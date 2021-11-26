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Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті

Інформація, оприлюднена президентом України Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, – суцільна брехня, повідомив бізнесмен Рінат Ахметов.

Про Це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передала слова бізнесмена агентству прес-секретар Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.

"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський

Раніше президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова нібито втягує його у "війну проти України та її президента".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
ахметов может легко подать в суд против клована..
клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
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26.11.2021 17:54
+50
ЗЕленський на стільки вже забрехався,що на фоні нього,навіть Ахметов мені кажеться зараз ура-патріотом
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26.11.2021 17:52
+36
та в нього за дві години після гундосих заяв акції ДТЕК обвалилися на 11%.
Як же не реагувати?
"После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "
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26.11.2021 17:53
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Ахметов - засновник ДНР. Нагадаю, що саме він зірвав штурм спецназом Донецької ОДА, яка була захоплена російськими терористами. Після цього вони наголосили ДНР та призначили своїм ватажком російського офіцера ГРУ Бородая. Зараз цей терорист - депутат парламенту РФ. А наступний ватажок з числа місцевих, Захарченко, починав найманцем-охоронцем палацу Ахметова в окупованому Донецьку.
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27.11.2021 13:37 Відповісти
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