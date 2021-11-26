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Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і

Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим немає. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.

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"Ця війна неправильна, бо виглядає такий бізнесмен як... Пам'ятаєте, коли відкривали Новий світ, європейці обмінювали золото на намистинки. Зараз відбувається те ж саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що перед цим президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в держпереворот.
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Топ коментарі
+21
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26.11.2021 15:34
+18
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26.11.2021 16:02
+15
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
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26.11.2021 15:47
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26.11.2021 15:34 Відповісти
Який там рейтинг в Яйценюка. ? який не то що дурак, а клінічний ідіот буде звязуватися з Нарідним Хронтом. ? Неувязячка, пане зєіло.
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26.11.2021 15:51 Відповісти
Вова жги дальше.... заяви про Ксенофобию антисемитизм про то что евреев ждет Холокост № 2 в Украине и да ЕВРЕИ И КАК И В ГЕРМАНИ НЕ ПРИВОДИЛИ ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ... КАК ЕВРЕИИ И ПРИДУРКИ не ПРИВЕЛИ К ВЛАСТИ ЕВРЕЯ ЗЕЛЕНСКОГО ВМЕСТЕ С БАБУШКОЙ БЕНЕЙ...ДАВАЙ Вова жги..... дурачек ты даже не представляешь как близок твой земной скорей всего конец..... политически- ты стал трупом- когда подал документы в ЦИК и стал играть в игру..... написанную Беней...
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26.11.2021 16:06 Відповісти
Деолигархизация , однако .
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26.11.2021 15:34 Відповісти
оо, про народный фронт вспомнил))

как он еще ничего за Пороха не тяфкнул
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26.11.2021 15:35 Відповісти
Порох -це святе...
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26.11.2021 15:52 Відповісти
"товарищ Пєтя" - он як заскулив
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26.11.2021 16:35 Відповісти
Особливо, для язЕлоха!!! =)
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26.11.2021 17:30 Відповісти
Господи, та заткніть вже цього телепня!
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26.11.2021 15:37 Відповісти
сьогодні зелений бенефіс... - тре піти якись гвіздки кудись повбивати....
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26.11.2021 15:37 Відповісти
Мої думки вгадав. Остання гастроль?
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26.11.2021 16:23 Відповісти
сьогодні йоґо "величнішій" спіч будут розкладати по новинах,
а це геть зовсім не цікаво, коли воно вчора пісюнім по дереву стукало, а сьогодні - геополітик?
продавайте це бабусікам, шо семкамі приторговують... - не цікаво...
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26.11.2021 16:42 Відповісти
Це і досягнення, котрі чомусь вперто не помічає нарід- ось і весь результат правління Зеленського.
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26.11.2021 15:38 Відповісти
кокос не отпускает ВЕРХОВНОГО
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26.11.2021 15:38 Відповісти
А партия "слуга с района" - это симбиоз идиотов и коррупционеров ????
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26.11.2021 15:39 Відповісти
Зеленcький блискуче поставив на місце продажних журналюг Ващенко і Щустера. Поки не коментує що Ахметов перекупив Юлю
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26.11.2021 15:40 Відповісти
Не бреши!!!! Нашу ЮЛЮ неможливо перекупити. Рижий просто зорендував її на певний час.
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26.11.2021 15:54 Відповісти
Хто тільки цю "Нашу ЮЛЮ" не орендував. Лазаренко легкий на початок.
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26.11.2021 16:24 Відповісти
Взял в лизинг?
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26.11.2021 17:07 Відповісти
У страха глаза велики.
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26.11.2021 15:44 Відповісти
Вова, ты своим примером доказал обратно - что можно из кафна слепить пулю (т.е. из дебилов "партию" СН). Правда пуля та тоже будет кафняная, "но то такэ..."(с)
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26.11.2021 15:45 Відповісти
Oleksii Osypenko: На самом деле, все очень и очень просто. Я не думаю, что ВАЗ - болен, или у него крыша поехала. Это даже не бэд трип, все намного, намного хуже.

Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".

Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.

