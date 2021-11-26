Ахметов спростував заяву Зеленського про можливу участь у держперевороті
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Інформація, оприлюднена президентом України Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, – суцільна брехня, повідомив бізнесмен Рінат Ахметов.
Про Це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною - незалежна, демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - передала слова бізнесмена агентству прес-секретар Ахметова Анна Терехова.
Ахметов пообіцяв і надалі захищати вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова.
"Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни і далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова. І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було", - підсумував Рінат Ахметов.
Раніше президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова нібито втягує його у "війну проти України та її президента".
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клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
Як же не реагувати?
"После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "