60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"
Станом на ранок 13 листопада 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють через нестачу вугілля.
Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності.
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ).
Нагадаємо, на початку листопада державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.
З 6 листопада розпочали комерційний імпорт електроенергії з Білорусі. Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".
Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я одного не пойму - в чем смысл вранья, которое вскрывается бувально сразу?
00:23, 12.11.21
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&aqs=chrome..69i57.585j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Де тут теперь мекалки зелёные,та же таня лайф,агитаторы херовые,набрали лайна в рот и мовчать тепер,ховаються....
"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон
00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
60% ТЕС стоят потому что одно криворогатое чмо вместо закупки угля запулило деньги на "Велике Будівництво". Фараон недоколиханий, ...ля
Тільки для металургії , хімії + чуток - медичної.
Тим більше , що самі продуктивні пласти - вибрані - математика інших - хренова
Та і екологічна ситуація ...
була ціна на цибулю, що підросла.
на хрен та цыбуля? )))
"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон
00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
А поставь сейчас другого он может начать одеяло на себя перетягивать...власти то реально поболее чем у президента...а тут кресло шатается...выборы маячат...
Не...шмыгло премьером до конца каденции осла будет...
п.с. ми не настільки заможні щоб бавитись у торботу про довкілля, а поки вугільна генерація є найдешевшою, так то.
2. почему не купили уголь летом?
3. кто то ответит за первые 2 про...ба, сядет? Это риторический вопрос...
У "Центренерго" пояснили, що така ціна відображає вартість електроенергії при переведенні блоків ТЕС на газ, але синхронні з ДТЕК заявки на продаж електроенергії компанія нібито подавала щоб "привернути увагу" до цієї проблеми і наразі переходити на спалення газу не планує. Джерело: https://biz.censor.net/n3299247
На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.
При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки ,, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело:
.Так у кого треба відібрати ТЕС , - у олігархів , і передати їх державі , чи у держави щоб передати їх олігархам ,, що ТЕС працювали нарешті . .?