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60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, – "Укренерго"

60% енергоблоків державних ТЕС не працюють через брак вугілля, –

Станом на ранок 13 листопада 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго" не працюють через нестачу вугілля.

Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності.

На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через ситуацію в енергетиці дорожчатимуть продукти, і тоді холодильник переможе телевізор, - Кличко

Нагадаємо, на початку листопада державна "Укренерго" визнала неможливим балансування енергосистеми України без допомоги з Білорусі після того, як 2 листопада запросила з Білорусі аварійну допомогу. 

З 6 листопада розпочали комерційний імпорт електроенергії з Білорусі. Причиною став простій енергоблоків державних ТЕС компанії "Центренерго".

Останні 2 місяці кожен другий енергоблок "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Автор: 

ТЕС (915) вугілля (2468) електроенергія (6173) Укренерго (2681) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+23
Они просто знают что у зебилов память как рыбки гуппи...пять минут...в этом и смысл..
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13.11.2021 12:42
+19
ЗЕ и Шмыгаль опять проотвечались.

Я одного не пойму - в чем смысл вранья, которое вскрывается бувально сразу?
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13.11.2021 12:36
+16
Докерувались,падли зелениє...
Де тут теперь мекалки зелёные,та же таня лайф,агитаторы херовые,набрали лайна в рот и мовчать тепер,ховаються....
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13.11.2021 12:45
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ЗЕлена енергетіка.
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13.11.2021 13:10 Відповісти
ЗЕ и Шмыгаль опять проотвечались.

Я одного не пойму - в чем смысл вранья, которое вскрывается бувально сразу?
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13.11.2021 12:36 Відповісти
Они просто знают что у зебилов память как рыбки гуппи...пять минут...в этом и смысл..
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13.11.2021 12:42 Відповісти
А это "папиредники" или уже "наступники"!? Просто интересуюсь
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13.11.2021 12:36 Відповісти
это "захребетники" ))))
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13.11.2021 14:03 Відповісти
"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон

00:23, 12.11.21
https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&rlz=1C1PRFI_enDE772DE822&oq=%D1%88%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE&aqs=chrome..69i57.585j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.11.2021 12:37 Відповісти
когнитивний дисонанс
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13.11.2021 13:00 Відповісти
Так зелезброд каже що все норм.
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13.11.2021 12:43 Відповісти
так и зелохторат верит ! ))))
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13.11.2021 14:03 Відповісти
Кого за ЗЕлені яйця пора підвішувати?
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13.11.2021 12:43 Відповісти
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13.11.2021 12:45 Відповісти
Зільонські бздять коли серуть.
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13.11.2021 13:07 Відповісти
Докерувались,падли зелениє...
Де тут теперь мекалки зелёные,та же таня лайф,агитаторы херовые,набрали лайна в рот и мовчать тепер,ховаються....
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13.11.2021 12:45 Відповісти
Танька вдавилась Лайфом.
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13.11.2021 13:08 Відповісти
усe пучком. у паралeльному свiтi усe є.

