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Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ Руснака
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Олександр Руснак обіймав посаду начальника Департаменту контррозвідки СБУ з вересня 2019 року.
Відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звільнити РУСНАКА Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу.
Про причини такого рішення наразі невідомо.
Руснак є генерал-майором Служби безпеки України, а також доктором юридичних наук та доцентом. Він очолював Департаменту контррозвідки СБУ понад 2 роки.
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David Markovitsch
показати весь коментар30.11.2021 08:10 Відповісти Мені подобається 8
alexandr shamov
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Володя возвращайся в квартал. Президент из тебя как из гамна пуля