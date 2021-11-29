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Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Руснака

Александр Руснак занимал должность начальника Департамента контрразведки СБУ с сентября 2019 года.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить РУСНАКА Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

О причинах такого решения пока неизвестно.

Руснак является генерал-майором Службы безопасности Украины, доктором юридических наук и доцентом. Он возглавлял Департамент контрразведки СБУ более 2 лет.

Читайте также: Новый начальник Департамента контрразведки Руснак отличился в 14-м при захвате ДРГ "Кочегар", - Бутусов. ФОТО

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Топ комментарии
+102
Дерьмак очередного выпускника школы кгб пристраивает?
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29.11.2021 21:32
+80
Что то клоун с самого утра на левое яйцо наступил.
Володя возвращайся в квартал. Президент из тебя как из гамна пуля
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29.11.2021 21:33
+63
Бугагага! Контррозвідка не почула про переворот в голові підера найсучаснішого😂😂😂
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29.11.2021 21:34
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Чучело пошло вразнос...
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30.11.2021 08:10 Ответить
А между прочим, под конец своего пресс-зашквара, оно всхныкнуло свкозь экран, к сердобольным, мол, звиняйте мож я помыляюсь.... вочики сделал слезливыми. Глаза при этом оставались пятаками, но, доверительно, не лезли из орбит....
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30.11.2021 08:43 Ответить
доверительно = по-дружески
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30.11.2021 08:43 Ответить
Вот зебил и проговорился на своем последнем пресс-зашкваре(о своих диагнозах-фобиях)... придя только к власти, хотел зачистить от разведки , в том числе и Бурбу... На зашкваре решил , шо маски сняты, начал зачищать под себя и под кацапскую теску все шо можно и нельзя, в открытую... Оно же так не хочет кончить как шлепер (пойдет до конца)...ЗЫ... в какой раз убеждаюсь, шо шлепер умнее вавы, бо жив остался , не пошел до конца... Вава. оно тебе надоть... Все нажитое непосильным трудом достанется хахалю...Опомнись, сделай ноги (правильно), пока есть возможность. Но самое главное, прекрати мутить в стране гражданское противостояние и все пройдет(для тебя боком).
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30.11.2021 08:22 Ответить
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