Я не буду распускать Раду, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что не будет распускать Верховную Раду.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я не буду распускать парламент, пока ничего не меняется. Здесь у меня очень простая стратегия. У меня есть обязанности. Я должен думать о стабильной ситуации в Украине", - подчеркнул президент.

По его словам, если депутаты голосуют, то распускать парламент нет смысла.

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