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Новини Оборона
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"Авіакон" передав ЗСУ партію серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ чергову партію відремонтованих та серійно модернізованих гвинтокрилів Мі-24ПУ1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Фахівці "Авіакона" встановили на гелікоптери модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК та двигуни з покращеними характеристиками. Крім цього, техніка вперше оснащена м'якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва", - сказано у повідомленні.

Багатоцільовий Мі-24ПУ1 призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ та забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою. Завдяки модернізації ці машини можна використовувати цілодобово.

Після технічного прийому та виконання ознайомлювальних польотів, проведених екіпажами армійської авіації, модернізовані вертольоти перелетіли до місця постійного базування та розпочали виконання бойових завдань.

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Автор: 

оборона (4831) Укроборонпром (1739) ЗСУ (7669) вертоліт (883)


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Топ коментарі
+16
Авиакону-респект...
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26.10.2021 16:28 Відповісти
+9
Ремон существующего авиапарка дешевле. А жизнь кацапа вообще ничто.)
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26.10.2021 16:53 Відповісти
+5
окрасить нужно в цвет неба...полностью....
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26.10.2021 16:29 Відповісти
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Авиакону-респект...
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26.10.2021 16:28 Відповісти
окрасить нужно в цвет неба...полностью....
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26.10.2021 16:29 Відповісти
Когда на него смотрят снизу, то днище как раз голубого цвета. А когда он летит над верхушками деревьев или над полем, то как раз такого, камуфляжного, с преобладанием зеленого и песчаного.
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26.10.2021 20:15 Відповісти
нее)), это днище мало чего не решает..нужно всего в цвета неба...
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26.10.2021 20:48 Відповісти
добре, хоч щось робиться.... хотілося б , звісно, більше техніки для утилізації орків!
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26.10.2021 16:31 Відповісти
Хватит ремонтировать старьё ,Украина сама вполне может строить боевые вертушки .
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26.10.2021 16:36 Відповісти
Ремон существующего авиапарка дешевле. А жизнь кацапа вообще ничто.)
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26.10.2021 16:53 Відповісти
У американців В-52 з 1952 року літають досі. Танки Абрамс на капремонті вони розбирають, броню відчищають від бруду, а потім все збирають з новим начинням з 1980 року. Люди вміють рахувати власні гроші.
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26.10.2021 20:45 Відповісти
Тема украинских вертолётов вообще как то мало обсуждается - а ушлые ребята их 10 лет назад за бесценок скупили , отремонтировали и слали в аренду в Африку . теперь все на Лазурном побережье имеют недвижимость
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26.10.2021 17:12 Відповісти
Никто до сих пор не вывел статистику - сколько вертолётов осталось в Украине в 91 году и куда они делись
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26.10.2021 17:15 Відповісти
вам есть чем заняться стало быть )
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26.10.2021 17:24 Відповісти
На самом деле хватает материала, где детально расписано кому и за какие деньги их продавали до войны. И даже несколько бортов после её (войны) начала.
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26.10.2021 18:02 Відповісти
Есть статистика, нам досталось в 1992 году 250 вертолетов МИ-24. сейчас осталось около 60. Но из них на ходу меньше половины, остальные требуют ремонта.
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26.10.2021 20:45 Відповісти
соответсвено получается до 200 вертолетов продали, это только по бронированным боевым МИ-24. А других вертолетов вообще до 700 было..Осталось около 100.
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26.10.2021 20:47 Відповісти
Почему именно продали? Несколько потеряли в катастрофах, 5 на войне. Да и списывали много по возрасту. На металлолом. Там то были и машины ранних годов выпуска. Ресурс выработали и на слом. Все равно излишек в наличии.
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26.10.2021 23:15 Відповісти
нет излишка. Не хватает техники во всех родах войск.
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27.10.2021 13:57 Відповісти
Я писал не о есть, а было, когда распродавали в 00-х и 10-х
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27.10.2021 18:18 Відповісти
а теперь пожинаем плоды, лучше бы законсервировали, как американцы поступают
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28.10.2021 12:51 Відповісти
Не Вамм же на них літати. Правда ?? Можна бути таким щедрим.
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30.11.2021 00:52 Відповісти
Я наоборот осуждаю, что всю технику ранее продали
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30.11.2021 01:21 Відповісти
Кажуть, що у нас на складах вертушки в неробочому поки стані стоять. Зокрема, лопаті тільки зараз в Україні почали роботи, а раніше робили в росії. А їх робочий ресурс обмежений. Тому залізяка є, а літати без лопатей не може. На переоснащення до ********* рівня Мі-24 і Мі-8 потрібні кошти і час. Щось роблять, але дуже повільно.
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26.10.2021 20:52 Відповісти
на электронных перфокартах москвич 412 с пропеллером
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26.10.2021 18:12 Відповісти
Бронированный военный вертолет, летающий со скоростью свыше 300 км/ч -москвич 412?)

ты наверное с Ми-8 перепутал.
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26.10.2021 20:49 Відповісти
так то и т от совковый хлам..25 слоев краски механическое корыто ржавое..на перфокартах))
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27.10.2021 13:47 Відповісти
Не все в совке было хламом. Да, бытовые товары- пылесосы, телевизоры были хреновые. Но военка была на высшем уровне. Туда все бабло шло. Тем более сейчас только корпус используют, все новое ставят, новую электронику в том числе. Украина все умеет делать и двигатели дял вертолетов и электронику и вооружение. Но корпуса к боевым вертолетам и самолетам никогда не делала. так исторически сложилось. А на счет ржавого корыта, СШа до сих пор использует самолеты B 52, 50-го года выпуска. По 70 лет самолетам. Как основное стратегический бомбардировщик. Только капремонты делает и всё. Планирует еще 20 лет их использовать. Обычным гражданским самолетам и не снилось, какое качество у военных.
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27.10.2021 13:54 Відповісти
Особливо радує, що змогли освоїти власне виробництво металевих лопатей для Мі-24 і оснастили їх прицілами нічного бачення(олександр рем аууууу) і власним протракетним захистом.
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26.10.2021 20:34 Відповісти
 
 