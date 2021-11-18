Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, - "Укрэнерго"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".
Так, по состоянию на 10.00 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси составляет 0 МВт-час.
Однако еще вчера мощность составляла 415 МВт-час.
Напомним, ранее Минэнерго Беларуси заявило, что Республика с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину.
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Ivan Ivanov 036c97a9
показать весь комментарий18.11.2021 16:28 Ответить Мне нравится 1
Владимир Александрович 7a5ad679
показать весь комментарий18.11.2021 18:41 Ответить Мне нравится 1
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Вобше-то это Беларусь перестала поставлять электроэнергию, а не ЗЕландия перестала ее закупать.