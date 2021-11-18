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Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, -

З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Укренерго".

Так, станом на 10:00 18 листопада імпорт електроенергії з Білорусі становить 0 МВт-год.

Однак, ще вчора потужність становила 415 МВт-год.

Нагадаємо, раніше Міненерго Білорусі заявило, що Республіка з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України.

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Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - Укренерго 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
С того момента как вы выбрали настоящего барыгу. Смачного.

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18.11.2021 10:57
+18
Да вы шо? Вот это достижение у зеленой пошести. Агрофюрер послал подальше? А кто будет отвечать за то, что экспорт вообще был?
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18.11.2021 10:53
+12
З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Вобше-то это Беларусь перестала поставлять электроэнергию, а не ЗЕландия перестала ее закупать.
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18.11.2021 11:00
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Нут так і нехай бульбофюрер тепер засуне собі в сраку цей дріт...
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18.11.2021 16:28 Відповісти
Не надо свободной Украине кацапская электроэнергия
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18.11.2021 18:41 Відповісти
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