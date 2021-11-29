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СБУ розслідує підготовку державного перевороту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СБУ розслідує підготовку державного перевороту

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – йдеться у повідомленні.

Про хід розслідування обіцяють повідомити згодом.

Також читайте: Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

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Топ коментарі
+82
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29.11.2021 19:58
+59
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29.11.2021 20:04
+49
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29.11.2021 20:02
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Це з одного боку, а ще ж побачим як з другого боку буде вилазити "посланіє" Раді. Правда,журналісти питання задавати не будуть.
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29.11.2021 20:56 Відповісти
Мене цікавить дата відкриття справи - після пресухи Зеленського чи до?
Якщо до, то коли саме?
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29.11.2021 20:52 Відповісти
А вот нефига не смешно, получат спецслужбы план по раскрытым переворотам и начнут между собой соревноваться кто больше заговоров раскрыл.
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29.11.2021 20:53 Відповісти
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29.11.2021 20:55 Відповісти
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Правительство Керенского тоже смеялось с переворота. А потом в женском платье бежало. Так что относитесь серьезно, а не ха-ха и хи -хи.
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29.11.2021 20:59 Відповісти
Серьезному отношению к раскрытию заговоров хорошо "бацька" и ху%ло может научить.
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29.11.2021 21:03 Відповісти
Да-да, на твоего бульбофюрера тоже злобные американцы покушение готовили. Как их там - Мик и Ник?
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29.11.2021 21:06 Відповісти
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Салям друг. У вас тоже путчисты Конгресс захватили. Теперь по тюрьмам сидят, как и Мик-Ник.
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29.11.2021 21:15 Відповісти
Дикая русня тебе друзья, свинопес.
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29.11.2021 21:31 Відповісти
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29.11.2021 21:37 Відповісти
Том и Джери. Известные в своих кругах переворотники.
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30.11.2021 01:49 Відповісти
Видать, цьому есбеу робити вже зовсім нех....
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29.11.2021 20:59 Відповісти
"Держпереворот" там лише в одному місці

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29.11.2021 23:00 Відповісти
Это Огонь Бро !!! зачот
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30.11.2021 00:22 Відповісти
Ну не Єрмака ж із Демченком ловить.
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30.11.2021 08:20 Відповісти
Желательно второе
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29.11.2021 21:00 Відповісти
Переворот - это когда в управлении страной участвуют такие персонажи как- Зеленый, Татаров , Демченко , Ермак , Тищенко и многие другие твари зеленого окраса с документами фсб.
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29.11.2021 21:04 Відповісти
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29.11.2021 23:01 Відповісти
В следственную группу входят лучшие сказочники страны
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29.11.2021 21:05 Відповісти
Следственных груп уже нет есть группы анонимных ********* !
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30.11.2021 00:23 Відповісти
служба має знешкоджувати сепаратистів диверсантів..пяту колону...ворогів держави.......а її використовують для ловлі блох.....це недобре
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29.11.2021 21:22 Відповісти
Кто кого переворачивать будет?
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29.11.2021 21:38 Відповісти
Вот ета пєрєварот!
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29.11.2021 21:39 Відповісти
Госпереворот УЖЕ совершил зеленский, полностью узурпировав власть в стране : из парламентско-президентской республики мы превратились в офисно-президентское нечто!
СБУ ЭТОТ переворот расследует???
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29.11.2021 21:41 Відповісти
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29.11.2021 21:56 Відповісти
органы - на пересадку! в замороженный специальный контейнер!
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29.11.2021 23:56 Відповісти
Переверніть його через майдан
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29.11.2021 22:06 Відповісти
Влада Сороса і Коломойського це законна влада. Її перевертати не можна.
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29.11.2021 22:22 Відповісти
Ермак-Зеля под руководством российских спецслужб готовят в ночь на 1 декабря аресты украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ
Готовится французская кластерная капитуляция.
Все украинские силы будут арестованы
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
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29.11.2021 22:25 Відповісти
ну какого нах переворото то!?))..вы че лохи ушастые на такую х..ню вестить!?)))
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29.11.2021 22:56 Відповісти
А в 2019-м что было ?
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29.11.2021 23:06 Відповісти
Когда евгейское казачество восстало
у пгезидентабыл пегеворот.
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29.11.2021 23:21 Відповісти
🤫😂😂😂😂
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30.11.2021 01:20 Відповісти
СБУ расследует подготовку государственного переворота...
о котором случайно узнало из прессухи зели...
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29.11.2021 23:38 Відповісти
Это трэшак для Зеникрофилов !
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30.11.2021 00:24 Відповісти
Так это...

Опять все сводится к ЗЕ. Он единственный свидетель, который про это знает. Тащите его на допрос.
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30.11.2021 01:52 Відповісти
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30.11.2021 11:40 Відповісти
Ссыкло зелёное решило куда будешь бежать. Ты же крыса. Первый будешь ноги делать
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30.11.2021 03:02 Відповісти
Что, Бубочка, зайка, не впечатлило твое заявление США и не прислал Дед Байден морпехов защищать обитателей Банковой от 'переворота"?
Не беспокой Деда, Дед занят: юань последние дни теряет 1,8% стоимости В ДЕНЬ.
С такими темпами через 40 дней юань потеряет половину своей стоимости.
Не до твоих "перворотов" сейчас, зайка, скоро такая заварушка начнется в Тихоокеанском регионе, что "ой".
Так что ты там, Бубочка, "держись и хорошего настоения"(С).
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30.11.2021 04:53 Відповісти
Головне щоб розслідувачі не вийшли на Зеленського!!)) .
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30.11.2021 07:48 Відповісти
По результатам заявления о госперевороте США взяли под охрану Бурбу.
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30.11.2021 08:26 Відповісти
Шо за бред , не позортесь , убийство Шифера не прошло . Раследуйте лучше воскрешение ,брата Ермака , это же чудо . Оманские инвестиции, гос. измену по Вагнеровцам , есть чем заняться
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30.11.2021 08:33 Відповісти
Иннокентий beer , а так и будет , я серьёзно, спец. Службы в Украине так всегда работают
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30.11.2021 08:42 Відповісти
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30.11.2021 08:57 Відповісти
Две новости: 1. Співзасновник Демократичної Сокири Юрій Гудименко висунув ультиматум від громадськості: якщо через 10 днів не буде звільненено голову ОП Єрмака, з 1 грудня активісти розпочнуть безстрокову акцію за відставку самого Президента. 2. Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Не означает ли это, что 1 декабря все протестующие могут быть "зачищены" в рамках дела по захвату власти?
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30.11.2021 09:20 Відповісти
Вот он переворот:
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
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30.11.2021 11:34 Відповісти
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