Военного путча в Украине не будет, - Зеленский. ВИДЕО

У Президента Владимира Зеленского нет информации о возможном участии военных в подготовке военного переворота, о котором он говорил ранее.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Одна из журналисток отметила, что англоязычные СМИ подали слова Зеленского о подготовке переворота, используя слово putch – то есть, переворот с участием военных. И спросила, возможно ли, по мнению президента, такое развитие событий.

"Я уверен, что нет. У нас серьезная армия, серьезный главнокомандующий. Я уважаю армию. Я знаю, что они меня уважают. Они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими пустяками", - сказал Зеленский.

"Наша армия – они не путчисты, они этим не занимаются. Почему? Потому что армия у нас – с народом, я в это верю. Я знаю, что общество это не поддержит. А то, что разгоняют некоторые медиа относительно "люди завтра выйдут, мы будем здесь стоять" - по поводу чего стоять? Никто не изменял государству, извините", - добавил глава государства.

Зеленский считает, что попытка переворота не имела бы поддержки в обществе.

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"Если бы она (поддержка. - Ред.) была, поверьте: путчей не было бы. Я бы ушел бы, зная, как ко мне относятся. Если бы изменилось отношение народа ко мне, да", - добавил он.

"Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет, мы не изменяем нашему суверенитету. И не изменяем нашему государству. А если кому-то это очень хочется – то я считаю, что это ошибка, и будет последней ошибкой для этих людей в этой государстве", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что в Украине готовят государственный переворот, который должен произойти в начале декабря. По словам Зеленского, в финансирование этого переговора пытаются вовлечь олигарха Рината Ахметова.