Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным
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Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные могут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн., в частности, над включением в него книгоиздания.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала Свириденко.
Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.
"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат, - ред.) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.
Она заверила, что все совершеннолетние лица, у которых будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.
"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", – заверила первый вице-премьер.
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Тільки квартал.
- Витька, а в вашем доме газета хоть какая-то есть?
- ой, дед...ну на фига тебе газета?
- пойду по нужде схожу...
- ааа... ну так возьми мой планшет, там книг много найти...
- дурак ты Витька...а зад тоже твоим планшетом вытирать??? )))
- славная история выбора мудрого и простого нарида
З.Ы. капец грёбаный стыд....
а ще куплять квитки у хвілармонію
Откуда Зеленский узнал про книги ?
и нельзя было пощупать.
Это же Зеленские . . .