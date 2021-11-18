Імпорт електроенергії з Білорусі припинено, - "Укренерго"

З 18 листопада Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "Укренерго".

Так, станом на 10:00 18 листопада імпорт електроенергії з Білорусі становить 0 МВт-год.

Однак, ще вчора потужність становила 415 МВт-год.

Нагадаємо, раніше Міненерго Білорусі заявило, що Республіка з 18 листопада припинить постачання електроенергії до України.

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