60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"

Станом на ранок 13 листопада 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють через нестачу вугілля.

Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності.

На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію в енергетиці дорожчатимуть продукти, і тоді холодильник переможе телевізор, - Кличко

Нагадаємо, на початку листопада державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу.

З 6 листопада розпочали комерційний імпорт електроенергії з Білорусі. Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".

Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.