60% энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за отсутствия угля, - "Укрэнерго"
По состоянию на утро 13 ноября 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.
Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Из-за отсутвия угля не работают рекордных 14 энергоблоков. Еще 6 находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности.
На каждой из 3 государственных ТЭС работает по 1 энергоблоку.
При этом на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают всего 4 энергоблока, половина из которых на Луганской ТЭС, которая переведена на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России (единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ).
Напомним, в начале ноября государственная "Укрэнерго" признала невозможной балансировку энергосистемы Украины без помощи из Беларуси после того, как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь.
С 6 ноября начали коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Причиной стал простой энергоблоков государственных ТЭС компании "Центрэнерго".
Последние 2 месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за отсутствия угля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я одного не пойму - в чем смысл вранья, которое вскрывается бувально сразу?
00:23, 12.11.21
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&aqs=chrome..69i57.585j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Де тут теперь мекалки зелёные,та же таня лайф,агитаторы херовые,набрали лайна в рот и мовчать тепер,ховаються....
"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон
00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
60% ТЕС стоят потому что одно криворогатое чмо вместо закупки угля запулило деньги на "Велике Будівництво". Фараон недоколиханий, ...ля
Тільки для металургії , хімії + чуток - медичної.
Тим більше , що самі продуктивні пласти - вибрані - математика інших - хренова
Та і екологічна ситуація ...
була ціна на цибулю, що підросла.
на хрен та цыбуля? )))
"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон
00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
А поставь сейчас другого он может начать одеяло на себя перетягивать...власти то реально поболее чем у президента...а тут кресло шатается...выборы маячат...
Не...шмыгло премьером до конца каденции осла будет...
п.с. ми не настільки заможні щоб бавитись у торботу про довкілля, а поки вугільна генерація є найдешевшою, так то.
2. почему не купили уголь летом?
3. кто то ответит за первые 2 про...ба, сядет? Это риторический вопрос...
У "Центренерго" пояснили, що така ціна відображає вартість електроенергії при переведенні блоків ТЕС на газ, але синхронні з ДТЕК заявки на продаж електроенергії компанія нібито подавала щоб "привернути увагу" до цієї проблеми і наразі переходити на спалення газу не планує. Джерело: https://biz.censor.net/n3299247
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки ,, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело:
.Так у кого треба відібрати ТЕС , - у олігархів , і передати їх державі , чи у держави щоб передати їх олігархам ,, що ТЕС працювали нарешті . .?