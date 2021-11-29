СБУ расследует подготовку государственного переворота
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельных граждан Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.
Об этом сообщили в спецслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.
"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – говорится в сообщении.
О ходе расследования обещают сообщить впоследствии.
Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.
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Якщо до, то коли саме?
СБУ ЭТОТ переворот расследует???
Готовится французская кластерная капитуляция.
Все украинские силы будут арестованы
https://www.youtube.com/watch?v=mbKV3EznsX8
у пгезидентабыл пегеворот.
о котором случайно узнало из прессухи зели...
Опять все сводится к ЗЕ. Он единственный свидетель, который про это знает. Тащите его на допрос.
Не беспокой Деда, Дед занят: юань последние дни теряет 1,8% стоимости В ДЕНЬ.
С такими темпами через 40 дней юань потеряет половину своей стоимости.
Не до твоих "перворотов" сейчас, зайка, скоро такая заварушка начнется в Тихоокеанском регионе, что "ой".
Так что ты там, Бубочка, "держись и хорошего настоения"(С).
https://www.youtube.com/watch?v=Hiwb-mMwIaU