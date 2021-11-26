УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13440 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
14 187 142
армія (3487) Зеленський (17470) переворот (199) ЗСУ (5733)

Військового путчу в Україні не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський не має інформації про можливу участь військових у підготовці військового перевороту, про який він говорив раніше.

Про це очільник держави заявив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ.

Одна з журналісток зауважила, що англомовні ЗМІ подали слова Зеленського про підготовку перевороту, використовуючи слово putch - тобто, переворот за участі військових. І запитала, чи можливий, на думку президента, такий розвиток подій.

"Я впевнений, що ні. У нас серйозна армія, серйозний головнокомандувач. Я поважаю армію. Я знаю, що вони мене поважають. Вони захищають нашу державу і точно не займаються ніякими путчами і цими дрібницями", - сказав Зеленський.

"Наша армія - вони не путчисти, вони цим не займаються. Чому? Тому що армія у нас - з народом, я в це вірю. Я знаю, що суспільство це не підтрмає. А те, що розганяють деякі медіа щодо "люди завтра вийдуть, ми будемо тут стояти" - з приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі, вибачте", - додав голова держави.

Читайте: Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський вважає, що спроба перевороту не мала би підтримки в суспільстві.

"Якщо б вона (підтримка. - Ред.) була, повірте: путчів не було б. Я б пішов би, знаючи, як до мене відносяться. Якщо б змінилося відношення народу до мене, да", - додав він.

"Ніякого путчу у нас не буде, ніякого путчу у нас немає, ми не зраджуємо нашому суверенітету. І не зраджуємо нашій державі. А якщо комусь це дуже хочеться - то я вважає, що це помилка, і буде останньою помилкою для цих людей в цій державі", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Я не розпускатиму Раду, - Зеленський

Нагадаємо, раніше президент заявив, що в Україні готують державний переворот, який мав би відбутися на початку грудня. За словами Зеленського, у фінансування цього переговору намагаються втягнути олігарха Ріната Ахметова.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Это он сам себя вслух успокаивает?
показати весь коментар
26.11.2021 17:19
+45
Буде, Вован! Неодмінно буде!

