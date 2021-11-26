Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая, демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.
Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.
"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.
Ранее президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова якобы вовлекает его в "войну против Украины и ее президента".
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клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
Як же не реагувати?
"После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "