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Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов "Ми-8". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 01

В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения. Кабины подготовлены для работы лётчиков в приборах ночного видения.

Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 02

"Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал применения и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию", – сказано в сообщении.

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Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов Ми-8 03

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Топ комментарии
+20
Теперь друзей Ермака будут подвозить в более комфортных условиях
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29.11.2021 21:29
+10
Це щоб катати на пляж віслюка! ДСНС в гори а морпіхи на моря
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29.11.2021 21:30
+7
Ну шо, впєрьод на Сінєгору! Там іщьо олівьє дожрать можно!
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29.11.2021 21:32
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Теперь друзей Ермака будут подвозить в более комфортных условиях
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29.11.2021 21:29 Ответить
Теперь большим кагалом тусить смогут!
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29.11.2021 21:45 Ответить
Це щоб катати на пляж віслюка! ДСНС в гори а морпіхи на моря
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29.11.2021 21:30 Ответить
Гарна новина,але коли країна в стані війни з лапатно-балалайним лайном вже 8-й рік,це дуже повільно та замало...
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29.11.2021 21:32 Ответить
Ну шо, впєрьод на Сінєгору! Там іщьо олівьє дожрать можно!
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29.11.2021 21:32 Ответить
Меня терзают смутные сомненья...
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29.11.2021 21:35 Ответить
Шо? Невже з собою в ОП забрали все що недожерли? і олів"є?
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29.11.2021 22:13 Ответить
І почистили дві трьохлінєйкі Мосіна 1897 року випуску...
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29.11.2021 21:37 Ответить
На мой взгляд такой подход в 100 раз лучше закупок французских вертолётов.
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29.11.2021 21:45 Ответить
Та так.В них трясе і гуде так,що для занять онанізмом і руки не потрібні.
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29.11.2021 21:54 Ответить
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Вообще-то это самый массовый вертолёт в мире.
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29.11.2021 22:00 Ответить
Угу. Во влажных снах.
16 тысяч Bell UH-1
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29.11.2021 22:58 Ответить
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По выпуску да, но Ми-8 используются так долго, когда "Ирокезы" давно уже сдали в металлолом. Но формально вы правы, так что поправлюсь - Ми-8 самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире.
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29.11.2021 23:04 Ответить
Да хоть трёхдвигательный, вы пытаетесь неспособность произвести нормальный двигатель, засчитать в плюсы? Кстати, модификации Bell UH-1 - вполне себе трудятся и сейчас.
Кстати, ну шоб добить ватника -
UH-1Y Venom (или Yankee) - многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron на базе UH-1N, предназначенный для корпуса морской пехоты США.

Первый полёт
20 декабря 2001 года

Начало эксплуатации
2008 год

Базовая модель
Bell UH-1 Iroquois
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30.11.2021 01:14 Ответить
"каждый отдельный Ми-8 в среднем эксплуатируют дольше" - угу, прям как автотаз? За неимением возможности модернизировать, добивают до упора? Такое себе достижение Выб ишшо похвалились, тем, что УАЗ буханка производится без изменений 55 лет
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30.11.2021 07:53 Ответить
Самый массовый двухдвигательный.
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30.11.2021 01:07 Ответить
для шлюх на днюху...
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29.11.2021 21:51 Ответить
А сколько уже построено БАЙРАКТАРОВ ??
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29.11.2021 21:54 Ответить
Из США в Украину Пентагон доставит еще десятка два МИ-17...совдеповских...
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29.11.2021 22:57 Ответить
А в чем собственно модернизация?
Даже элементарной системы рассеивания выхлопных газов нет!
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29.11.2021 23:13 Ответить
Может пятна по новым специальным стандартам намалёваны? Секретная схема "пиксель".
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30.11.2021 00:41 Ответить
Авионика для запугивания Голобородьки в Карпатах...
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29.11.2021 23:21 Ответить
ВМФ? Будут Зелю на пляж в Затоку возить.
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30.11.2021 00:39 Ответить
Погано, що навіть позитивні новини сприймаються негативно.
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30.11.2021 00:54 Ответить
Звучить так як нібито отримали більше ста гвінтокрилих,а насправді тільки нещасних два,скільки дармоїдів у владі,наразі черга буде хто куди літати збирається,як з такою кількістю воювати?просто біда.
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30.11.2021 06:50 Ответить
Єрмаковоз.
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30.11.2021 08:32 Ответить
Лучше их в МЧС или НГ сплавить, а в морскую авиацию,что-нибуть поновее из вертолетного импорта
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30.11.2021 10:59 Ответить
 
 