"Авіакон" передав ЗСУ партію серійно модернізованих вертольотів Мі-24ПУ1

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ чергову партію відремонтованих та серійно модернізованих гвинтокрилів Мі-24ПУ1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Фахівці "Авіакона" встановили на гелікоптери модернізовані вітчизняні системи озброєння та авіаційні приціли, системи захисту від ПЗРК та двигуни з покращеними характеристиками. Крім цього, техніка вперше оснащена м'якими паливними баками та лопатями несучого гвинта українського виробництва", - сказано у повідомленні.

Багатоцільовий Мі-24ПУ1 призначений для ураження броньованої техніки, підвищення мобільності підрозділів сухопутних військ та забезпечення їх вогневою підтримкою на полі бою. Завдяки модернізації ці машини можна використовувати цілодобово.

Після технічного прийому та виконання ознайомлювальних польотів, проведених екіпажами армійської авіації, модернізовані вертольоти перелетіли до місця постійного базування та розпочали виконання бойових завдань.

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