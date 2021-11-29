СБУ розслідує підготовку державного перевороту

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Про це повідомили у спецслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування здійснює Головне слідче управління СБУ.

"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – йдеться у повідомленні.

Про хід розслідування обіцяють повідомити згодом.

Також читайте: Стефанчук щодо заяви Зеленського про держпереворот: Будь-яка озвучена президентом інформація - зважена та перевірена

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.