"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон

00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
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13.11.2021 13:18 Відповісти
На скільки я знаю, в них вже нові аккаунти. Які точно не знаю, але почав зустрічати схожіх за маразмом людей тут, один в один. Думаю що змінили аккаунти.
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13.11.2021 16:57 Відповісти
А вы еще 30лярдов Ахметову заплатите за *зельоную енергетику*. Да и зачем вам уголь, цепляйте на спину солнечные панели и крутите ветряки
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13.11.2021 12:45 Відповісти
як Зe казав "одягти слуг у шeрстяний одяг а людям дати ******** палочки"
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13.11.2021 13:20 Відповісти
харош стрелки переводить.
60% ТЕС стоят потому что одно криворогатое чмо вместо закупки угля запулило деньги на "Велике Будівництво". Фараон недоколиханий, ...ля
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13.11.2021 14:12 Відповісти
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13.11.2021 12:46 Відповісти
В таком случае, это чистое предательство, значит офшорника надо срочно повесить за мошонку.
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13.11.2021 12:46 Відповісти
не працюють через брак вугілля ...навіщо браковане вугілля купили ?
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13.11.2021 12:48 Відповісти
Заметили как ситуацию подвели к тому что теперь осторожно намекают что нужно снять блокаду ОРДЛО чтобы уголек опять поехал из копанок Ахметки и Королевской? Типо для нашего же блага стараются
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13.11.2021 12:48 Відповісти
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13.11.2021 12:48 Відповісти
а всe тому що школа нe вчить мiжпрeдмeтним зв"язкам бо нiкому. нiхто ними нe володiє
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13.11.2021 13:10 Відповісти
Так их зебилушку, а теперь дяде Бене отслюнявь два ярда за спизженый им же газ... Ссы в глаза 73% зебанатов!
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13.11.2021 12:49 Відповісти
Хуже не будит. Смитем
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13.11.2021 12:49 Відповісти
Но виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика. Все знают.
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13.11.2021 12:56 Відповісти
Виноват Порошенко...причем не только в этом...а во всем...😀
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13.11.2021 12:57 Відповісти
Таки да.Это он, папиредник, понастроил слишком много ветровых и солнечных электростанций: аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. А : Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф" - Шмыгаль . Четверг, 14 мая 2020. Типа из-за зелёной энергетики вся энергетика Украины накрылась медным тазом. А Шмыгаль сказал не баран чихнул. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова - «энергетический гигант с грабительской ценовой политикой в регионе Западной Украины».
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13.11.2021 13:08 Відповісти
хахаха так мова за опалeння. eлeнргii стає нeдостача самe коли уключають eлктроопалювальнi прибамбаси
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13.11.2021 13:13 Відповісти
Теплова електростанція (ТЕС), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F електростанція , в якій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F вугілля , рідкого палива чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7 газу ; на парових електростанціях (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0 паровими турбінами ) у топці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9 теплоносію , пара з котла надходить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0 парової турбіни , де тепло перетворюється на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F кінетичну енергію обертання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 турбогенератора ; відпрацьована в турбіні пара конденсується і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з річки).
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13.11.2021 13:32 Відповісти
шо ти цим хотiв поумнiчать?
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13.11.2021 14:08 Відповісти
Підняти твою обізнаність.
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13.11.2021 14:32 Відповісти
а тeбe хтось просив? ти нe пiдняв мою обiзнансть ти просто вирiшив чeрeз оффтоп показаться вумним. а вийшло що просто аби шось ляпнуть хоч i нe в тeму. украiнська школа вiдлунює
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13.11.2021 14:36 Відповісти
Я проживаю в вільній країні. Тому я можу робити що вважаю потрібним, аби це не порушувало закон. Меня не потрібні ні підсказки, ні ниття, ні прохання з за кордону. Тим більше якщо це тупориле московське бидло.
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13.11.2021 15:05 Відповісти
так якщо тобi нe потрiбнi пiдказки чого ти вирiшив що вони потрiбнi iншим? панти калхозньie цe називається
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13.11.2021 18:03 Відповісти
Тобі в "мааасковських баалотах" видніше про "паантьі калхозньіе".
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13.11.2021 18:11 Відповісти
нe хочeш колхоpнi. вони так сам рогульо-кугутськi як i колхознi
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13.11.2021 19:21 Відповісти
а тe що ти живeш у вiльнiй краiнi - щe вeликe питання. якщо для тeбe нe дотримання законiв - вiльна. то спiвчуваю. можe ти слуга народа або зажопiнeць вжопочлєнний. у тeбe своя свобода - вiд мозгов. i ти зараз настирно дeмонструєш
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13.11.2021 19:26 Відповісти
Кацап. Похмелися. А то слова не звязані між собою з тебе хлинуть.
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13.11.2021 19:32 Відповісти
докажи що нe зв"язнi. ти пустомeля зарплатий!
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13.11.2021 19:36 Відповісти
Вы спросите у этих ТЕЦ, были ли у них деньги чтоб закупить уголь, ТЕЦ сделали электричество через схематозы Коломойского, Ахметова, Геруса на энерегорынке продали его за две копейки... а сейчас сидят без угля и денег...
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13.11.2021 13:08 Відповісти
ти так кажeш начe вони приватнi пiдприємцi а нe дeржвласнiсть
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13.11.2021 13:21 Відповісти
І дуже тут паритися та вкладувати кошти - нема чого - спалювальня вугілля зупиняється !
Тільки для металургії , хімії + чуток - медичної.
Тим більше , що самі продуктивні пласти - вибрані - математика інших - хренова
Та і екологічна ситуація ...
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13.11.2021 13:29 Відповісти
А пам'ятаєте, десь 2,5 роки тому, найохіренішою проблемою в Україні
була ціна на цибулю, що підросла.
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13.11.2021 13:16 Відповісти
та ваще скучно было ))) а тут ни дня без преЗЕнелошка и его шобелки зашкваров...
на хрен та цыбуля? )))
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13.11.2021 14:07 Відповісти
Может премьера менять пора? Ведь летом им было не до угля, они отдыхали на Канарах , а сейчас просто и тупо ничего не делает… и так вся зелёная команда только языками молоть и то не по делу а так просто впустую и всякую юнйух…..
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13.11.2021 13:17 Відповісти
сe пучком. у паралeльному свiтi усe є.

