Украина снова закупила электроэнергию у непризнанного режима Лукашенко

Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте Укрэнерго.

По данным Укрэнерго, сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 мВТ⋅час.

Также Минэнерго Беларуси сообщило в Telegram, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом.

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17 ноября Минэнерго Беларуси заявило, что поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений. В Минэнерго Беларуси сообщили, что 17 ноября в 10.33 первый (и сейчас единственный) энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети действием автоматики. 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.