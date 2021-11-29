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Новости Политика Украины
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ветераны (616) Харьков (2723) Азов (218) Национальный корпус (310) Мураев (98) Офис Президента (1350) Жорин Максим (21)

"ОП начал строить псевдоветеранские силовые структуры", - экс-командир "Азова" Жорин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"ОП начал строить псевдоветеранские силовые структуры", - экс-командир "Азова" Жорин

Офис президента решил создать из сепаратистов, приближенных к Мураеву, псевдоветеранское ОО - так называемое "Общество ветеранов АТО" и Муниципальный караул Харькова.

Об этом сообщил экскомандир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин на своем телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, главой вновь созданного объединения стал скандально известный сторонник Антимайдана, помощник Мураева Олег Черкашин на псевдо "Испанец". По имеющейся информации, "Испанец" причастен к незаконной вырубке леса в селе Шестаково (ущерб государству составляет более 612 млн гривен), провокациям на рынке "Барабашово" в Харькове и т.д.

Жорин считает, что это связано с недовольством в ветеранской общине политикой Зеленского. Поэтому в ОП решили создать себе союзников из "фейковых участников боевых действий и даже полусепаров". При этом, уверяет Максим Жорин, руководители местного СБУ сотрудничают с новым ОО, ведь были замечены на их съезде.

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"После серии обысков и уголовных дел против настоящих ветеранов, в Харькове взялись строить фриковские силовые структуры, прикрываясь участниками боевых действий. Но напомню, чем такие истории заканчиваются - пример "Оплота" Жилина или "Патриотов" Кивы помогут понять", - написал руководитель штаба Нацкорпуса.

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Топ комментарии
+46
Все, как в последние дни Яныка.
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29.11.2021 18:55
+37
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29.11.2021 19:12
+25
Реванш кремлівських гнид триває !!!))))
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29.11.2021 18:56
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Ермак с мардовского это потрошитель, а мураев с мардовского это песняплет. Мардва защищает свои интересы
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29.11.2021 23:23 Ответить
..а попросту говоря - начал создавать отряды титушек и штурмовиков режима.
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29.11.2021 23:48 Ответить
Я так і підозрівав. Бо що доброго можуть створити в Харкові послідовники "Харьковской народной республики"? Вороги украінськоі незалежності заметушились, користаючись ситацією в Києві.
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30.11.2021 08:41 Ответить
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