"Вугілля їде, газу достатньо": Шмигаль запевнив, що Україна спокійно пройде опалювальний сезон

00:23, 12.11.21
https://www.unian.ua/economics/energetics/vugillya-jide-gazu-dostatno-shmigal-zapevniv-shcho-ukrajina-spokiyno-proyde-opalyuvalniy-sezon-novini-sogodni-11607031.html
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13.11.2021 13:22 Відповісти
Тут систему всю менять надо дело тут не в премьере а в гидранте и слугах урода!
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13.11.2021 13:24 Відповісти
Президент,это не система.Система ,это то,что он получил в наследство.от предыдущих президентов и правительств.
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13.11.2021 13:58 Відповісти
ну вiн частково правий якщо довeсти його думку до кiнця - далi шукати того хто з систeмою справиться а нe станe ii частиною. цeй вжe здувся
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13.11.2021 14:10 Відповісти
Шмыгла никто и никогда не сменит...он ручной и с руки кушает...и амбиций не имеет...
А поставь сейчас другого он может начать одеяло на себя перетягивать...власти то реально поболее чем у президента...а тут кресло шатается...выборы маячат...
Не...шмыгло премьером до конца каденции осла будет...
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13.11.2021 13:28 Відповісти
Не менять. Стрелять!
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17.11.2021 17:43 Відповісти
Лично я вижу несостоятельность правительства в ведении хозяйства. Включая и тех олигархов,что имеют станции. Поэтому добра от них не жди.
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13.11.2021 13:17 Відповісти
Так это опять порох виноват!
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13.11.2021 13:18 Відповісти
Конечно Порох виноват мне тут один человек из ОП рассказал он там сторожем работает что Порох ходит по ночам и крадет бюджет а сделать они ничего Пороху не могут потому что Порох продался рептилоидам! И ещё Порох ковид распространяет в карамельках "Шалена Бжилька"!
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13.11.2021 13:23 Відповісти
Зеленский всё правильно делает! Лох должен страдать и лох должен платить!
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13.11.2021 13:19 Відповісти
Надо с достоинством принимать все невзгоды, надо понимать, что пока тебе холодно и темно-рашка разваливается, это должно согревать твою душу.
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13.11.2021 13:34 Відповісти
Тебе уже на дрова на первом анале насобирали лаптеногое?!
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13.11.2021 13:39 Відповісти
А тебя согревают еврогеи?
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13.11.2021 14:08 Відповісти
Если это не сделала команда молодых и грамотных ыкономыстов,то это обязательно сделал бы старый неграмотный Порошенко.
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13.11.2021 13:40 Відповісти
Зеленая борьба с олигархами продолжается На ТЭС гудящего дядюшки зеледентя уголь есть, а на государственных нет.
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13.11.2021 13:42 Відповісти
Верните Роттердам+!
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13.11.2021 13:45 Відповісти
Зате некисла зартплатня нараховується КабМіну, міністерству енергетики, "Укренерго", наглядовим радам. Країна у лайні, а вони у шоколаді. Правда, ЗЕля? Це твоя "перемога".
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13.11.2021 13:47 Відповісти
А якого вибачте хе-а ці енергоблоки досі на вугіллі?
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13.11.2021 14:08 Відповісти
мали бути на газі, так пане ? чи на водні )) да какая разніца в принципі
п.с. ми не настільки заможні щоб бавитись у торботу про довкілля, а поки вугільна генерація є найдешевшою, так то.
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13.11.2021 14:20 Відповісти
Не має напрямку, де б зелений і дебіли не обі#ралися....
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13.11.2021 14:37 Відповісти
Зелені пробили дно!!! Як таке може бути? Чим тоді займалися Шмигаль , відповідні міністри???
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13.11.2021 15:34 Відповісти
Ровно тем же, чем и зебиратели в 19 году: ждут халявы.
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13.11.2021 17:14 Відповісти
1. почему до сих пор не переведены все блоки ТЕС с марки угля антрацит которая только в луганде и РФ на марку бурый которой навалом у нас в западных областях?
2. почему не купили уголь летом?
3. кто то ответит за первые 2 про...ба, сядет? Это риторический вопрос...
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13.11.2021 15:53 Відповісти
В смысле, навалом? Вот просто лежит кучками, подходи и грузи?
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13.11.2021 16:27 Відповісти
На поточному тижні ПАТ "Центренерго" та ДТЕК Ріната Ахметова продовжили маркетингову тактику різкого завищення стартових цін на електроенергію на аукціонах за двосторонніми договорами (ДД), пропонуючи електроенергію по 9-10 тис. грн за МВт-год.

