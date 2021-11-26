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Я не розпускатиму Раду, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський сказав, що не розпускатиме Верховну Раду.
Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не розпускатиму парламент, поки нічого не змінюються. Тут у мене дуже проста стратегія. В мене є обов'язки. Я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні", - наголосив президент.
За його словами, якщо депутати голосують, то розпускати парламента немає сенсу.
Топ коментарі
+17 Иван Иван 31509c93
показати весь коментар26.11.2021 17:08
+15 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар26.11.2021 17:05
+10 саша паламарчук
показати весь коментар26.11.2021 17:07
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А вот вернуть власть Верховной раде и Кабинету министров, оставив Зеленского почти без полномочий, особенно без денежных потоков, вполне может.
За тебя решают Ермак, Беня, Ринат......
https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA
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