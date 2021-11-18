Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"
Новини Цензор.НЕТ Економіка
З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Укренерго".
Так, станом на 10:00 18 листопада імпорт електроенергії з Білорусі становить 0 МВт-год.
Однак, ще вчора потужність становила 415 МВт-год.
Нагадаємо, раніше Міненерго Білорусі заявило, що Республіка з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України.
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Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар18.11.2021 16:28 Відповісти Мені подобається 1
Владимир Александрович 7a5ad679
показати весь коментар18.11.2021 18:41 Відповісти Мені подобається 1
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Вобше-то это Беларусь перестала поставлять электроэнергию, а не ЗЕландия перестала ее закупать.