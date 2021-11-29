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гелікоптер (280) ВМС (574) ЗСУ (1675)

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів "Мі-8". ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Бригада морської авіації українських ВМС отримала чергову партію модернізованих гелікоптерів серії "Мі-8".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 01

В отриманих зразках техніки встановлено нові модернізовані двигуни, систему глобального позиціонування і радіозв’язку та систему віброгасіння. Кабіни підготовлено для роботи льотчиків у приладах нічного бачення.

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 02

"Оновлені повітряні машини мають широкий функціонал застосування та здатні виконувати різноманітні завдання: пошукові та рятувальні дії, транспортування та висадку десанту морської піхоти, перевезення вантажів, санітарну евакуацію. Також вертольоти виконують завдання з вогневої підтримки: бомбометання, пуск некерованих ракет та мінування з повітря", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: "Авіакон" передав ЗСУ партію серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1

Українські ВМС отримали партію модернізованих гелікоптерів Мі-8 03

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Топ коментарі
+20
Теперь друзей Ермака будут подвозить в более комфортных условиях
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29.11.2021 21:29
+10
Це щоб катати на пляж віслюка! ДСНС в гори а морпіхи на моря
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29.11.2021 21:30
+7
Ну шо, впєрьод на Сінєгору! Там іщьо олівьє дожрать можно!
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29.11.2021 21:32
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Теперь друзей Ермака будут подвозить в более комфортных условиях
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29.11.2021 21:29 Відповісти
Теперь большим кагалом тусить смогут!
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29.11.2021 21:45 Відповісти
Це щоб катати на пляж віслюка! ДСНС в гори а морпіхи на моря
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29.11.2021 21:30 Відповісти
Гарна новина,але коли країна в стані війни з лапатно-балалайним лайном вже 8-й рік,це дуже повільно та замало...
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29.11.2021 21:32 Відповісти
Ну шо, впєрьод на Сінєгору! Там іщьо олівьє дожрать можно!
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29.11.2021 21:32 Відповісти
Меня терзают смутные сомненья...
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29.11.2021 21:35 Відповісти
Шо? Невже з собою в ОП забрали все що недожерли? і олів"є?
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29.11.2021 22:13 Відповісти
І почистили дві трьохлінєйкі Мосіна 1897 року випуску...
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29.11.2021 21:37 Відповісти
На мой взгляд такой подход в 100 раз лучше закупок французских вертолётов.
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29.11.2021 21:45 Відповісти
Та так.В них трясе і гуде так,що для занять онанізмом і руки не потрібні.
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29.11.2021 21:54 Відповісти
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Вообще-то это самый массовый вертолёт в мире.
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29.11.2021 22:00 Відповісти
Угу. Во влажных снах.
16 тысяч Bell UH-1
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29.11.2021 22:58 Відповісти
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По выпуску да, но Ми-8 используются так долго, когда "Ирокезы" давно уже сдали в металлолом. Но формально вы правы, так что поправлюсь - Ми-8 самый массовый двухдвигательный вертолёт в мире.
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29.11.2021 23:04 Відповісти
Да хоть трёхдвигательный, вы пытаетесь неспособность произвести нормальный двигатель, засчитать в плюсы? Кстати, модификации Bell UH-1 - вполне себе трудятся и сейчас.
Кстати, ну шоб добить ватника -
UH-1Y Venom (или Yankee) - многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron на базе UH-1N, предназначенный для корпуса морской пехоты США.

Первый полёт
20 декабря 2001 года

Начало эксплуатации
2008 год

Базовая модель
Bell UH-1 Iroquois
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30.11.2021 01:14 Відповісти
"каждый отдельный Ми-8 в среднем эксплуатируют дольше" - угу, прям как автотаз? За неимением возможности модернизировать, добивают до упора? Такое себе достижение Выб ишшо похвалились, тем, что УАЗ буханка производится без изменений 55 лет
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30.11.2021 07:53 Відповісти
Самый массовый двухдвигательный.
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30.11.2021 01:07 Відповісти
для шлюх на днюху...
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29.11.2021 21:51 Відповісти
А сколько уже построено БАЙРАКТАРОВ ??
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29.11.2021 21:54 Відповісти
Из США в Украину Пентагон доставит еще десятка два МИ-17...совдеповских...
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29.11.2021 22:57 Відповісти
А в чем собственно модернизация?
Даже элементарной системы рассеивания выхлопных газов нет!
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29.11.2021 23:13 Відповісти
Может пятна по новым специальным стандартам намалёваны? Секретная схема "пиксель".
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30.11.2021 00:41 Відповісти
Авионика для запугивания Голобородьки в Карпатах...
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29.11.2021 23:21 Відповісти
ВМФ? Будут Зелю на пляж в Затоку возить.
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30.11.2021 00:39 Відповісти
Погано, що навіть позитивні новини сприймаються негативно.
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30.11.2021 00:54 Відповісти
Звучить так як нібито отримали більше ста гвінтокрилих,а насправді тільки нещасних два,скільки дармоїдів у владі,наразі черга буде хто куди літати збирається,як з такою кількістю воювати?просто біда.
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30.11.2021 06:50 Відповісти
Єрмаковоз.
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30.11.2021 08:32 Відповісти
Лучше их в МЧС или НГ сплавить, а в морскую авиацию,что-нибуть поновее из вертолетного импорта
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30.11.2021 10:59 Відповісти
 
 