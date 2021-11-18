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Беларусь (7522) Тарифы на электроэнергию (1904)

Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ

Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+66
Скільки зашкварів та провалів не було за 10 років , скільки у зелених неадекватів за 2,5 роки.
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17.11.2021 16:55
+41
От і побачимо ЩО буде. Як наше ЗЕйло підготувалось до зими.
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17.11.2021 16:57
+40
одеваем земразоту в шерсть и берем эбонитовые палочки
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17.11.2021 17:03
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Страница 2 из 2
Я вам сейчас всё объясню. Это же так просто! Иловайск, Дебальцево, захват кораблей и моряков в Керченском проливе - это виноват путлер. А то, что путлер перекрыл Украине уголь из Средней Азии, а бацька электроэнергию - это виноват Зеленский. Просто, Зеленскому нужно отвезти наличку в ОРДЛО и договориться с ними о продаже Украине электроэнергии. Ну, Порошенко в курсе, как, что, кому и за сколько. Потому, что бизнесмен. А, ну, да - ещё и политик.
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17.11.2021 17:46 Ответить
А теперь на сладкое, единственный, кто сейчас может обеспечить страну электричеством есть Ахметов, и сделал это его топ-менеджер Шмыгаль, зеленое говно просто отдало страну в руки олигархату.
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17.11.2021 17:47 Ответить
100% государственное Центроэнерго не закупало уголь в начале лета по 50 долларов(сейчас он 200 стоит) поскольку явно был приказ от Премьера-этого не делать. Шмыгаль знал что его Босс Ахметов уже сделал частный контракт на закупки и сможет зимой перепродать государству этот уголь или готовую электроэнергию и тепло по тройной цене. Если у государства не будет собственного угля... Это попахивает ГОСИЗМЕНОЙ-целенаправленное уничтоженеи энергобезопасности страны. За катое нужно на 10 лет сажать тех кто ДОЛЖЕН-бы закупить уголь летом но не сделал этого
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17.11.2021 21:04 Ответить
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 17:59 Ответить
на аэс у бульбенфюрера проблемы с турбиной
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17.11.2021 18:00 Ответить
Ну ладно на Беларусской АЭС проблема с одной турбиной. Что могут быть за проблемы с 15 энергоблоками на украинских АЭС?
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17.11.2021 21:02 Ответить
У вас на зауралье, с этим всё хорошо?)
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18.11.2021 02:57 Ответить
Электричество не покупают, значит все хорошо.
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18.11.2021 13:50 Ответить
а их методично похерили
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18.11.2021 08:51 Ответить
от не свисти, якщо прибуткове під-во стає збитковим, то ці кошти не зникли, а перейшли у певні руки (на жаль не обрізані, як щось інше у них)... Тому не похерили, а скомуніздили.
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18.11.2021 13:57 Ответить
проблема - Охметов
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19.11.2021 10:38 Ответить
Сільниє пазаботятся...

...хуже нє будєт... ©
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17.11.2021 18:06 Ответить
Заява

На випадок відключення електроенергії прошу виписати для мене "Лисого" з "Кварталу 95" , шерстяний світер для нього і ********* паличку для мене.

