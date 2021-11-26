Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта".
Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.
"Партии у Рината Ахметова нет, и у Яценюка с Аваковым нет. А создавать из депутатов других партий, за которых будут голосовать люди... Они же голосовали именно за этих [депутатов], не за "Партию регионов" или "Народный фронт". Люди "Партию регионов" гнали, а "Народный фронт" показал себя за пять лет – нельзя образовать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта" из депутатов других партий, используя ресурс – финансовый и медийный", - заявил президент.
"Эта война неправильная, потому что выглядит такой бизнесмен как... Помните, когда открывали Новый мир, европейцы обменивали золото на бусинки. Сейчас происходит то же самое. Стоит человек и меняет на золото какие-то бусы", - сказал Зеленский.
Напомним, что перед этим президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в госпереворот.
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как он еще ничего за Пороха не тяфкнул
а це геть зовсім не цікаво, коли воно вчора пісюнім по дереву стукало, а сьогодні - геополітик?
продавайте це бабусікам, шо семкамі приторговують... - не цікаво...
Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".
Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.
В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
предлагаю объединить - будет веселей
говорит тот чья партия дружно получает конверты чтобы голосовали как надо и не вякали