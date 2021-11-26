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Новости Политика Украины
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Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ахметов опроверг заявление Зеленского о возможном участии в госперевороте

Информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь, сообщил бизнесмен Ринат Ахметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной – независимая, демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

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"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Ранее президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова якобы вовлекает его в "войну против Украины и ее президента".
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Топ комментарии
+54
ахметов может легко подать в суд против клована..
клован произносил эти слова как президент, и несет уголовную ответственность за них - за превышение полномочий.
Тем более обвинять в госперевороте - без доказательств.
Вот тут будет интересно посмотреть на этот цирк - тупой клован против хитрого прохиндея)
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26.11.2021 17:54
+50
ЗЕленський на стільки вже забрехався,що на фоні нього,навіть Ахметов мені кажеться зараз ура-патріотом
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26.11.2021 17:52
+36
та в нього за дві години після гундосих заяв акції ДТЕК обвалилися на 11%.
Як же не реагувати?
"После слов Зеленского о том, что Ахметов может быть причастен к скорому госперевороту (не майдану, не путайте), акции ДТЭК упали на 11%. Зато взлетели акции "Рошена! "
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26.11.2021 17:53
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Ахметов - засновник ДНР. Нагадаю, що саме він зірвав штурм спецназом Донецької ОДА, яка була захоплена російськими терористами. Після цього вони наголосили ДНР та призначили своїм ватажком російського офіцера ГРУ Бородая. Зараз цей терорист - депутат парламенту РФ. А наступний ватажок з числа місцевих, Захарченко, починав найманцем-охоронцем палацу Ахметова в окупованому Донецьку.
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27.11.2021 13:37 Ответить
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