З повагою український народ.
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17.11.2021 18:09 Ответить
Наближається критичний період дестабілізації на всіх фронтах. Зараз буде і загострення на фронті, щоб Зе пішов на поступки. Одразу видно, як рашистські боти, а разом з ними і ахметівські, пінчуківські, тимошенські, аваківські топлять Зеленського. Їм треба дестабілізація, анархія, Майдан 3 та безвладдя. Олігархам, щоб поставити потрібну людину, а рашистам, щоб ще відкусити шмат України. Якщо Зе ішов би на поступки путіну - то так, треба Майдан. Але підставлятись так по-тупому зараз, за два роки до виборів, це буде повторне наступання на граблі. І фіг, що зараз в мене полетить каміння, я голосував за Порошенка і буду за нього, але більша частина малоросів його не вибере, а виберуть, скоріш за все тимошонку, яку так хотів путін....
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17.11.2021 18:19 Ответить
Не, ну про тимошонку вы загнули... Эту уже никогда и никуда не выберут. И Порошенко не выберут, во всяком случае, маловероятно. И Бойко, конечно же .
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17.11.2021 18:23 Ответить
Хотілось би вірити. А кого, по-вашому, виберуть ?
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17.11.2021 18:25 Ответить
А вот, и некого... А ситуация требует нового лидера, причем реального лидера, а не кинематографического. Следует надеяться, что таковой появится, иначе будет совсем скверно. Но пока надо от Зели избавиться. Чем быстрее - тем лучше, а то он нацарює.
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17.11.2021 18:30 Ответить
Згоден, що треба лідер, але лідера повинен народити громадянське суспільство, але в нас "наріт", тому треба реально дивитись на речі. Але ви закликаєте до анархії, Майдану 3, щоб підставити нас перед партнерами і оголити тил перед рашкою. Ви рашистський бот ?
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17.11.2021 18:32 Ответить
Зебіл. Іди під три чорти зі своїм зеленським.
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17.11.2021 18:46 Ответить
Він не мій. Моя - Україна! І я не хочу, щоб рашики та боти від олігархів так дестабілізували країну, що в нас був би Майдан 3, щоб дати привід для рашки знову напасти. Цього хочете ?
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17.11.2021 18:53 Ответить
Нам не майдан потрібен, а масові протести з вимогами позачергових виборів. В тому справа, що президент і склад парламента не відповідні теперішнім вимогам народу. В демократичних країнах в таких випадках сама влада домовляється про позачергові вибори. У нас такого не буде. Тому народ має поставити вимогу. Повинен бути штаб який має контролювати процес. Не допустити появи якихось невідомих які будуть діяти всупереч штабу. Від таких треба відмежовуватись і нехай вони самі відповідають за свої дії. Тоді приводу для рашки не буде.
А ще краще буде, якщо в протестах ситуативно об'єднаються необ'єднувані партії. Наприклад ЄС, Свобода, ОПЗЖ. Участь ОПЗЖ буде 100% гарантувати відсутність приводу для рашки. Для такого об'єднання важливо відсутність вимог вузькопартійного спрямування.
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17.11.2021 20:32 Ответить
Участі й ОПЗЖ сприяє те що вони точно теж хочуть нові вибори. Не значить що для того щоб тільки самим прийти до влади. Вони як і більшість народу вважають, що зараз влада найгірша за всі 30 років.
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17.11.2021 20:38 Ответить
а когда михуил митинги водил чтобы скинуть порошенко ты что говорил
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17.11.2021 20:47 Ответить
Анархия, это хуже всего. Гражданского общества в Украине нет - не обманывайте себя. Естественное состояние Украины - это гетманщина, как в 17 веке. Нужен общенациональный лидер, если его не будет - появятся лидеры региональные.
А вот насчёт "партнёров", Вы уверены, что они рассматривают Украину как партнёра?
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17.11.2021 18:40 Ответить
Ми вже бачили регіональних лідерів - Янукович на Донбасі, Тимошенко на Дніпровщині, Порошенко - центр.... Питання, що зараз не час для анархії, яку так хочуть в рашці. Хто хоче зараз Майдан 3 - працює на рашку !
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17.11.2021 18:43 Ответить
Не думаю, что в России (ну, в Кремле, во всяком случае) хотят анархии в Украине. В этом случае они столкнутся с большими проблемами. Там очень прагматичные и неэмоциональные политики сидят. Их нынешнее положение устраивает с тем, что ситуация в Украине будет медленно ухудшаться.
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17.11.2021 18:49 Ответить
Все. Зрозуміло. З рашистами не спілкуюсь!
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17.11.2021 18:51 Ответить
как жирно выделил текст))) не пройдет твоя туфта, еще Кучма говорил, Украина не Россия, то бишь рашка
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17.11.2021 19:27 Ответить
Что там у вас на рязанщине, с бутылок уже встали?
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18.11.2021 03:00 Ответить
Авакова
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17.11.2021 23:33 Ответить
Якщо, як зараз, народ - єдине джерело влади може тільки вкинути бюлетень і чекати 5 років, щоб знову наступити на граблі, у виборах мало сенсу. Тільки тоді, коли народ може щорічно підтверджувати довіру владі на референдумі і у разі її відсутності оголошувати позачергові вибори, вибори в Україні будуть мати сенс. До речи, за офіційними даними, вартість такого референдуму коштує близько 15 км. побудованої дороги, а значення незрівнянно більше.
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17.11.2021 23:40 Ответить
А ведь предыдущие 30 лет мы им поставляли э/э
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17.11.2021 18:20 Ответить
Зебіл - завжди Зебіл...
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17.11.2021 18:40 Ответить
ЗЄля, куку!!!