показати весь коментар
26.11.2021 17:22
+40
та і ти не втечеш......
показати весь коментар
26.11.2021 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну почему.
Вся страна увидела, КАК бегают его испуганные глазки. Это уже не те видосики, пропитанные хуцпой.
показати весь коментар
26.11.2021 18:05 Відповісти
Харе курить, накуренное чемпионство
показати весь коментар
26.11.2021 17:51 Відповісти
Вован! Военного путча точно не будет. Гарантированно не будет. Учи слова.
показати весь коментар
26.11.2021 17:53 Відповісти
и шо, затевать путч ради одного торчка? це дуже коштовно будет стоить, проще ему дозу увеличить, щоби само аннигилировалось
показати весь коментар
26.11.2021 17:53 Відповісти
В принципе все силовые структуры в руках президента, думаю, он не допустит безобразий.
показати весь коментар
26.11.2021 17:54 Відповісти
ну да . сам переворот придумал сам и отменил
показати весь коментар
26.11.2021 17:57 Відповісти
Армия не любит зекрысу)
показати весь коментар
26.11.2021 17:57 Відповісти
Любит- не любит, это на ромашках гадают. Армия обязана выполнять приказы главнокомандующего. Иначе военный трибунал.
показати весь коментар
26.11.2021 18:32 Відповісти
Та про вашого ми в курсі. Але тут йдеться про "наше" одоробло.
показати весь коментар
26.11.2021 18:03 Відповісти
ну слава богу а то ведь мы так разволновались . не каждый день у нас перевороты
а че не будет ? что поменялось ? действие кокса закончилось и Вовку отпустило ?
показати весь коментар
26.11.2021 17:56 Відповісти
Його припинило путчити... )))
показати весь коментар
26.11.2021 18:05 Відповісти
ага клоуны и шуты перевернут властьв стране ой дебил так дебил Вова как ты далек от РЕАЛЬНОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ТЕБЕ БЫ 2 МИНУТЫ ДАТЬ ПОСЛУШАТЬ НАРЕЗКУ ПОЖЕЛАНИЙ ВОЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ СТАРИКОВ ИНВАЛИДОВ МАТЕРЕЙ ЖЕН ОТЦОВ СЫНОВЕЙ ДОЧЕРЕЙ В ТВОЙ АДРЕС И АДРЕС ТВОИХ УБОГИХ ВЫРОДИВШИХ ТЕБЯ РОДИТЕЛЕЙ .... Вовчик ээто аксиома после ееврейского шабаша шутовского идиота наступает ПРОЗРЕНИЕ И ДИКТАТУРА СИЛЬНАЯ РУКА... навестив стране порядок кого в буцегарню или у парашки приземлить кого и повесить аль расстрелять кого на каторгу лет на 25 с полной конфискацией всего честно наварованного...
показати весь коментар
26.11.2021 18:33 Відповісти
А я с Зеленским полностью согласен! Путча не будет 100%.
показати весь коментар
26.11.2021 17:56 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 17:57 Відповісти
Шкода, бо тебе б повішали за бейцалки на Майдані і закидали камінням. З усім юдокагалом 95
показати весь коментар
26.11.2021 17:57 Відповісти
А погромы будуть?
показати весь коментар
26.11.2021 18:01 Відповісти
А это основной вопрос.
показати весь коментар
26.11.2021 18:06 Відповісти
Таварищ, олігарх, пан, гетьман всі ці люди заставляють нашого найвеличнішого пісятись від страху
показати весь коментар
26.11.2021 18:02 Відповісти
ЗеЛого чмыря точно спрашивать не будем
показати весь коментар
26.11.2021 18:03 Відповісти
Слуга коломойского, недоросль ермака.
показати весь коментар
26.11.2021 18:04 Відповісти
І агент ху.ла .
показати весь коментар
26.11.2021 18:25 Відповісти
"Никто не изменял государству, извините", - добавил глава государства" - точно ни кто ? а Ермак ?
показати весь коментар
26.11.2021 18:06 Відповісти
Если ты знаешь, что готовится переворот, тогда почему подозреваемые до сих пор не в наручниках?
показати весь коментар
26.11.2021 18:13 Відповісти
Думає кому ролі роздати ...
показати весь коментар
26.11.2021 19:26 Відповісти
Що воно смалить, то постійні замахи, то його хтось ********, то заколот. Яке ж воно гидке
показати весь коментар
26.11.2021 18:16 Відповісти
Бридкішого й гидкішого не буває ?
показати весь коментар
26.11.2021 18:27 Відповісти
Гидкішого і бридкішого не буває !!!
показати весь коментар
26.11.2021 18:28 Відповісти
Про який ще "путч" меле Буратіно? За всією агентурою кремля мають прийти чесні люди, та запровадити під слідство і суд. А потім за роботу на ворога, та зраду України - найвища міра покарання, пожиттєва в'язниця.
показати весь коментар
26.11.2021 18:22 Відповісти
Сегодня таки "черная пятница" - целый день в ленте новостей терпеть этого обдолбленного дегенерата - уже сил нет
показати весь коментар
26.11.2021 18:23 Відповісти
Зате у зе з рота постійний путч .
показати весь коментар
26.11.2021 18:23 Відповісти
Хто Зеленського чує, той над Клічком не сміється. Карма є. Гундос який насміхавсь на Віталіком виявився сам тупим і з розмовним рівнем вівці.
показати весь коментар
26.11.2021 19:19 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 19:30 Відповісти
Сначала намечалось вторжение России потом путч. Потом решили совместить!






показати весь коментар
26.11.2021 19:32 Відповісти
"Я поважаю армію. Я знаю, що вони мене поважають",- самозакохане, тупе, хоча й хитре, чмо.
показати весь коментар
26.11.2021 19:34 Відповісти
показати весь коментар
26.11.2021 19:44 Відповісти
ага, помечтай, путча он захотел... Зе Вава, это надо еще заслужить, а такое ничтожество как ты тихонечко придушит охрана, и скажет: "ой, яке прикре самогубство". ну, ты в курсе...
показати весь коментар
26.11.2021 20:20 Відповісти
Очень жаль!!А то бы глядишь и за ночь нет Зеленского!!!
показати весь коментар
26.11.2021 20:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XCJvHR67_Pg
показати весь коментар
26.11.2021 21:22 Відповісти
Мне было стыдно, когда президентом стал Янукович, но это ничтожество просто за гранью. У европейских политиков теперь Ukraine=facepalm.
показати весь коментар
26.11.2021 23:07 Відповісти
при такому "управлінні" державою - переворот ГАРАНТОВАНО!
показати весь коментар
26.11.2021 23:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 