Ахметов створює симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту", - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов намагається скуповувати депутатів Верховної Ради, щоб створити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту".
Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Партії у Ріната Ахметова немає, і у Яценюка з Аваковим немає. А створювати з депутатів інших партій, за яких голосувати люди... Вони ж голосували саме за цих [депутатів], не за Партію регіонів чи "Народний фронт". Люди Партію регіонів гнали, а "Народний фронт" показав себе за п'ять років - не можна утворити симбіоз Партії регіонів і "Народного фронту" з депутатів інших партій, використовуючи ресурс - фінансовий і медійний", - заявив президент.
"Ця війна неправильна, бо виглядає такий бізнесмен як... Пам'ятаєте, коли відкривали Новий світ, європейці обмінювали золото на намистинки. Зараз відбувається те ж саме. Стоїть людина і вимінює на золото якісь буси", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що перед цим президент Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в держпереворот.
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как он еще ничего за Пороха не тяфкнул
а це геть зовсім не цікаво, коли воно вчора пісюнім по дереву стукало, а сьогодні - геополітик?
продавайте це бабусікам, шо семкамі приторговують... - не цікаво...
Вова - обыватель в худшем смысле этого слова. Он примитивен, он глуп, он не способен связать двух слов, его кругозор - РЕН-ТВ, тайны пирамид и память воды. Он ничерта не знает про экономику. Про физику. Про химию. Про общество. Про государство. Он всю жизнь посвятил тележвачке для обывателя, где главное "чтоб прикольно было".
Я отдаю должное - он очень хорошо чувствует свою публику. На уровне инстинктов. Заговоры, олигархи, миллиард долларов. Если бы он еще умел два слова связать, я бы сказал, что у него - большое будущее в политике, но, к счастью, будущего у него в политике нет. Возможно, у него вообще нет будущего. Не знаю.
В любом случае Вовочка - наглядное пособие того, что голых инстинктов не достаточно для успеха везде и всюду. Планктон тоже неплохо умеет плыть на свет, но это не делает креветку президентом.
предлагаю объединить - будет веселей
говорит тот чья партия дружно получает конверты чтобы голосовали как надо и не вякали