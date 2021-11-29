СБУ расследует подготовку государственного переворота...

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельных граждан Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщили в спецслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Расследование осуществляет Главное следственное управление СБУ.

"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – говорится в сообщении.

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О ходе расследования обещают сообщить впоследствии.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что окружение Ахметова пытается вовлечь его в подготовку государственного переворота. Военных, по его словам, к этому привлечь не пытались, поэтому речь идет именно о перевороте, а не о путче. Ахметов опроверг слова Зеленского о возможном участии в перевороте.