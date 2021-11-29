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Украинские ВМС получили партию модернизированных вертолетов "Ми-8". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бригада морской авиации украинских ВМС получила очередную партию модернизированных вертолетов серии "Ми-8".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.
В полученных образцах техники установлены новые модернизированные двигатели, система глобального позиционирования и радиосвязи и система вибротушения. Кабины подготовлены для работы лётчиков в приборах ночного видения.
"Обновленные воздушные машины имеют широкий функционал применения и способны выполнять различные задачи: поисковые и спасательные действия, транспортировку и высадку десанта морской пехоты, перевозки грузов, санитарную эвакуацию", – сказано в сообщении.
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16 тысяч Bell UH-1
Кстати, ну шоб добить ватника -
UH-1Y Venom (или Yankee) - многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron на базе UH-1N, предназначенный для корпуса морской пехоты США.
Первый полёт
20 декабря 2001 года
Начало эксплуатации
2008 год
Базовая модель
Bell UH-1 Iroquois
Даже элементарной системы рассеивания выхлопных газов нет!