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Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, - "Укрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, -

С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Так, по состоянию на 10.00 18 ноября импорт электроэнергии из Беларуси составляет 0 МВт-час.

Однако еще вчера мощность составляла 415 МВт-час.

Напомним, ранее Минэнерго Беларуси заявило, что Республика с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ

Импорт электроэнергии из Беларуси прекращен, - Укрэнерго 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
С того момента как вы выбрали настоящего барыгу. Смачного.

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18.11.2021 10:57
+18
Да вы шо? Вот это достижение у зеленой пошести. Агрофюрер послал подальше? А кто будет отвечать за то, что экспорт вообще был?
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18.11.2021 10:53
+12
З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Вобше-то это Беларусь перестала поставлять электроэнергию, а не ЗЕландия перестала ее закупать.
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18.11.2021 11:00
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Нут так і нехай бульбофюрер тепер засуне собі в сраку цей дріт...
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18.11.2021 16:28 Ответить
Не надо свободной Украине кацапская электроэнергия
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18.11.2021 18:41 Ответить
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