сховайся до мавзолею, кацапське бидло))
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21.11.2021 08:45 Ответить
Кремлеботи повилазили, от же ж страна, живут в жопе, работать не хотят, все бабло идет чтоб другим гадить. Кацапстан должен бить разрушен!
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21.11.2021 08:30 Ответить
...так покажіть приклад-гайда десь в Сибір. Там і електрики не дуже, про теплі "сортири" навіть не говорю. "...покладіть цьому край" - може душа стане на міру, а може трохи розуму прибавиться
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21.11.2021 08:42 Ответить
Вперед,я тебе не тримаю))
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21.11.2021 08:44 Ответить
Так то у тебе ностальгія за каганцями...
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21.11.2021 12:11 Ответить
В понеділок цілий день не було світла з 9 до 16, просто сказали профілактика. Котел газовий, а насос циркуляційний на електриці, холодно. Ось вам відключення.

Бандити на чолі держави це страшно. К
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21.11.2021 08:09 Ответить
Для того, щоб не вимикався газовий котел, купіть інвертор та автомобільний акумулятор на 60 ампер/годин. В мене такий вже давно в квартирі стоїть. При вимкненні електрики забезпечує роботу телевізора та освітлення на гарантованих 6 годин. Можна також підзаряжати смартфон та батарею ноута. Правда, інтернету не буде.
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21.11.2021 08:58 Ответить
Ахметка поставил своего премьера, тот лохов испокаивает, лишь би платили.
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21.11.2021 08:26 Ответить
Если ЗЕленая оезьяна пообещала, что не будет - готовьтесь, отключения будут.
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21.11.2021 08:49 Ответить
Виробники і продавці свічок прийняли "низький старт".
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21.11.2021 08:52 Ответить
Купіть інвертор та автомобільний акумулятор на 60 ампер/годин. І ніякі свічки вам будуть непотрібні. Якщо вам потрібне тільки електричне освітлення, то повного заряду акумулятора вистачить я навіть не знаю наскільки. Надовго В мене така пара забезпечує роботу телевізора (дивимося Віасат) та освітлює квартиру багато років при аваріях десь 6 і більше годин.
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21.11.2021 09:04 Ответить
Спасибі, подібним пристроєм користуюся під час нічної рибалки.
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21.11.2021 09:47 Ответить
https://youtu.be/4lxqos5WHKY
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21.11.2021 13:28 Ответить
У нас в Днепре каждый день так называемые ремонтные работы,целыми кварталами,сотни домов с 8 утра до 6 вечера!!!
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21.11.2021 09:06 Ответить
Не плануються, але будуть?
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21.11.2021 09:52 Ответить
Да ничего страшного в веерных отключениях нет, главное чтобы мясо в холодильниках не протухло, у кого оно имеется. Помню жил в Калининграде, так сгорел большой трансформатор и неделю света не было во всем квартале у людей куча мяса протухла, тогда запасались ввиду дефицита - везли из Литвы.
Главное привыкнуть, что полдня света не будет.
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21.11.2021 13:16 Ответить
 
 