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Загальнодержавну обов'язкову COVID-вакцинацію ми не розглядаємо: таких перспектив немає, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Загальнодержавну обов'язкову COVID-вакцинацію ми не розглядаємо: таких перспектив немає, -

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що в Україн вводити обов'язкову COVID-вакцинацію всіх дорослих не планують. Вона лише стосуватиметься окремих професій.

"Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - сказав він в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Наразі в Україні щеплення від коронавірусу обов'язкові для співробітників органів центральної влади та місцевих держадміністрацій, а також освітніх установ,

Втім, з 9 грудня до переліку планують додати працівників стратегічних держпідприємств, а також установ, якими керують органи центральної виконавчої влади, та організацій, що надають соціальні послуги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

Однак у МОЗ планують зробити щеплення обов'язковими й для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також співробітників медустанов.

Як підтвердили у відомстві, зараз цей проект знаходиться на стадії громадського обговорення.

"Для того, щоб забезпечити виконання найважливіших державних функцій в умовах пандемії, необхідно забезпечити максимальні рівні вакцинації від COVID-19 серед працівників об'єктів критичної інфраструктури", - підкреслили в міністерстві.
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Топ коментарі
+5
Да ладно, тоесть мне просто так сказали если не ширнешся, вылетишь с работы?
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30.11.2021 10:24
+4
Не для этого цветочек растили , чтобы вот так просто взять и исчезнуть
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30.11.2021 10:41
+4
пардон муа, а зараз що відбувається, заставляють репресіями вакцинуватися, чи я чогось не розумію?
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30.11.2021 10:48
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маски где крадуцкий?
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30.11.2021 10:20 Відповісти
В Казахстане вместе с списанными респираторами со складов ГО
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30.11.2021 10:42 Відповісти
Да ладно, тоесть мне просто так сказали если не ширнешся, вылетишь с работы?
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30.11.2021 10:24 Відповісти
Вумні люди кажуть що цей вірус щезне влітку 2022 року миттєво що Смерч,як і з*явився дивним чином...
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30.11.2021 10:27 Відповісти
Не для этого цветочек растили , чтобы вот так просто взять и исчезнуть
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30.11.2021 10:41 Відповісти
Ну не скажите, очередная проба пера принесла очень четкие сигналы - население планеты отупело.
При следующем новшестве достаточно будет сделать челенж в тиктоке - и паства твоя.
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30.11.2021 10:58 Відповісти
Как озвучено организаторами этого перформанса - ковид окно возможностей , если мы упустим то подходящего случая прийдется опять ждать
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30.11.2021 11:40 Відповісти
пардон муа, а зараз що відбувається, заставляють репресіями вакцинуватися, чи я чогось не розумію?
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30.11.2021 10:48 Відповісти
Все сугубо добровольно. Дают подписывать бумагу - так что все по честному.
Вон даже "на стадії громадського обговорення." - общественность одобрит и вперед.
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30.11.2021 11:33 Відповісти
ага, туда не пускають, там не приймають, залишилось невакцинованим жовтий хрест до спини пришити і в гетто зігнати
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30.11.2021 11:40 Відповісти
"залишилось невакцинованим жовтий хрест до спини пришити і в гетто зігнати" - ну если пойдут, то почему нет?
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30.11.2021 12:19 Відповісти
а хто їх питати буде, або собак спустять, або камінням заб'ють
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30.11.2021 14:10 Відповісти
Таков удел рабов.
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01.12.2021 10:15 Відповісти
Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - сказав він в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3302393

При которой вакцинируемый подписывает ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на прокол ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ вакцины, без предьявления претензий в случае побочек .Такая себе обязательная

Радуся подменяет понятия, при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ - такую дичь подписывать не нужно, ибо ответственность несут тот кто сделал ее обязательной.
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30.11.2021 10:51 Відповісти
и на том спасибо, а то вона в Австрии ужо и в тюрму определять собрались)))
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30.11.2021 10:54 Відповісти
"How Fanatics Took Over the World"
https://brownstone.org/articles/how-fanatics-took-over-the-world/

Або варіант на московській:

"Как фанатики захватили мир"

https://mises.in.ua/article/how-fanatics-took-over-the-world/
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30.11.2021 11:51 Відповісти
Вакциной может называться препарат, вызывающий невосприимчивость к заболеванию, против которого он и предназначен. Профилактика означает упреждающее создание такой невосприимчивости до возможного заболевания. Если невосприимчивость не возникает, значит, препарат - не вакцина. Крапка
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30.11.2021 13:21 Відповісти
 
 