В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
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26.11.2021 15:47 Відповісти
Дурного Кирила і Химка побила.
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26.11.2021 15:48 Відповісти
Не ліпи горбатого ))) Не можливо впіхнути.., **********.
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26.11.2021 15:49 Відповісти
Цей придурок хоче сказати, що є така партія "слуги народу"???
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26.11.2021 15:51 Відповісти
Судя по постоянным гостям на ахметовском канале, так и есть.
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26.11.2021 15:52 Відповісти
плохо стараешься! пересасывать заставят!
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26.11.2021 15:58 Відповісти
вот оно что! серый кардинал яценюк готовит переворот! чувствую, в конце конференции его таки пробьет на хавку.
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26.11.2021 15:54 Відповісти
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26.11.2021 15:57 Відповісти
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26.11.2021 15:59 Відповісти
У меня приходит в голову только одна фраза "ЛОВИТЕ НАРКОМАНА"
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26.11.2021 16:00 Відповісти
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26.11.2021 16:02 Відповісти
так а Петро путч вже отменил ...или у нас теперь два путча будет
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26.11.2021 16:04 Відповісти
И такое бывает. Левый и правый. Путчи.
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26.11.2021 16:14 Відповісти
А по центру хто?
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26.11.2021 16:26 Відповісти
Ермак конешна. Единый защитник императора.
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26.11.2021 16:31 Відповісти
так а Петро путч вже отменил ...или у нас теперь два путча будет

предлагаю объединить - будет веселей
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26.11.2021 16:39 Відповісти
лютнева рєвалюція)) - буржуазна, як у 1917 та можливо трохи раніше ніж листопад народна. Все повертається на круги своя
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26.11.2021 16:43 Відповісти
Когда европейцы обменивали золото на бусинки,дегенерат?
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26.11.2021 16:03 Відповісти
В квітні 2019 поміняли на бусинку Бубочку.
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26.11.2021 16:28 Відповісти
Не ну такой бред даже по накурке не полезет в голову, тут уже что-то потяжелее действует.
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26.11.2021 16:04 Відповісти
>пытается скупать депутатов

говорит тот чья партия дружно получает конверты чтобы голосовали как надо и не вякали
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26.11.2021 16:06 Відповісти
А зеленский создал симбиоз партии регионов и квартала95 - получилась партия веселых дегенератов-украинофобов
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26.11.2021 16:13 Відповісти
Кто то понял смысл этого набора слов. "Товарищ, можно вас на минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно." (с).
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26.11.2021 16:13 Відповісти
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26.11.2021 16:24 Відповісти
Бурба передавал мне формулу вакцины от ковида…. А ахметка готовит переворот… а Эрдоган руководит турецкими авиалиниями… моя стара тітонька про це сказала наступне - «…а Вова став якимсь зовсім поганим, таке меле, мабуть щось з головою сталося…».
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26.11.2021 16:17 Відповісти
За всю історію України, такого рідкісної душі ідіота, якому здається, що він розумніший за всіх, на чолі нашої держави не було.
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26.11.2021 16:21 Відповісти
Після Кравчука, Кучми та Януковича здавалось гіршого вже не буде. Аж ні, з'явилось зе-чмо. І кожного разу думається що це найгірше, а з'являється нове ще гірше від того найгіршого. Навіть страшно уявити що наступне.
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26.11.2021 16:36 Відповісти
- ух ты... как интересно! ))) надо бене позвонить...шо-то шут его разчирикался ))))

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26.11.2021 16:23 Відповісти
давай вова, жгі єщьо! покажи всім глибину твого діагнозу
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26.11.2021 16:29 Відповісти
Це є щось... От хотів би описати всю ту маячню, що воно сьогодні верзло, крім матів ну нічого на язик не лізе. Господи, і за що нам така кара, за що ти нас так покарав? Щоб таке нице і убоге створіння стало президентом європейської держави?! ***********
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26.11.2021 16:37 Відповісти
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26.11.2021 16:39 Відповісти
А хіба таким симбіозом не є СН?
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26.11.2021 16:40 Відповісти
Эту идею ему Беня подсказал?
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26.11.2021 16:48 Відповісти
А зачем вы притащили в ВР продажных?
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26.11.2021 16:55 Відповісти
А там 90% таких ШлюхиС. Но "гений" зеленых, в том что кроме продажных, они протащили еще и тупорылых типа юрченка, ну и блоково "каломойшат" вместе с фюрером. Они чесно служат каломойше, верой и правдой.
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26.11.2021 18:21 Відповісти
А те кто из регионалов кто не переобулся - просто прийшли работать к ЗЕ. Татаров, портнов, керівник Альфи який штурмував "будинок профсоюзів" під час Майдану- чоловік Верещучки, Ермак- помічник бандюгана Ельбруса Тадеєва...
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26.11.2021 18:58 Відповісти
 
 