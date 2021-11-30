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Общегосударственную обязательную COVID-вакцинацию мы не рассматриваем: таких перспектив нет, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Общегосударственную обязательную COVID-вакцинацию мы не рассматриваем: таких перспектив нет, -

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий ("Слуга народа") заявил, что в Украине вводить обязательную COVID-вакцинацию всех взрослых не планируют. Она будет только касаться отдельных профессий.

"Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет", - сказал он в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательные для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также образовательных учреждений,

Впрочем, с 9 декабря в перечень планируют добавить работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми руководят органы центральной исполнительной власти, и организаций, оказывающих социальные услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 6 декабря Кабмин ужесточает карантин для невакцинированных граждан, - Ляшко. ИНФОГРАФИКА

Однако в Минздраве планируют сделать прививки обязательными и для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений.

Как подтвердили в ведомстве, сейчас этот проект находится на стадии общественного обсуждения.

"Для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от COVID-19 среди работников объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в Министерстве.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Да ладно, тоесть мне просто так сказали если не ширнешся, вылетишь с работы?
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30.11.2021 10:24
+4
Не для этого цветочек растили , чтобы вот так просто взять и исчезнуть
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30.11.2021 10:41
+4
пардон муа, а зараз що відбувається, заставляють репресіями вакцинуватися, чи я чогось не розумію?
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30.11.2021 10:48
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маски где крадуцкий?
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30.11.2021 10:20 Ответить
В Казахстане вместе с списанными респираторами со складов ГО
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30.11.2021 10:42 Ответить
Да ладно, тоесть мне просто так сказали если не ширнешся, вылетишь с работы?
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30.11.2021 10:24 Ответить
Вумні люди кажуть що цей вірус щезне влітку 2022 року миттєво що Смерч,як і з*явився дивним чином...
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30.11.2021 10:27 Ответить
Не для этого цветочек растили , чтобы вот так просто взять и исчезнуть
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30.11.2021 10:41 Ответить
Ну не скажите, очередная проба пера принесла очень четкие сигналы - население планеты отупело.
При следующем новшестве достаточно будет сделать челенж в тиктоке - и паства твоя.
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30.11.2021 10:58 Ответить
Как озвучено организаторами этого перформанса - ковид окно возможностей , если мы упустим то подходящего случая прийдется опять ждать
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30.11.2021 11:40 Ответить
пардон муа, а зараз що відбувається, заставляють репресіями вакцинуватися, чи я чогось не розумію?
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30.11.2021 10:48 Ответить
Все сугубо добровольно. Дают подписывать бумагу - так что все по честному.
Вон даже "на стадії громадського обговорення." - общественность одобрит и вперед.
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30.11.2021 11:33 Ответить
ага, туда не пускають, там не приймають, залишилось невакцинованим жовтий хрест до спини пришити і в гетто зігнати
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30.11.2021 11:40 Ответить
"залишилось невакцинованим жовтий хрест до спини пришити і в гетто зігнати" - ну если пойдут, то почему нет?
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30.11.2021 12:19 Ответить
а хто їх питати буде, або собак спустять, або камінням заб'ють
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30.11.2021 14:10 Ответить
Таков удел рабов.
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01.12.2021 10:15 Ответить
Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - сказав він в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3302393

При которой вакцинируемый подписывает ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на прокол ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ вакцины, без предьявления претензий в случае побочек .Такая себе обязательная

Радуся подменяет понятия, при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ - такую дичь подписывать не нужно, ибо ответственность несут тот кто сделал ее обязательной.
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30.11.2021 10:51 Ответить
и на том спасибо, а то вона в Австрии ужо и в тюрму определять собрались)))
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30.11.2021 10:54 Ответить
"How Fanatics Took Over the World"
https://brownstone.org/articles/how-fanatics-took-over-the-world/

Або варіант на московській:

"Как фанатики захватили мир"

https://mises.in.ua/article/how-fanatics-took-over-the-world/
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30.11.2021 11:51 Ответить
Вакциной может называться препарат, вызывающий невосприимчивость к заболеванию, против которого он и предназначен. Профилактика означает упреждающее создание такой невосприимчивости до возможного заболевания. Если невосприимчивость не возникает, значит, препарат - не вакцина. Крапка
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30.11.2021 13:21 Ответить
 
 