РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12135 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 255 58
Ахметов (2002) Зеленский (16567) партия (555) ПР (11355) Народный фронт (1333)

Ахметов создает симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ахметов создает симбиоз

Президент Владимир Зеленский заявил, что бизнесмен Ринат Ахметов пытается скупать депутатов Верховной Рады, чтобы создать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта".

Об этом он сообщил на пресс-марафоне, передает Цензор.НЕТ.

"Партии у Рината Ахметова нет, и у Яценюка с Аваковым нет. А создавать из депутатов других партий, за которых будут голосовать люди... Они же голосовали именно за этих [депутатов], не за "Партию регионов" или "Народный фронт". Люди "Партию регионов" гнали, а "Народный фронт" показал себя за пять лет – нельзя образовать симбиоз "Партии регионов" и "Народного фронта" из депутатов других партий, используя ресурс – финансовый и медийный", - заявил президент.

"Эта война неправильная, потому что выглядит такой бизнесмен как... Помните, когда открывали Новый мир, европейцы обменивали золото на бусинки. Сейчас происходит то же самое. Стоит человек и меняет на золото какие-то бусы", - сказал Зеленский.

Напомним, что перед этим президент Зеленский заявил, что окружение Ахметова втягивает его в госпереворот.

Читайте также: Зеленский о медиавойне с Ахметовым: У нас не страна под названием ДТЭК

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
26.11.2021 15:34
+18
показать весь комментарий
26.11.2021 16:02
+15
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.11.2021 15:34 Ответить
Який там рейтинг в Яйценюка. ? який не то що дурак, а клінічний ідіот буде звязуватися з Нарідним Хронтом. ? Неувязячка, пане зєіло.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:51 Ответить
Вова жги дальше.... заяви про Ксенофобию антисемитизм про то что евреев ждет Холокост № 2 в Украине и да ЕВРЕИ И КАК И В ГЕРМАНИ НЕ ПРИВОДИЛИ ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ... КАК ЕВРЕИИ И ПРИДУРКИ не ПРИВЕЛИ К ВЛАСТИ ЕВРЕЯ ЗЕЛЕНСКОГО ВМЕСТЕ С БАБУШКОЙ БЕНЕЙ...ДАВАЙ Вова жги..... дурачек ты даже не представляешь как близок твой земной скорей всего конец..... политически- ты стал трупом- когда подал документы в ЦИК и стал играть в игру..... написанную Беней...
показать весь комментарий
26.11.2021 16:06 Ответить
Деолигархизация , однако .
показать весь комментарий
26.11.2021 15:34 Ответить
оо, про народный фронт вспомнил))

как он еще ничего за Пороха не тяфкнул
показать весь комментарий
26.11.2021 15:35 Ответить
Порох -це святе...
показать весь комментарий
26.11.2021 15:52 Ответить
"товарищ Пєтя" - он як заскулив
показать весь комментарий
26.11.2021 16:35 Ответить
Особливо, для язЕлоха!!! =)
показать весь комментарий
26.11.2021 17:30 Ответить
Господи, та заткніть вже цього телепня!
показать весь комментарий
26.11.2021 15:37 Ответить
сьогодні зелений бенефіс... - тре піти якись гвіздки кудись повбивати....
показать весь комментарий
26.11.2021 15:37 Ответить
Мої думки вгадав. Остання гастроль?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:23 Ответить
сьогодні йоґо "величнішій" спіч будут розкладати по новинах,
а це геть зовсім не цікаво, коли воно вчора пісюнім по дереву стукало, а сьогодні - геополітик?
продавайте це бабусікам, шо семкамі приторговують... - не цікаво...
показать весь комментарий
26.11.2021 16:42 Ответить
Це і досягнення, котрі чомусь вперто не помічає нарід- ось і весь результат правління Зеленського.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:38 Ответить
кокос не отпускает ВЕРХОВНОГО
показать весь комментарий
26.11.2021 15:38 Ответить
А партия "слуга с района" - это симбиоз идиотов и коррупционеров ????
показать весь комментарий
26.11.2021 15:39 Ответить
Зеленcький блискуче поставив на місце продажних журналюг Ващенко і Щустера. Поки не коментує що Ахметов перекупив Юлю
показать весь комментарий
26.11.2021 15:40 Ответить
Не бреши!!!! Нашу ЮЛЮ неможливо перекупити. Рижий просто зорендував її на певний час.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:54 Ответить
Хто тільки цю "Нашу ЮЛЮ" не орендував. Лазаренко легкий на початок.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:24 Ответить
Взял в лизинг?
показать весь комментарий
26.11.2021 17:07 Ответить
У страха глаза велики.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:44 Ответить
Вова, ты своим примером доказал обратно - что можно из кафна слепить пулю (т.е. из дебилов "партию" СН). Правда пуля та тоже будет кафняная, "но то такэ..."(с)
показать весь комментарий
26.11.2021 15:45 Ответить
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:47 Ответить
Дурного Кирила і Химка побила.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:48 Ответить
Не ліпи горбатого ))) Не можливо впіхнути.., **********.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:49 Ответить
Цей придурок хоче сказати, що є така партія "слуги народу"???
показать весь комментарий
26.11.2021 15:51 Ответить
Судя по постоянным гостям на ахметовском канале, так и есть.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:52 Ответить
плохо стараешься! пересасывать заставят!
показать весь комментарий
26.11.2021 15:58 Ответить
вот оно что! серый кардинал яценюк готовит переворот! чувствую, в конце конференции его таки пробьет на хавку.
показать весь комментарий
26.11.2021 15:54 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 15:57 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 15:59 Ответить
У меня приходит в голову только одна фраза "ЛОВИТЕ НАРКОМАНА"
показать весь комментарий
26.11.2021 16:00 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 16:02 Ответить
так а Петро путч вже отменил ...или у нас теперь два путча будет
показать весь комментарий
26.11.2021 16:04 Ответить
И такое бывает. Левый и правый. Путчи.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:14 Ответить
А по центру хто?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:26 Ответить
Ермак конешна. Единый защитник императора.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:31 Ответить
так а Петро путч вже отменил ...или у нас теперь два путча будет

