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Новости Политика Украины
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СБУ расследует подготовку государственного переворота

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ расследует подготовку государственного переворота

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельных граждан Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщили в спецслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – говорится в сообщении.

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О ходе расследования обещают сообщить впоследствии.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.

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Топ комментарии
+82
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29.11.2021 19:58
+59
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29.11.2021 20:04
+49
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29.11.2021 20:02
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Це з одного боку, а ще ж побачим як з другого боку буде вилазити "посланіє" Раді. Правда,журналісти питання задавати не будуть.
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29.11.2021 20:56 Ответить
Мене цікавить дата відкриття справи - після пресухи Зеленського чи до?
Якщо до, то коли саме?
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29.11.2021 20:52 Ответить
А вот нефига не смешно, получат спецслужбы план по раскрытым переворотам и начнут между собой соревноваться кто больше заговоров раскрыл.
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29.11.2021 20:53 Ответить
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29.11.2021 20:55 Ответить
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Правительство Керенского тоже смеялось с переворота. А потом в женском платье бежало. Так что относитесь серьезно, а не ха-ха и хи -хи.
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29.11.2021 20:59 Ответить
Серьезному отношению к раскрытию заговоров хорошо "бацька" и ху%ло может научить.
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29.11.2021 21:03 Ответить
Да-да, на твоего бульбофюрера тоже злобные американцы покушение готовили. Как их там - Мик и Ник?
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29.11.2021 21:06 Ответить
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Салям друг. У вас тоже путчисты Конгресс захватили. Теперь по тюрьмам сидят, как и Мик-Ник.
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29.11.2021 21:15 Ответить
Дикая русня тебе друзья, свинопес.
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29.11.2021 21:31 Ответить
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29.11.2021 21:37 Ответить
Том и Джери. Известные в своих кругах переворотники.
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30.11.2021 01:49 Ответить
Видать, цьому есбеу робити вже зовсім нех....
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29.11.2021 20:59 Ответить
"Держпереворот" там лише в одному місці

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29.11.2021 23:00 Ответить
Это Огонь Бро !!! зачот
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30.11.2021 00:22 Ответить
Ну не Єрмака ж із Демченком ловить.
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30.11.2021 08:20 Ответить
Желательно второе
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29.11.2021 21:00 Ответить
Переворот - это когда в управлении страной участвуют такие персонажи как- Зеленый, Татаров , Демченко , Ермак , Тищенко и многие другие твари зеленого окраса с документами фсб.
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29.11.2021 21:04 Ответить
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29.11.2021 23:01 Ответить
В следственную группу входят лучшие сказочники страны
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29.11.2021 21:05 Ответить
Следственных груп уже нет есть группы анонимных ********* !
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30.11.2021 00:23 Ответить
служба має знешкоджувати сепаратистів диверсантів..пяту колону...ворогів держави.......а її використовують для ловлі блох.....це недобре
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29.11.2021 21:22 Ответить
Кто кого переворачивать будет?
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29.11.2021 21:38 Ответить
Вот ета пєрєварот!
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29.11.2021 21:39 Ответить
Госпереворот УЖЕ совершил зеленский, полностью узурпировав власть в стране : из парламентско-президентской республики мы превратились в офисно-президентское нечто!
СБУ ЭТОТ переворот расследует???
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29.11.2021 21:41 Ответить
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29.11.2021 21:56 Ответить
органы - на пересадку! в замороженный специальный контейнер!
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29.11.2021 23:56 Ответить
Переверніть його через майдан
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29.11.2021 22:06 Ответить
Влада Сороса і Коломойського це законна влада. Її перевертати не можна.
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29.11.2021 22:22 Ответить
Ермак-Зеля под руководством российских спецслужб готовят в ночь на 1 декабря аресты украинских сил, которые будут сопротивляться капитуляции перед РФ
Готовится французская кластерная капитуляция.
Все украинские силы будут арестованы
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
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29.11.2021 22:25 Ответить
ну какого нах переворото то!?))..вы че лохи ушастые на такую х..ню вестить!?)))
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29.11.2021 22:56 Ответить
А в 2019-м что было ?
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29.11.2021 23:06 Ответить
Когда евгейское казачество восстало
у пгезидентабыл пегеворот.
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29.11.2021 23:21 Ответить
🤫😂😂😂😂
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30.11.2021 01:20 Ответить
СБУ расследует подготовку государственного переворота...
о котором случайно узнало из прессухи зели...
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29.11.2021 23:38 Ответить
Это трэшак для Зеникрофилов !
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30.11.2021 00:24 Ответить
Так это...

Опять все сводится к ЗЕ. Он единственный свидетель, который про это знает. Тащите его на допрос.
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30.11.2021 01:52 Ответить
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30.11.2021 11:40 Ответить
Ссыкло зелёное решило куда будешь бежать. Ты же крыса. Первый будешь ноги делать
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30.11.2021 03:02 Ответить
Что, Бубочка, зайка, не впечатлило твое заявление США и не прислал Дед Байден морпехов защищать обитателей Банковой от 'переворота"?
Не беспокой Деда, Дед занят: юань последние дни теряет 1,8% стоимости В ДЕНЬ.
С такими темпами через 40 дней юань потеряет половину своей стоимости.
Не до твоих "перворотов" сейчас, зайка, скоро такая заварушка начнется в Тихоокеанском регионе, что "ой".
Так что ты там, Бубочка, "держись и хорошего настоения"(С).
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30.11.2021 04:53 Ответить
Головне щоб розслідувачі не вийшли на Зеленського!!)) .
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30.11.2021 07:48 Ответить
По результатам заявления о госперевороте США взяли под охрану Бурбу.
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30.11.2021 08:26 Ответить
Шо за бред , не позортесь , убийство Шифера не прошло . Раследуйте лучше воскрешение ,брата Ермака , это же чудо . Оманские инвестиции, гос. измену по Вагнеровцам , есть чем заняться
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30.11.2021 08:33 Ответить
Иннокентий beer , а так и будет , я серьёзно, спец. Службы в Украине так всегда работают
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30.11.2021 08:42 Ответить
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30.11.2021 08:57 Ответить
Две новости: 1. Співзасновник Демократичної Сокири Юрій Гудименко висунув ультиматум від громадськості: якщо через 10 днів не буде звільненено голову ОП Єрмака, з 1 грудня активісти розпочнуть безстрокову акцію за відставку самого Президента. 2. Служба безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Не означает ли это, что 1 декабря все протестующие могут быть "зачищены" в рамках дела по захвату власти?
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30.11.2021 09:20 Ответить
Вот он переворот:
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU
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30.11.2021 11:34 Ответить
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