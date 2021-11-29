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Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Александр Руснак занимал должность начальника Департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.
Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить РУСНАКА Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
О причинах такого решения пока неизвестно.
Руснак является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. Он возглавлял Департамент контрразведки СБУ более 2 лет.
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David Markovitsch
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alexandr shamov
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Володя возвращайся в квартал. Президент из тебя как из гамна пуля