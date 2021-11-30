Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт

На засіданні парламенту у вівторок планується розгляд у другому читанні так званого ресурсного законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Так, законопроєкт №5600 заплановано до розгляду четвертим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання депутати мають намір розглянути проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці (проєкт постанови №6324).

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У другому читанні планується розгляд проєкту закону №4626 "Про Службу військового капеланства".

Парламентарії планують розглянути президентський законопроєкт №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

На порядку денному також проєкт постанови №6135 "Про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей".