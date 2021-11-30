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Новости Политика Украины
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Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу "вагнеровцев" и ресурсный законопроект

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу

На заседании парламента во вторник планируется рассмотрение во втором чтении так называемого ресурсного законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

Так, законопроект №5600 запланирован к рассмотрению четвертым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания депутаты намерены рассмотреть промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности (проект постановления №6324).

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Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №4626 "О Службе военного капелланства".

Парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".

В повестке дня также проект постановления №6135 "Об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей – Государственной службы Украины по делам детей".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
З усіма наслідками.
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30.11.2021 08:46
+7
Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
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30.11.2021 08:55
+5
Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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30.11.2021 08:43
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Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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30.11.2021 08:43 Ответить
Звіт про "сон рябої кобили".
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30.11.2021 09:52 Ответить
Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
З усіма наслідками.
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30.11.2021 08:46 Ответить
Посібниками, вони стали вже тоді, коли створили цей ТСК з СН, всупереч закону, за яким ТСК створюються з представників опозиції. Тобто в них був конкретний намір, що свідчить про планування злочину, та цілосранованим діям по приховуванню доказів
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30.11.2021 09:00 Ответить
...цілеспрямованим діям...
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30.11.2021 09:40 Ответить
Можна і не виправляти, перший варіант підходить більше.
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30.11.2021 09:56 Ответить
А завтра 1 грудня! А слуги кловуна навіть не чешуться, хто спасати Бубочку Найвеличнішого буде?
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30.11.2021 08:50 Ответить
Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
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30.11.2021 08:55 Ответить
"-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот." - неоднозначный пункт. Это уже было))))
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30.11.2021 10:39 Ответить
Кто и почему помог донецкому "палачу" сбежать во Францию и попросить убежище: h
скандала
https://incident.obozrevatel.com/crime/donetskomu-palachu-dali-sbezhat-iz-kieva-vo-frantsiyu-i-poprosit-ubezhische-detali-skandala.htm?_gl=1*iymjwy*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODI1NTAwNi4yNDUuMS4xNjM4MjU1MDEwLjA.&_ga=2.91521626.1302409854.1638052991-432072611.1620280208
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30.11.2021 08:56 Ответить
Кто еще верит в этот цирк уродов?
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30.11.2021 08:57 Ответить
Готовьте, зебобики, ресурсы. Вам они больше не потребуются
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30.11.2021 09:05 Ответить
Слуг кормить треба? - треба. Ослу шляхи будувати та красти треба? - треба.
За що ремонтувати гвинтокрил Найвеличнішого? Ви там, зебобіки, зовсім припухли, гроші жмете?
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30.11.2021 09:13 Ответить
сегодня будет звездный час безмозглой. ни один, думающий головой человек, на ее месте бы не оказался ни за какие коврижки.
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30.11.2021 09:13 Ответить
Первое. Безумное заявление Зеленского о том, что в стране готовится 1-2 декабря государственный переворот с участием Ахеметова. Доказательства - некая аудиозапись разговора трех ментов - Василия Грицака, Эдуарда Федосова и Алексея Васильева якобы находящихся в Крыму с сотрудником ФСБ, неким Василием Васильевичем Лаптевым. Причем, запись этого разговора слили из ОП американскому журналисту Кристоферу Миллеру. То есть, эту аудиозапись и ее трактовку Зеленскому предоставили отечественные спецслужбы. Что оказалось в итоге? Грицак и Федосов, достаточно известные менты, живут не в Крыму, а в Киеве. Мирные пенсионеры, которым явно не с руки устраивать госпереворот. Алексей Васильев - вообще неизвестно кто. Естественно, тут же с опровержениями информации Президента выступил как Ахметов, так и Грицак с Федосовым. Кроме того, если вышеупомянуте граждане готовили госпереворот - почему они не в СИЗО? Получается, что Баканов, Буданов или Литвиненко жестоко подставили Президента и выставили его на посмешище перед всем миром. Я не понимаю, почему эти люди так ненавидят Зеленского? Понятно, что он доверчивый и ничего не понимает ни в юриспруденции, ни в деятельности спецслужб, но это как-то уж слишком жестоко. Скорее всего, это работа Баканова. Именно СБУ со времен Грицака балуется всеми этими палеными «аудизаписями». В результате столь резонансного заявления Зеленского акции всех украинских предприятий, не только ДТЭК мгновенно обрушились. Пару слов - и страна потеряла миллиарды. И за это должен быть кто-то наказан. Не столько Зеленский, как тот, кто принес ему эту «информацию».

Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса. Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР. На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.

Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова. В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»

Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев? Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует? Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.

А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Сергей Никонов
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30.11.2021 09:14 Ответить
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30.11.2021 09:50 Ответить
Это не отчёт по "вагнеровцам" а набор туалетной бумаги имени безуглой.
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30.11.2021 09:29 Ответить
Почитал, все вы ЗЭ - билы, только одни хотят быть лучше других. А вы все одинаковы, даже не БИЛЫ, а ДЭ. Такую страну превратить в га........................, это уметь надо.
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30.11.2021 09:39 Ответить
Висновок по ТСК Вова Сонцесяйний, хто проти ворог народу. По ресурсному закону - бидло повинно платити за свій вибір
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30.11.2021 09:46 Ответить
 
 