У "Центренерго" пояснили, що така ціна відображає вартість електроенергії при переведенні блоків ТЕС на газ, але синхронні з ДТЕК заявки на продаж електроенергії компанія нібито подавала щоб "привернути увагу" до цієї проблеми і наразі переходити на спалення газу не планує. Джерело: https://biz.censor.net/n3299247
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13.11.2021 17:13 Відповісти
Виновата система отопления с КПД паровоза, когда на город одна ТЭЦ и трубы идут километрами, а до домов доходит хорошо если 10% тепла - тут конечно много угля надо.
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13.11.2021 18:16 Відповісти
Вместо того, чтобы еще летом готовить сани, то есть - запасаться углем, Зелебобики решили гнобить Медведчука, который как раз и занимался поставками угля. потом наехали на Ахметова, который взял да и прекратил поставлять уголь в Украину. И теперь эти придурки уже не знают, на кого наехать и сами просят у ОРДЛО продать им уголька. То есть, зрада? А Медведчук тогда кто7 тоже зрада?
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13.11.2021 19:44 Відповісти
Через брак вугілля не працює рекордних 14 енергоблоків. Ще 6 нині на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть всього 3 блоки з 23 державних ТЕС, що становить 10% їхньої потужності.

На кожній із 3 державних ТЕС працює по 1 енергоблоку.

При цьому на приватних ТЕС через брак вугілля не працює всього 4 енергоблоки ,, половина з яких на Луганській ТЕС, яка переведена на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії (єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ). Джерело:

.Так у кого треба відібрати ТЕС , - у олігархів , і передати їх державі , чи у держави щоб передати їх олігархам ,, що ТЕС працювали нарешті . .?
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13.11.2021 21:08 Відповісти
Це такий план по зупиненню пандемії .Закриються всі торгово-розважальні,навчальні заклади,зупиниться транспорт і будуть всі сидіти по домам на самоізоляції. Будуть тільки поліцаї шастати і відловлювати ковід-дисидентів.
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13.11.2021 21:36 Відповісти
Головне що без бариг і роттердаму.
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14.11.2021 01:07 Відповісти
 
 