Общегосударственную обязательную COVID-вакцинацию мы не рассматриваем: таких перспектив нет, - "слуга народа" Радуцкий
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Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") заявил, что в Украине вводить обязательную COVID-вакцинацию всех взрослых не планируют. Она будет только касаться отдельных профессий.
"Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", - сказал он в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательные для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также образовательных учреждений,
Впрочем, с 9 декабря в перечень планируют добавить работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми руководят органы центральной исполнительной власти, и организаций, оказывающих социальные услуги.
Однако в Минздраве планируют сделать прививки обязательными и для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений.
Как подтвердили в ведомстве, сейчас этот проект находится на стадии общественного обсуждения.
"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в Министерстве.
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При следующем новшестве достаточно будет сделать челенж в тиктоке - и паства твоя.
Вон даже "на стадії громадського обговорення." - общественность одобрит и вперед.
При которой вакцинируемый подписывает ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на прокол ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ вакцины, без предьявления претензий в случае побочек .Такая себе обязательная
Радуся подменяет понятия, при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ - такую дичь подписывать не нужно, ибо ответственность несут тот кто сделал ее обязательной.
https://brownstone.org/articles/how-fanatics-took-over-the-world/
Або варіант на московській:
"Как фанатики захватили мир"
https://mises.in.ua/article/how-fanatics-took-over-the-world/