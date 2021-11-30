Рада сегодня рассмотрит отчет ВСК по делу "вагнеровцев" и ресурсный законопроект
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На заседании парламента во вторник планируется рассмотрение во втором чтении так называемого ресурсного законопроекта №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".
Так, законопроект №5600 запланирован к рассмотрению четвертым вопросом повестки дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В начале заседания депутаты намерены рассмотреть промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности (проект постановления №6324).
Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №4626 "О Службе военного капелланства".
Парламентарии планируют рассмотреть президентский законопроект №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей".
В повестке дня также проект постановления №6135 "Об обращении Верховной Рады в Кабинет Министров о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей – Государственной службы Украины по делам детей".
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З усіма наслідками.
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
скандала
https://incident.obozrevatel.com/crime/donetskomu-palachu-dali-sbezhat-iz-kieva-vo-frantsiyu-i-poprosit-ubezhische-detali-skandala.htm?_gl=1*iymjwy*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODI1NTAwNi4yNDUuMS4xNjM4MjU1MDEwLjA.&_ga=2.91521626.1302409854.1638052991-432072611.1620280208
За що ремонтувати гвинтокрил Найвеличнішого? Ви там, зебобіки, зовсім припухли, гроші жмете?
Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса. Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР. На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.
Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова. В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»
Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев? Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует? Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.
А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Сергей Никонов