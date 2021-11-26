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Новости Политика Украины
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Военного путча в Украине не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Президента Владимира Зеленского нет информации о возможном участии военных в подготовке военного переворота, о котором он говорил ранее.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Одна из журналисток отметила, что англоязычные СМИ подали слова Зеленского о подготовке переворота, используя слово putch – то есть, переворот с участием военных. И спросила, возможно ли, по мнению президента, такое развитие событий.

"Я уверен, что нет. У нас серьезная армия, серьезный главнокомандующий. Я уважаю армию. Я знаю, что они меня уважают. Они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими пустяками", - сказал Зеленский.

"Наша армия – они не путчисты, они этим не занимаются. Почему? Потому что армия у нас – с народом, я в это верю. Я знаю, что общество это не поддержит. А то, что разгоняют некоторые медиа относительно "люди завтра выйдут, мы будем здесь стоять" - по поводу чего стоять? Никто не изменял государству, извините", - добавил глава государства.

Зеленский считает, что попытка переворота не имела бы поддержки в обществе.

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"Если бы она (поддержка. - Ред.) была, поверьте: путчей не было бы. Я бы ушел бы, зная, как ко мне относятся. Если бы изменилось отношение народа ко мне, да", - добавил он.

"Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет, мы не изменяем нашему суверенитету. И не изменяем нашему государству. А если кому-то это очень хочется – то я считаю, что это ошибка, и будет последней ошибкой для этих людей в этой государстве", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что в Украине готовят государственный переворот, который должен произойти в начале декабря. По словам Зеленского, в финансирование этого переговора пытаются вовлечь олигарха Рината Ахметова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Это он сам себя вслух успокаивает?
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26.11.2021 17:19
+45
Буде, Вован! Неодмінно буде!

