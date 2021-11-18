Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, - "Укрэнерго"

С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Так, по состоянию на 10.00 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси составляет 0 МВт-час.

Однако еще вчера мощность составляла 415 МВт-час.

Напомним, ранее Минэнерго Беларуси заявило, что Республика с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