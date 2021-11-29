СБУ розслідує підготовку державного перевороту
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Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.
"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – йдеться у повідомленні.
Про хід розслідування обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо до, то коли саме?
СБУ ЭТОТ переворот расследует???
Готовится французская кластерная капитуляция.
Все украинские силы будут арестованы
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
у пгезидентабыл пегеворот.
о котором случайно узнало из прессухи зели...
Опять все сводится к ЗЕ. Он единственный свидетель, который про это знает. Тащите его на допрос.
Не беспокой Деда, Дед занят: юань последние дни теряет 1,8% стоимости В ДЕНЬ.
С такими темпами через 40 дней юань потеряет половину своей стоимости.
Не до твоих "перворотов" сейчас, зайка, скоро такая заварушка начнется в Тихоокеанском регионе, что "ой".
Так что ты там, Бубочка, "держись и хорошего настоения"(С).
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU