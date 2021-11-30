Загальнодержавну обов'язкову COVID-вакцинацію ми не розглядаємо: таких перспектив немає, - "слуга народу" Радуцький
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Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що в Україн вводити обов'язкову COVID-вакцинацію всіх дорослих не планують. Вона лише стосуватиметься окремих професій.
"Є обов'язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов'язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає", - сказав він в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Наразі в Україні щеплення від коронавірусу обов'язкові для співробітників органів центральної влади та місцевих держадміністрацій, а також освітніх установ,
Втім, з 9 грудня до переліку планують додати працівників стратегічних держпідприємств, а також установ, якими керують органи центральної виконавчої влади, та організацій, що надають соціальні послуги.
Однак у МОЗ планують зробити щеплення обов'язковими й для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також співробітників медустанов.
Як підтвердили у відомстві, зараз цей проект знаходиться на стадії громадського обговорення.
"Для того, щоб забезпечити виконання найважливіших державних функцій в умовах пандемії, необхідно забезпечити максимальні рівні вакцинації від COVID-19 серед працівників об'єктів критичної інфраструктури", - підкреслили в міністерстві.
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При следующем новшестве достаточно будет сделать челенж в тиктоке - и паства твоя.
Вон даже "на стадії громадського обговорення." - общественность одобрит и вперед.
При которой вакцинируемый подписывает ДОБРОВОЛЬНОЕ согласие на прокол ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЙ вакцины, без предьявления претензий в случае побочек .Такая себе обязательная
Радуся подменяет понятия, при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ - такую дичь подписывать не нужно, ибо ответственность несут тот кто сделал ее обязательной.
https://brownstone.org/articles/how-fanatics-took-over-the-world/
Або варіант на московській:
"Как фанатики захватили мир"
https://mises.in.ua/article/how-fanatics-took-over-the-world/