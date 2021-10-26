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Новости Оборона
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"Авиакон" передал ВСУ партию серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ очередную партию отремонтированных и серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Специалисты "Авиакона" установили на вертолеты модернизированные отечественные системы вооружения и авиационные прицелы, системы защиты от ПЗРК и двигатели с улучшенными характеристиками. Кроме этого, техника впервые оснащена мягкими топливными баками и лопастями несущего винта украинского производства", - говорится в сообщении.

Многоцелевой Ми-24ПУ1 предназначен для поражения бронированной техники, повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя. Благодаря модернизации эти машины можно использовать круглосуточно.

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После технического приема и выполнения ознакомительных полетов, проведенных экипажами армейской авиации, модернизированные вертолеты перелетели к месту постоянного базирования и приступили к выполнению боевых задач.

Автор: 

оборона (5238) Укроборонпром (1239) ВСУ (6694) вертолёт (1110)


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Топ комментарии
+16
Авиакону-респект...
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26.10.2021 16:28 Ответить
+9
Ремон существующего авиапарка дешевле. А жизнь кацапа вообще ничто.)
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26.10.2021 16:53 Ответить
+5
окрасить нужно в цвет неба...полностью....
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26.10.2021 16:29 Ответить
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Авиакону-респект...
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26.10.2021 16:28 Ответить
окрасить нужно в цвет неба...полностью....
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26.10.2021 16:29 Ответить
Когда на него смотрят снизу, то днище как раз голубого цвета. А когда он летит над верхушками деревьев или над полем, то как раз такого, камуфляжного, с преобладанием зеленого и песчаного.
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26.10.2021 20:15 Ответить
нее)), это днище мало чего не решает..нужно всего в цвета неба...
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26.10.2021 20:48 Ответить
добре, хоч щось робиться.... хотілося б , звісно, більше техніки для утилізації орків!
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26.10.2021 16:31 Ответить
Хватит ремонтировать старьё ,Украина сама вполне может строить боевые вертушки .
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26.10.2021 16:36 Ответить
Ремон существующего авиапарка дешевле. А жизнь кацапа вообще ничто.)
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26.10.2021 16:53 Ответить
У американців В-52 з 1952 року літають досі. Танки Абрамс на капремонті вони розбирають, броню відчищають від бруду, а потім все збирають з новим начинням з 1980 року. Люди вміють рахувати власні гроші.
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26.10.2021 20:45 Ответить
Тема украинских вертолётов вообще как то мало обсуждается - а ушлые ребята их 10 лет назад за бесценок скупили , отремонтировали и слали в аренду в Африку . теперь все на Лазурном побережье имеют недвижимость
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26.10.2021 17:12 Ответить
Никто до сих пор не вывел статистику - сколько вертолётов осталось в Украине в 91 году и куда они делись
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26.10.2021 17:15 Ответить
вам есть чем заняться стало быть )
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26.10.2021 17:24 Ответить
На самом деле хватает материала, где детально расписано кому и за какие деньги их продавали до войны. И даже несколько бортов после её (войны) начала.
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26.10.2021 18:02 Ответить
Есть статистика, нам досталось в 1992 году 250 вертолетов МИ-24. сейчас осталось около 60. Но из них на ходу меньше половины, остальные требуют ремонта.
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26.10.2021 20:45 Ответить
соответсвено получается до 200 вертолетов продали, это только по бронированным боевым МИ-24. А других вертолетов вообще до 700 было..Осталось около 100.
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26.10.2021 20:47 Ответить
Почему именно продали? Несколько потеряли в катастрофах, 5 на войне. Да и списывали много по возрасту. На металлолом. Там то были и машины ранних годов выпуска. Ресурс выработали и на слом. Все равно излишек в наличии.
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26.10.2021 23:15 Ответить
нет излишка. Не хватает техники во всех родах войск.
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27.10.2021 13:57 Ответить
Я писал не о есть, а было, когда распродавали в 00-х и 10-х
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27.10.2021 18:18 Ответить
а теперь пожинаем плоды, лучше бы законсервировали, как американцы поступают
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28.10.2021 12:51 Ответить
Не Вамм же на них літати. Правда ?? Можна бути таким щедрим.
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30.11.2021 00:52 Ответить
Я наоборот осуждаю, что всю технику ранее продали
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30.11.2021 01:21 Ответить
Кажуть, що у нас на складах вертушки в неробочому поки стані стоять. Зокрема, лопаті тільки зараз в Україні почали роботи, а раніше робили в росії. А їх робочий ресурс обмежений. Тому залізяка є, а літати без лопатей не може. На переоснащення до ********* рівня Мі-24 і Мі-8 потрібні кошти і час. Щось роблять, але дуже повільно.
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26.10.2021 20:52 Ответить
на электронных перфокартах москвич 412 с пропеллером
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26.10.2021 18:12 Ответить
Бронированный военный вертолет, летающий со скоростью свыше 300 км/ч -москвич 412?)

ты наверное с Ми-8 перепутал.
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26.10.2021 20:49 Ответить
так то и т от совковый хлам..25 слоев краски механическое корыто ржавое..на перфокартах))
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27.10.2021 13:47 Ответить
Не все в совке было хламом. Да, бытовые товары- пылесосы, телевизоры были хреновые. Но военка была на высшем уровне. Туда все бабло шло. Тем более сейчас только корпус используют, все новое ставят, новую электронику в том числе. Украина все умеет делать и двигатели дял вертолетов и электронику и вооружение. Но корпуса к боевым вертолетам и самолетам никогда не делала. так исторически сложилось. А на счет ржавого корыта, СШа до сих пор использует самолеты B 52, 50-го года выпуска. По 70 лет самолетам. Как основное стратегический бомбардировщик. Только капремонты делает и всё. Планирует еще 20 лет их использовать. Обычным гражданским самолетам и не снилось, какое качество у военных.
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27.10.2021 13:54 Ответить
Особливо радує, що змогли освоїти власне виробництво металевих лопатей для Мі-24 і оснастили їх прицілами нічного бачення(олександр рем аууууу) і власним протракетним захистом.
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26.10.2021 20:34 Ответить
 
 