Я не розпускатиму Раду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що не розпускатиме Верховну Раду.

Про це Зеленський сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не розпускатиму парламент, поки нічого не змінюються. Тут у мене дуже проста стратегія. В мене є обов'язки. Я повинен думати про стабільну ситуацію в Україні", - наголосив президент.

За його словами, якщо депутати голосують, то розпускати парламента немає сенсу.

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