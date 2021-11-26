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Новости Политика Украины
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ВР (28734) Зеленский (16568) роспуск (248)

Я не буду распускать Раду, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я не буду распускать Раду, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что не будет распускать Верховную Раду.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду распускать парламент, пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности. Я должен думать о стабильной ситуации в Украине", - подчеркнул президент.

По его словам, если депутаты голосуют, то распускать парламент нет смысла.

Читайте также: Сейчас у Зеленского нет оснований для роспуска Рады, - Разумков
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Топ комментарии
+17
конечно) новая рада в любом составе первым делом начнет процедуру импичмента)
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26.11.2021 17:08
+15
т.к. больше не соберет зешоблу...ему бы то что о сталось удержать
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26.11.2021 17:05
+10
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26.11.2021 17:07
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т.к. больше не соберет зешоблу...ему бы то что о сталось удержать
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26.11.2021 17:05 Ответить
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26.11.2021 17:07 Ответить
ІСТОТА (сам вова сьогодні запустив це словечко)
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26.11.2021 20:42 Ответить
конечно) новая рада в любом составе первым делом начнет процедуру импичмента)
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26.11.2021 17:08 Ответить
Процедура импичмента, принятая Слугами и Зеленским такая, что ее нереально осуществить.
А вот вернуть власть Верховной раде и Кабинету министров, оставив Зеленского почти без полномочий, особенно без денежных потоков, вполне может.
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26.11.2021 20:53 Ответить
ну це вже не від тебе залежить))
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26.11.2021 17:12 Ответить
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26.11.2021 17:14 Ответить
ему ответ дал КСУ..... Вова ты дульной тебя народ повесит или расстреляет на что НАРОД УКРАИНЫ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО ВЛАСТИ АБСОЛЮТА.... ДАННОЕ БОГОМ......
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26.11.2021 20:46 Ответить
Я лігітівний!
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26.11.2021 21:08 Ответить
И тут сбрехал! "Я не буду......." - ты вообще ничего не решаешь !
За тебя решают Ермак, Беня, Ринат......
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26.11.2021 17:15 Ответить
Ну да, для зешоблы это равносильно самоубийству, в новой ВР их будет 1 процент
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26.11.2021 17:15 Ответить
Звичайно. Монозброду більше ти не отримаєш.
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26.11.2021 17:19 Ответить
Так і весною 2019 року депутати голосували,але КС визнав, що коаліції немає.
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26.11.2021 17:20 Ответить
там и без него сплошная розпуста )
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26.11.2021 17:29 Ответить
Яка це Рада ?Там усі слуги народу. Що за отоман без банди.
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26.11.2021 17:42 Ответить
Вовка в тридевятом царстве...хочу мороженного, хочу пироженого...

https://www.youtube.com/watch?v=5N9xt7v1IZA

Класика
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26.11.2021 17:57 Ответить
я есмь царь, али не царь
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26.11.2021 17:55 Ответить
А зачем ее распускать? Коррупция-неймоверная, деньги в конвертах наличными, что бы невозможно отследить, проголосуют за все...
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26.11.2021 18:00 Ответить
шобла слуг
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26.11.2021 18:05 Ответить
Зелене гімно втратить монобільшість
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26.11.2021 18:07 Ответить
Крах країни вже стався. Чи вдасться її врятувати?
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26.11.2021 18:16 Ответить
Знает собака чьё мясо съела!! Знает зеленский , что при досрочных выборах в парламнт его дебильная партия слуг народа , не наберёт и 20% голосов и зеленский останется с голой жопой в верховной раде!!! это Зеленскому, не 2019 год. нарушать нагло конституцию, и распускать незаконно парламент!!! сдулся надутый клоун-шут!!! Тут бы удержаться у власти ещё годоик-два, а не выпендриваться!! Доигрался неуч!!
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26.11.2021 18:16 Ответить
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26.11.2021 20:40 Ответить
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26.11.2021 20:42 Ответить
Легитимный №2.
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26.11.2021 20:43 Ответить
Хаха, конечно не будешь, на новых выборах его Слуги наберут максимум 10%.
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26.11.2021 20:46 Ответить
10% у них сейчас, перед голосованием их будет не больше 3%.
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26.11.2021 20:48 Ответить
куда уж дальше . они и так распущенные
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26.11.2021 20:47 Ответить
Та да. У одного анал табу, а другой все про х... в ж...
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26.11.2021 20:49 Ответить
После заявления Голобородьки о Госперевороте Акции ведущих украинских компаний рухнули на 12% сообщает Блумберг...,остальные инвесторы разбегуться до 31 декаббря..это Стабилизец Голобородька...
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26.11.2021 20:52 Ответить
Выборов не будет до весны.А там волающие схлопнутся.
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26.11.2021 20:58 Ответить
был один такой. тоже так думал.
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26.11.2021 22:50 Ответить
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26.11.2021 21:11 Ответить
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26.11.2021 21:25 Ответить
Невже маятник історії знову хильнувся і при владі, як колись, опинився не зовсім адекватний лідер, що зневажає інші народи, крім власного.
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26.11.2021 21:31 Ответить
Попытка переворота для Зелебени все равно что спасательный круг для утопающего . Если ее нет, то переворот надо выдумать
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26.11.2021 22:49 Ответить
Да уже распустил один раз, вопреки Конституции. Забыл, наверное.
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26.11.2021 23:06 Ответить
 
 