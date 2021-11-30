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Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи

На засіданні парламенту у вівторок планується розгляд у другому читанні так званого ресурсного законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Так, законопроєкт №5600 заплановано до розгляду четвертим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання депутати мають намір розглянути проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці (проєкт постанови №6324).

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У другому читанні планується розгляд проєкту закону №4626 "Про Службу військового капеланства".

Парламентарії планують розглянути президентський законопроєкт №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

На порядку денному також проєкт постанови №6135 "Про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей".
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Топ коментарі
+8
Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
З усіма наслідками.
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30.11.2021 08:46
+7
Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
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30.11.2021 08:55
+5
Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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30.11.2021 08:43
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Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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30.11.2021 08:43 Відповісти
Звіт про "сон рябої кобили".
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30.11.2021 09:52 Відповісти
Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
З усіма наслідками.
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30.11.2021 08:46 Відповісти
Посібниками, вони стали вже тоді, коли створили цей ТСК з СН, всупереч закону, за яким ТСК створюються з представників опозиції. Тобто в них був конкретний намір, що свідчить про планування злочину, та цілосранованим діям по приховуванню доказів
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30.11.2021 09:00 Відповісти
...цілеспрямованим діям...
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30.11.2021 09:40 Відповісти
Можна і не виправляти, перший варіант підходить більше.
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30.11.2021 09:56 Відповісти
А завтра 1 грудня! А слуги кловуна навіть не чешуться, хто спасати Бубочку Найвеличнішого буде?
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30.11.2021 08:50 Відповісти
Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
-винен Бурба;
-винні розвідники;
-"злив Бурба";
-"долили розвідники"
-Вова нас спас;
-Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
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30.11.2021 08:55 Відповісти
"-всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот." - неоднозначный пункт. Это уже было))))
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30.11.2021 10:39 Відповісти
Кто и почему помог донецкому "палачу" сбежать во Францию и попросить убежище: h
скандала
https://incident.obozrevatel.com/crime/donetskomu-palachu-dali-sbezhat-iz-kieva-vo-frantsiyu-i-poprosit-ubezhische-detali-skandala.htm?_gl=1*iymjwy*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzODI1NTAwNi4yNDUuMS4xNjM4MjU1MDEwLjA.&_ga=2.91521626.1302409854.1638052991-432072611.1620280208
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30.11.2021 08:56 Відповісти
Кто еще верит в этот цирк уродов?
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30.11.2021 08:57 Відповісти
Готовьте, зебобики, ресурсы. Вам они больше не потребуются
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30.11.2021 09:05 Відповісти
Слуг кормить треба? - треба. Ослу шляхи будувати та красти треба? - треба.
За що ремонтувати гвинтокрил Найвеличнішого? Ви там, зебобіки, зовсім припухли, гроші жмете?
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30.11.2021 09:13 Відповісти
сегодня будет звездный час безмозглой. ни один, думающий головой человек, на ее месте бы не оказался ни за какие коврижки.
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30.11.2021 09:13 Відповісти
Первое. Безумное заявление Зеленского о том, что в стране готовится 1-2 декабря государственный переворот с участием Ахеметова. Доказательства - некая аудиозапись разговора трех ментов - Василия Грицака, Эдуарда Федосова и Алексея Васильева якобы находящихся в Крыму с сотрудником ФСБ, неким Василием Васильевичем Лаптевым. Причем, запись этого разговора слили из ОП американскому журналисту Кристоферу Миллеру. То есть, эту аудиозапись и ее трактовку Зеленскому предоставили отечественные спецслужбы. Что оказалось в итоге? Грицак и Федосов, достаточно известные менты, живут не в Крыму, а в Киеве. Мирные пенсионеры, которым явно не с руки устраивать госпереворот. Алексей Васильев - вообще неизвестно кто. Естественно, тут же с опровержениями информации Президента выступил как Ахметов, так и Грицак с Федосовым. Кроме того, если вышеупомянуте граждане готовили госпереворот - почему они не в СИЗО? Получается, что Баканов, Буданов или Литвиненко жестоко подставили Президента и выставили его на посмешище перед всем миром. Я не понимаю, почему эти люди так ненавидят Зеленского? Понятно, что он доверчивый и ничего не понимает ни в юриспруденции, ни в деятельности спецслужб, но это как-то уж слишком жестоко. Скорее всего, это работа Баканова. Именно СБУ со времен Грицака балуется всеми этими палеными «аудизаписями». В результате столь резонансного заявления Зеленского акции всех украинских предприятий, не только ДТЭК мгновенно обрушились. Пару слов - и страна потеряла миллиарды. И за это должен быть кто-то наказан. Не столько Зеленский, как тот, кто принес ему эту «информацию».

Второе. Зеленский на пресс-конференции обвинил Василия Бурбу в том, что он предложил Зеленскому выкрасть на Западе формулу вакцины от коронавируса. Однако, скоро выснилось, что на самом деле предлагал эту аферу Зеленскому не Бурба, а Валерий Кондратюк, в то время, когда командовал СВР. На Кондратюка как раз подобный бред похож. Но вопрос в другом. Кто дал информацию Зеленскому об этом и перепутал ГУР МО с СВР? Уровень профессионализма впечатляет. Если же это было сделано ради компрометации Бурбы, то несложно было бы просчитать, что эта ложь вскроется на следующий день. Но нит.

Третье. Экс-секретарь СНБО Данилюк рассказал следующее: «»Зеленский бредит покушениями и переворотами. В 2019-м он говорил, что переворот планирует Порошенко, потом - что власть хочет захватить Аваков, а сейчас пришел черед Ахметова. В 2019 году я имел возможность в этом убедиться, когда он за несколько минут до начала Всемирного конгресса евреев позвонил и сказал, что не пойдет туда, потому что там 40 чеченцев, которые могут его убить. На мероприятии, которое охраняли лучшие спецслужбы мира. Никаких сомнений в том, что им кто-то манипулировал в тот момент. Очевидно, кто-то это делает и сейчас.»

Но ведь это уже просто анекдот какой-то. Баканов шепнул Зеленскому, что на конгрессе будут 40 чеченцев, которые хотят его убить… Зеленский испугался и не пошел. Какие 40 чеченцев? Почему их не задержали? Откуда чеченцы на Всемирном конгрессе евреев? Как-то все это в рамки нормальной психики вообще не вписывается? Какие наркотики употребляет Баканов? Или он сознательно манипулирует Президентом, запугивает его и дезинформирует? Одно утешает. Судя по реакциям Зеленского, когда 1 декабря под его окнами соберется толпа - он просто убежит. Потому что Баканов скажет ему, что все эти люди собрались, чтобы его убить.

А 1 декабря люди на Банковой естественно, соберутся. Не для того, чтобы убить Зеленского. А потому что им страшно лететь в самолете под названием «Украина». Страшно после того, как они узнали, что пилотируют этот самолет безумные наркоманы.
Сергей Никонов
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30.11.2021 09:14 Відповісти
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30.11.2021 09:50 Відповісти
Это не отчёт по "вагнеровцам" а набор туалетной бумаги имени безуглой.
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30.11.2021 09:29 Відповісти
Почитал, все вы ЗЭ - билы, только одни хотят быть лучше других. А вы все одинаковы, даже не БИЛЫ, а ДЭ. Такую страну превратить в га........................, это уметь надо.
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30.11.2021 09:39 Відповісти
Висновок по ТСК Вова Сонцесяйний, хто проти ворог народу. По ресурсному закону - бидло повинно платити за свій вибір
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30.11.2021 09:46 Відповісти
 
 