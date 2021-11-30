Рада розгляне Держбюджет-2022 у другому читанні цього четверга, - "слуга народу" Мошенець

Народні депутати фракції "Слуги народу" планують проголосувати за Державний бюджет на 2022 рік цього четверга, 2 грудня.

Про це повідомила народна депутатка України Олена Мошенець ("СН"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що питання бюджету було першим на порядку денному засідання парламентської фракції "Слуга народу".

"На фракції був присутній міністр фінансів пан Марченко. І ключові питання стосуються саме бюджету на 2022 рік. За нашими оптимістичними прогнозами, ми плануємо затвердити бюджет у другому читанні, проголосувати цього четверга. Якщо цього не трапиться, тоді кілька наступних тижнів ми будемо присвячувати саме бюджетному процесу, бо ми не можемо допустити ситуації, що 2022 рік розпочнеться без бюджету", — розповіла Мошенець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми наполягаємо на прийнятті законопроєкту 5600, це важливо для бюджету 2022 року, - міністр фінансів Марченко

На засіданні фракції також обговорили питання щодо виділення коштів на різні галузі. Наприклад, на утримання судових апаратів.

"Це не такі високі зарплати, у порівнянні з багатотисячними зарплатами суддів, про які ми звикли чути. Це якраз зарплати адміністративного персоналу, який, зокрема, обслуговує судові справи. І ось колеги з профільного комітету дуже відстоювали цих фахівців і просили переглянути зарплати у цьому напрямі", — уточнила нардепка.

Також розглянули фінансування та рівень заробітних плат в освітній та медичній системах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія: за "ресурсний" законопроєкт буде 230-235 голосів

"Це ключові напрями, за якими ми обіцяли підвищення зарплат. І ми рухаємося у напрямку підвищення цих зарплат. Нагадаю, що для лікарів на 2022 рік планується зарплата понад 20 тис. грн, для середнього медперсоналу — понад 13 тис. грн. Це дуже суттєве підвищення, враховуючи, що сьогодні лікар вищої категорії може отримувати близько 6-7 тис. грн", — зазначила Мошенець.