Допомогли тобі, твої кацапи?
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17.11.2021 18:41 Ответить
Оно и к лучшему, быстрей в Европу проинтегрируемся.
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17.11.2021 18:44 Ответить
С клоунами? Ты бредишь..
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18.11.2021 13:34 Ответить
зелёный хрипатушка немнога поддрачивает.. и ему покуй на всё....
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17.11.2021 18:45 Ответить
Вот и правильно.
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17.11.2021 18:53 Ответить
Что правильно?
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18.11.2021 03:01 Ответить
Правильно что прекратит.
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18.11.2021 08:13 Ответить
Жаба давит, лаптеногое?
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18.11.2021 20:02 Ответить
Да козломордый давит,что есть свое а мы покупаем за бугром.
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18.11.2021 21:14 Ответить
Ещё и безграмотное лаптеногое
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18.11.2021 23:30 Ответить
Заметил что свои посты ты не пишешь,а только лазишь по чужим постам чтоб с кем то поругаться.
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19.11.2021 08:27 Ответить
Заметил, что такие как ты только срать на форумах, ну как и все набутылочные
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19.11.2021 09:38 Ответить
Теперь я понял что означает "7", в твоём нике.
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19.11.2021 11:34 Ответить
Ну що, закрили атомну і зелену енергетику?
Продавали енергію до європи, а тепер КУ-КУ?
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17.11.2021 19:44 Ответить
А хто і коли "закрив зелену енергетику"?
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17.11.2021 20:46 Ответить
Природа закрыла на зиму
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18.11.2021 05:28 Ответить
А зачем было у Беларуси покупать электроэнергию, когда свою продают за границу ? Зачем было АЭСы гробить ?
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17.11.2021 21:47 Ответить
У спятившего лукашенко, такое видение дальнейших поставок э/э в Украину: зе_презрение на пузе, ползет к сапогам лукашенко и в такой позе признает лукашенко президентом, сверху зе_презрения сидит в кокошнике, улыбающийся, ермак-Козырь, держащий на вытянутых руках, на рушнике, хлеб с солью. И зе_презрение ПОЙДЕТ НА ЭТО.
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17.11.2021 22:39 Ответить
Ахметов сорвал отопительный сезон под диктовку из кремля.И ещё даже через суд запретил покупать электроэнергию с РФ и Беларусь...Почему же ахметов не завез в нужном количестве угля на свои ТЭС и ТЭЦ?Ведь он брал на себя обязательства по контракту ,когда покупал за бесценок стратегисеские тэс и тэц...Вот откуда дефицит электронегрии.Ведь ахметов контролирует до 70% всей тепловой генерации.Так бы нам хватило электроэнергии на пол года.Пусть Ахметов теперь и платит за все!Раз сорвал отопительный сезон.
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17.11.2021 23:36 Ответить
Сэр Лещ, ты?!
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18.11.2021 00:36 Ответить
Та не, то мордовский выродок
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18.11.2021 03:02 Ответить
Вы тут тролли проплаченные поясните мне как Зеленский может заставить ахметова закупать уголь и генерировать тепловую электроэнергию ,если 70% тепловой генерации находится в частных руках и в частности у ахметова.Как???Вернуть все ТЭС и ТЭЦ государству как Приват банк или как?Ваше мнение.
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17.11.2021 23:43 Ответить
и как же "барыга" то управлялся? Может он не сдал Бене Центрэнерго как гринпоц? Может не забирал у Нафтогаза бабки на велыке крадивныцтво вмепсто тоо что бы летом по дешеке купиь газ? Как думаешь, зебил?
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18.11.2021 00:35 Ответить
Як мінімум, можна буде кинути в піч всіх слуг наріду - вони непогано горітимуть
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18.11.2021 06:47 Ответить
Не страншо, нам помогут Америка и Евросоюз.
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18.11.2021 07:13 Ответить
Лукашенко конечно *****. Но это сотни километров границы. Кулеба ты слово дипломатия знаешь? Какого хера ты вылизываешь зеленым. У тебя слово честь есть? Падлы все просрут, боюсь и страну
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18.11.2021 07:44 Ответить
хорошо, всё правильно. или зрада-зрада.
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18.11.2021 09:37 Ответить
Ну і прекрасно! Самі справимось. Треба тільки трохи попрацювати і мобілізувати всі внутрішні резерви. Біда тільки, що слово "попрацювати" - це не про Зеленського та його проросійську агентуру.
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18.11.2021 13:57 Ответить
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