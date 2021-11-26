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ВР (11736) Зеленський (17470) розпуск (109)

Я не розпускатиму Раду, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не розпускатиму Раду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що не розпускатиме Верховну Раду.

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розпускатиму парламент, поки нічого не змінюються. Тут у мене дуже проста стратегія. В мене є обов'язки. Я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні", - наголосив президент.

За його словами, якщо депутати голосують, то розпускати парламента немає сенсу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
конечно) новая рада в любом составе первым делом начнет процедуру импичмента)
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26.11.2021 17:08
+15
т.к. больше не соберет зешоблу...ему бы то что о сталось удержать
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26.11.2021 17:05
+10
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26.11.2021 17:07
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т.к. больше не соберет зешоблу...ему бы то что о сталось удержать
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26.11.2021 17:05 Відповісти
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26.11.2021 17:07 Відповісти
ІСТОТА (сам вова сьогодні запустив це словечко)
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26.11.2021 20:42 Відповісти
конечно) новая рада в любом составе первым делом начнет процедуру импичмента)
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26.11.2021 17:08 Відповісти
Процедура импичмента, принятая Слугами и Зеленским такая, что ее нереально осуществить.
А вот вернуть власть Верховной раде и Кабинету министров, оставив Зеленского почти без полномочий, особенно без денежных потоков, вполне может.
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26.11.2021 20:53 Відповісти
ну це вже не від тебе залежить))
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26.11.2021 17:12 Відповісти
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26.11.2021 17:14 Відповісти
ему ответ дал КСУ..... Вова ты дульной тебя народ повесит или расстреляет на что НАРОД УКРАИНЫ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВЛАСТИ АБСОЛЮТА.... ДАННОЕ БОГОМ......
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26.11.2021 20:46 Відповісти
Я лігітівний!
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26.11.2021 21:08 Відповісти
И тут сбрехал! "Я не буду......." - ты вообще ничего не решаешь !
За тебя решают Ермак, Беня, Ринат......
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26.11.2021 17:15 Відповісти
Ну да, для зешоблы это равносильно самоубийству, в новой ВР их будет 1 процент
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26.11.2021 17:15 Відповісти
Звичайно. Монозброду більше ти не отримаєш.
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26.11.2021 17:19 Відповісти
Так і весною 2019 року депутати голосували,але КС визнав, що коаліції немає.
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26.11.2021 17:20 Відповісти
там и без него сплошная розпуста )
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26.11.2021 17:29 Відповісти
Яка це Рада ?Там усі слуги народу. Що за отоман без банди.
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26.11.2021 17:42 Відповісти
Вовка в тридевятом царстве...хочу мороженного, хочу пироженого...

https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA

Класика
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26.11.2021 17:57 Відповісти
я есмь царь, али не царь
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26.11.2021 17:55 Відповісти
А зачем ее распускать? Коррупция-неймоверная, деньги в конвертах наличными, что бы невозможно отследить, проголосуют за все...
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26.11.2021 18:00 Відповісти
шобла слуг
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26.11.2021 18:05 Відповісти
Зелене гімно втратить монобільшість
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26.11.2021 18:07 Відповісти
Крах країни вже стався. Чи вдасться її врятувати?
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26.11.2021 18:16 Відповісти
Знает собака чьё мясо съела!! Знает зеленский , что при досрочных выборах в парламнт его дебильная партия слуг народа , не наберёт и 20% голосов и зеленский останется с голой жопой в верховной раде!!! это Зеленскому, не 2019 год. нарушать нагло конституцию, и распускать незаконно парламент!!! сдулся надутый клоун-шут!!! Тут бы удержаться у власти ещё годоик-два, а не выпендриваться!! Доигрался неуч!!
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26.11.2021 18:16 Відповісти
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26.11.2021 20:40 Відповісти
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26.11.2021 20:42 Відповісти
Легитимный №2.
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26.11.2021 20:43 Відповісти
Хаха, конечно не будешь, на новых выборах его Слуги наберут максимум 10%.
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26.11.2021 20:46 Відповісти
10% у них сейчас, перед голосованием их будет не больше 3%.
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26.11.2021 20:48 Відповісти
куда уж дальше . они и так распущенные
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26.11.2021 20:47 Відповісти
Та да. У одного анал табу, а другой все про х... в ж...
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26.11.2021 20:49 Відповісти
После заявления Голобородьки о Госперевороте Акции ведущих украинских компаний рухнули на 12% сообщает Блумберг...,остальные инвесторы разбегуться до 31 декаббря..это Стабилизец Голобородька...
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26.11.2021 20:52 Відповісти
Выборов не будет до весны.А там волающие схлопнутся.
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26.11.2021 20:58 Відповісти
был один такой. тоже так думал.
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26.11.2021 22:50 Відповісти
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26.11.2021 21:11 Відповісти
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26.11.2021 21:25 Відповісти
Невже маятник історії знову хильнувся і при владі, як колись, опинився не зовсім адекватний лідер, що зневажає інші народи, крім власного.
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26.11.2021 21:31 Відповісти
Попытка переворота для Зелебени все равно что спасательный круг для утопающего . Если ее нет, то переворот надо выдумать
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26.11.2021 22:49 Відповісти
Да уже распустил один раз, вопреки Конституции. Забыл, наверное.
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26.11.2021 23:06 Відповісти
 
 