Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов "Ми-8". ФОТО

Бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения. Кабины подготовлены для работы лётчиков в приборах ночного видения.

"Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал применения и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию", – сказано в сообщении.

Читайте также: Госпогранслужба получила два новых французских вертолета Н-125 производства Airbus Helicopters. ФОТОрепортаж