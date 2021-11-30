Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт
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На засіданні парламенту у вівторок планується розгляд у другому читанні так званого ресурсного законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".
Так, законопроєкт №5600 заплановано до розгляду четвертим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На початку засідання депутати мають намір розглянути проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці (проєкт постанови №6324).
У другому читанні планується розгляд проєкту закону №4626 "Про Службу військового капеланства".
Парламентарії планують розглянути президентський законопроєкт №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".
На порядку денному також проєкт постанови №6135 "Про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей".
Будь ласка, зачекайте...
З усіма наслідками.
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
скандала
https://incident.obozrevatel.com/crime/donetskomu-palachu-dali-sbezhat-iz-kieva-vo-frantsiyu-i-poprosit-ubezhische-detali-skandala.htm?_gl=1*iymjwy*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODI1NTAwNi4yNDUuMS4xNjM4MjU1MDEwLjA.&_ga=2.91521626.1302409854.1638052991-432072611.1620280208
За що ремонтувати гвинтокрил Найвеличнішого? Ви там, зебобіки, зовсім припухли, гроші жмете?
Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса. Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР. На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.
Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова. В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»
Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев? Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует? Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.
А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Сергей Никонов