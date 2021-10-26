"Авиакон" передал ВСУ партию серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ очередную партию отремонтированных и серийно модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"Специалисты "Авиакона" установили на вертолеты модернизированные отечественные системы вооружения и авиационные прицелы, системы защиты от ПЗРК и двигатели с улучшенными характеристиками. Кроме этого, техника впервые оснащена мягкими топливными баками и лопастями несущего винта украинского производства", - говорится в сообщении.

Многоцелевой Ми-24ПУ1 предназначен для поражения бронированной техники, повышения мобильности подразделений сухопутных войск и обеспечения их огневой поддержкой на поле боя. Благодаря модернизации эти машины можно использовать круглосуточно.

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После технического приема и выполнения ознакомительных полетов, проведенных экипажами армейской авиации, модернизированные вертолеты перелетели к месту постоянного базирования и приступили к выполнению боевых задач.