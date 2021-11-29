Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів "Мі-8". ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії "Мі-8".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.
В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.
"Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря", - йдеться у повідомленні.
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16 тысяч Bell UH-1
Кстати, ну шоб добить ватника -
UH-1Y Venom (или Yankee) - многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron на базе UH-1N, предназначенный для корпуса морской пехоты США.
Первый полёт
20 декабря 2001 года
Начало эксплуатации
2008 год
Базовая модель
Bell UH-1 Iroquois
Даже элементарной системы рассеивания выхлопных газов нет!