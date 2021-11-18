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Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ
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Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.
Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.
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+66 A San
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+40 abc123
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...хуже нє будєт... ©
На випадок відключення електроенергії прошу виписати для мене "Лисого" з "Кварталу 95" , шерстяний світер для нього і ********* паличку для мене.
З повагою український народ.
А ще краще буде, якщо в протестах ситуативно об'єднаються необ'єднувані партії. Наприклад ЄС, Свобода, ОПЗЖ. Участь ОПЗЖ буде 100% гарантувати відсутність приводу для рашки. Для такого об'єднання важливо відсутність вимог вузькопартійного спрямування.
А вот насчёт "партнёров", Вы уверены, что они рассматривают Украину как партнёра?
Допомогли тобі, твої кацапи?
Продавали енергію до європи, а тепер КУ-КУ?