предлагаю объединить - будет веселей
показать весь комментарий
26.11.2021 16:39 Ответить
лютнева рєвалюція)) - буржуазна, як у 1917 та можливо трохи раніше ніж листопад народна. Все повертається на круги своя
показать весь комментарий
26.11.2021 16:43 Ответить
Когда европейцы обменивали золото на бусинки,дегенерат?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:03 Ответить
В квітні 2019 поміняли на бусинку Бубочку.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:28 Ответить
Не ну такой бред даже по накурке не полезет в голову, тут уже что-то потяжелее действует.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:04 Ответить
>пытается скупать депутатов

говорит тот чья партия дружно получает конверты чтобы голосовали как надо и не вякали
показать весь комментарий
26.11.2021 16:06 Ответить
А зеленский создал симбиоз партии регионов и квартала95 - получилась партия веселых дегенератов-украинофобов
показать весь комментарий
26.11.2021 16:13 Ответить
Кто то понял смысл этого набора слов. "Товарищ, можно вас на минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно." (с).
показать весь комментарий
26.11.2021 16:13 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 16:24 Ответить
Бурба передавал мне формулу вакцины от ковида…. А ахметка готовит переворот… а Эрдоган руководит турецкими авиалиниями… моя стара тітонька про це сказала наступне - «…а Вова став якимсь зовсім поганим, таке меле, мабуть щось з головою сталося…».
показать весь комментарий
26.11.2021 16:17 Ответить
За всю історію України, такого рідкісної душі ідіота, якому здається, що він розумніший за всіх, на чолі нашої держави не було.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:21 Ответить
Після Кравчука, Кучми та Януковича здавалось гіршого вже не буде. Аж ні, з'явилось зе-чмо. І кожного разу думається що це найгірше, а з'являється нове ще гірше від того найгіршого. Навіть страшно уявити що наступне.
показать весь комментарий
26.11.2021 16:36 Ответить
- ух ты... как интересно! ))) надо бене позвонить...шо-то шут его разчирикался ))))

показать весь комментарий
26.11.2021 16:23 Ответить
давай вова, жгі єщьо! покажи всім глибину твого діагнозу
показать весь комментарий
26.11.2021 16:29 Ответить
Це є щось... От хотів би описати всю ту маячню, що воно сьогодні верзло, крім матів ну нічого на язик не лізе. Господи, і за що нам така кара, за що ти нас так покарав? Щоб таке нице і убоге створіння стало президентом європейської держави?! ***********
показать весь комментарий
26.11.2021 16:37 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2021 16:39 Ответить
А хіба таким симбіозом не є СН?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:40 Ответить
Эту идею ему Беня подсказал?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:48 Ответить
А зачем вы притащили в ВР продажных?
показать весь комментарий
26.11.2021 16:55 Ответить
А там 90% таких ШлюхиС. Но "гений" зеленых, в том что кроме продажных, они протащили еще и тупорылых типа юрченка, ну и блоково "каломойшат" вместе с фюрером. Они чесно служат каломойше, верой и правдой.
показать весь комментарий
26.11.2021 18:21 Ответить
А те кто из регионалов кто не переобулся - просто прийшли работать к ЗЕ. Татаров, портнов, керівник Альфи який штурмував "будинок профсоюзів" під час Майдану- чоловік Верещучки, Ермак- помічник бандюгана Ельбруса Тадеєва...
показать весь комментарий
26.11.2021 18:58 Ответить
 
 