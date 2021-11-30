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Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ Руснака

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ Руснака

Олександр Руснак обіймав посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ з вересня 2019 року.

Відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити РУСНАКА Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.

Про причини такого рішення наразі невідомо.

Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки.

Читайте: СБУ розслідує підготовку державного перевороту

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Топ коментарі
+102
Дерьмак очередного выпускника школы кгб пристраивает?
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29.11.2021 21:32
+80
Что то клоун с самого утра на левое яйцо наступил.
Володя возвращайся в квартал. Президент из тебя как из гамна пуля
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29.11.2021 21:33
+63
Бугагага! Контррозвідка не почула про переворот в голові підера найсучаснішого😂😂😂
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29.11.2021 21:34
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Чучело пошло вразнос...
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30.11.2021 08:10 Відповісти
А между прочим, под конец своего пресс-зашквара, оно всхныкнуло свкозь экран, к сердобольным, мол, звиняйте мож я помыляюсь.... вочики сделал слезливыми. Глаза при этом оставались пятаками, но, доверительно, не лезли из орбит....
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30.11.2021 08:43 Відповісти
доверительно = по-дружески
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30.11.2021 08:43 Відповісти
Вот зебил и проговорился на своем последнем пресс-зашкваре(о своих диагнозах-фобиях)... придя только к власти, хотел зачистить от разведки , в том числе и Бурбу... На зашкваре решил , шо маски сняты, начал зачищать под себя и под кацапскую теску все шо можно и нельзя, в открытую... Оно же так не хочет кончить как шлепер (пойдет до конца)...ЗЫ... в какой раз убеждаюсь, шо шлепер умнее вавы, бо жив остался , не пошел до конца... Вава. оно тебе надоть... Все нажитое непосильным трудом достанется хахалю...Опомнись, сделай ноги (правильно), пока есть возможность. Но самое главное, прекрати мутить в стране гражданское противостояние и все пройдет(для тебя боком).
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30.11.2021 08:22 Відповісти
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