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26.11.2021 17:22
+40
та і ти не втечеш......
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26.11.2021 17:18
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Страница 2 из 2
Ну почему.
Вся страна увидела, КАК бегают его испуганные глазки. Это уже не те видосики, пропитанные хуцпой.
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26.11.2021 18:05 Ответить
Харе курить, накуренное чемпионство
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26.11.2021 17:51 Ответить
Вован! Военного путча точно не будет. Гарантированно не будет. Учи слова.
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26.11.2021 17:53 Ответить
и шо, затевать путч ради одного торчка? це дуже коштовно будет стоить, проще ему дозу увеличить, щоби само аннигилировалось
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26.11.2021 17:53 Ответить
В принципе все силовые структуры в руках президента, думаю, он не допустит безобразий.
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26.11.2021 17:54 Ответить
ну да . сам переворот придумал сам и отменил
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26.11.2021 17:57 Ответить
Армия не любит зекрысу)
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26.11.2021 17:57 Ответить
Любит- не любит, это на ромашках гадают. Армия обязана выполнять приказы главнокомандующего. Иначе военный трибунал.
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26.11.2021 18:32 Ответить
Та про вашого ми в курсі. Але тут йдеться про "наше" одоробло.
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26.11.2021 18:03 Ответить
ну слава богу а то ведь мы так разволновались . не каждый день у нас перевороты
а че не будет ? что поменялось ? действие кокса закончилось и Вовку отпустило ?
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26.11.2021 17:56 Ответить
Його припинило путчити... )))
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26.11.2021 18:05 Ответить
ага клоуны и шуты перевернут властьв стране ой дебил так дебил Вова как ты далек от РЕАЛЬНОСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ТЕБЕ БЫ 2 МИНУТЫ ДАТЬ ПОСЛУШАТЬ НАРЕЗКУ ПОЖЕЛАНИЙ ВОЕННЫХ УЧИТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ СТАРИКОВ ИНВАЛИДОВ МАТЕРЕЙ ЖЕН ОТЦОВ СЫНОВЕЙ ДОЧЕРЕЙ В ТВОЙ АДРЕС И АДРЕС ТВОИХ УБОГИХ ВЫРОДИВШИХ ТЕБЯ РОДИТЕЛЕЙ .... Вовчик ээто аксиома после ееврейского шабаша шутовского идиота наступает ПРОЗРЕНИЕ И ДИКТАТУРА СИЛЬНАЯ РУКА... навестив стране порядок кого в буцегарню или у парашки приземлить кого и повесить аль расстрелять кого на каторгу лет на 25 с полной конфискацией всего честно наварованного...
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26.11.2021 18:33 Ответить
А я с Зеленским полностью согласен! Путча не будет 100%.
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26.11.2021 17:56 Ответить
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26.11.2021 17:57 Ответить
Шкода, бо тебе б повішали за бейцалки на Майдані і закидали камінням. З усім юдокагалом 95
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26.11.2021 17:57 Ответить
А погромы будуть?
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26.11.2021 18:01 Ответить
А это основной вопрос.
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26.11.2021 18:06 Ответить
Таварищ, олігарх, пан, гетьман всі ці люди заставляють нашого найвеличнішого пісятись від страху
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26.11.2021 18:02 Ответить
ЗеЛого чмыря точно спрашивать не будем
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26.11.2021 18:03 Ответить
Слуга коломойского, недоросль ермака.
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26.11.2021 18:04 Ответить
І агент ху.ла .
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26.11.2021 18:25 Ответить
"Никто не изменял государству, извините", - добавил глава государства" - точно ни кто ? а Ермак ?
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26.11.2021 18:06 Ответить
Если ты знаешь, что готовится переворот, тогда почему подозреваемые до сих пор не в наручниках?
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26.11.2021 18:13 Ответить
Думає кому ролі роздати ...
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26.11.2021 19:26 Ответить
Що воно смалить, то постійні замахи, то його хтось ********, то заколот. Яке ж воно гидке
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26.11.2021 18:16 Ответить
Бридкішого й гидкішого не буває ?
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26.11.2021 18:27 Ответить
Гидкішого і бридкішого не буває !!!
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26.11.2021 18:28 Ответить
Про який ще "путч" меле Буратіно? За всією агентурою кремля мають прийти чесні люди, та запровадити під слідство і суд. А потім за роботу на ворога, та зраду України - найвища міра покарання, пожиттєва в'язниця.
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26.11.2021 18:22 Ответить
Сегодня таки "черная пятница" - целый день в ленте новостей терпеть этого обдолбленного дегенерата - уже сил нет
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26.11.2021 18:23 Ответить
Зате у зе з рота постійний путч .
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26.11.2021 18:23 Ответить
Хто Зеленського чує, той над Клічком не сміється. Карма є. Гундос який насміхавсь на Віталіком виявився сам тупим і з розмовним рівнем вівці.
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26.11.2021 19:19 Ответить
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26.11.2021 19:30 Ответить
Сначала намечалось вторжение России потом путч. Потом решили совместить!






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26.11.2021 19:32 Ответить
"Я поважаю армію. Я знаю, що вони мене поважають",- самозакохане, тупе, хоча й хитре, чмо.
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26.11.2021 19:34 Ответить
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26.11.2021 19:44 Ответить
ага, помечтай, путча он захотел... Зе Вава, это надо еще заслужить, а такое ничтожество как ты тихонечко придушит охрана, и скажет: "ой, яке прикре самогубство". ну, ты в курсе...
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26.11.2021 20:20 Ответить
Очень жаль!!А то бы глядишь и за ночь нет Зеленского!!!
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26.11.2021 20:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XCJvHR67_Pg
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26.11.2021 21:22 Ответить
Мне было стыдно, когда президентом стал Янукович, но это ничтожество просто за гранью. У европейских политиков теперь Ukraine=facepalm.
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26.11.2021 23:07 Ответить
при такому "управлінні" державою - переворот ГАРАНТОВАНО!
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26.11.2021 23:09 Ответить
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