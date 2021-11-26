3 839 41
Я не буду распускать Раду, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский сказал, что не будет распускать Верховную Раду.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.
"Я не буду распускать парламент, пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности. Я должен думать о стабильной ситуации в Украине", - подчеркнул президент.
По его словам, если депутаты голосуют, то распускать парламент нет смысла.
Топ комментарии
+17 Иван Иван 31509c93
показать весь комментарий26.11.2021 17:08
+15 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий26.11.2021 17:05
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий26.11.2021 17:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А вот вернуть власть Верховной раде и Кабинету министров, оставив Зеленского почти без полномочий, особенно без денежных потоков, вполне может.
За тебя решают Ермак, Беня, Ринат......
https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA
Класика