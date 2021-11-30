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Новости Политика Украины
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вакцина (3815) выплаты (538) книги (620) Минэкономразвития (625) Свириденко (96)

Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минэкономики хочет разрешить покупку книг за счет выплат вакцинированным

Министерство экономики Украины работает над расширением круга сфер, где вакцинированные могут использовать свои поощрительные выплаты в размере 1 тыс. грн., в частности, над включением в него книгоиздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"В настоящее время мы работаем над перечнем услуг, на оплату которых можно будет использовать 1 тыс. грн. Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", – сказала Свириденко.

Она напомнила, что данная программа предусматривает поощрение украинцев, которые приняли участие в вакцинации от COVID-19, и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

"Предварительно определено, что потратить средства можно на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы, услуги предприятий из сферы культуры и спорта, например, на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов, билетов в кинотеатры, театры, музеи. Работаем над тем, чтобы можно было (за счет выплат, - ред.) приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", – добавила Свириденко.

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Она заверила, что все совершеннолетние лица, у которых будет подтверждение о двух прививках, смогут присоединиться к программе.

"Государство аккумулирует столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить выполнение всей программы. Количество людей, которые уже вакцинировались двумя дозами, постоянно увеличивается, поэтому сейчас невозможно предусмотреть финальную сумму. Но ресурс у государства есть", – заверила первый вице-премьер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
за газ собаками ,за книги вакциной ,а за бензин котами можно ?
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30.11.2021 14:19
+4
книги ніззя. Ви уявляєте зеленського який пише книгу?
Тільки квартал.
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30.11.2021 14:00
+3
Ви що здуріли, які книги для пенсіонерів на селі, тільки фінтес! Це нічого, що за день намахались лопатами та вилами, тільки фітнес підніме село! Ніяких ліків та харчів, тільки музеї!!!
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30.11.2021 14:11
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книги ніззя. Ви уявляєте зеленського який пише книгу?
Тільки квартал.
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30.11.2021 14:00 Ответить
Чому б це не був епіграф до вашого наступного бестселеру?..
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30.11.2021 14:29 Ответить
Книги? Те которые на бумаге? А чо, 21 век в разгаре.
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30.11.2021 14:00 Ответить
деякі книги, наприклад з програмування, ассемблеру процессорів, купую у першеджерельному англомовному вигляді... але, за оту тисячу потрібні мені на даний момент не купиш....
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30.11.2021 14:07 Ответить
Віддаєш перевагу "Сватам" та 95-му кварталу
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30.11.2021 14:59 Ответить
Интересно, куда можно слетать за тысячу грн.?
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30.11.2021 14:01 Ответить
Вам кацапам теж дають по тисячі? Лети на магадан,воркуту ,соловки,у вас вибір великий.
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30.11.2021 14:08 Ответить
Фигу им дают. А дело хорошее, надобно и нам позаимствовать.
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30.11.2021 16:17 Ответить
докласти можна ще 2 та мову вивчити - хоч українську, хоч польську , хоч англійську - місяць точно придбати можна - це вклад у самоосвіту!
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30.11.2021 14:10 Ответить
Репетитор по анг , у нас, стоит 300/ гр час. За 10 часов можно английский выучит?
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30.11.2021 14:17 Ответить
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30.11.2021 14:22 Ответить
"це вклад у самоосвіту" - дивлячись на більшість коментарів розумієш, що не дуже люди вкладаються....
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30.11.2021 14:45 Ответить
а от если бы видосики пользовались популярностью, то можно было бы их сделать по такой же подписке ))
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30.11.2021 14:04 Ответить
та уже понятно и так , что 30 лет тупого ржания с юмористов боком вышли. Пора с этой хренью заканчивать и за ум браться -
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30.11.2021 14:12 Ответить
Ви що здуріли, які книги для пенсіонерів на селі, тільки фінтес! Це нічого, що за день намахались лопатами та вилами, тільки фітнес підніме село! Ніяких ліків та харчів, тільки музеї!!!
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30.11.2021 14:11 Ответить
Книга - это для всех , но больше для умных . Для чего её отдавать на растерзание ?
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30.11.2021 14:14 Ответить
КАМАСУТРУ ДАВАЙ !!!
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30.11.2021 14:15 Ответить
за газ собаками ,за книги вакциной ,а за бензин котами можно ?
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30.11.2021 14:19 Ответить
Никаких книг! Тысячу потрачу только на концерт Лиги Смеха или Вечернего квартала
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30.11.2021 14:21 Ответить
люди коммуналку оплатить не могут, а эта синагога бредит, что людям некуда больше деньги девать..
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30.11.2021 14:29 Ответить
эта синагога уже просчитала, куда они потратят Вашу тысячу (не переживайте)))
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30.11.2021 15:02 Ответить
А як щодо міст, де загалом нема книгарень? Тобто, спочатку їхня кількість скоротилась після 1991, а потім, взагалі зникли після 2014.
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30.11.2021 14:31 Ответить
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30.11.2021 14:36 Ответить
А почему презервативы не включили в список??? Это тоже культурная сфера!!!
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30.11.2021 14:48 Ответить
зачет. Хохма дня. Даешь на всю тысячу туалетную бумагу и пурген разрешить покупать!
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30.11.2021 14:58 Ответить
ой прямь ломанулись книги покупать, есть интернет и электронные книги
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30.11.2021 15:00 Ответить
***
- Витька, а в вашем доме газета хоть какая-то есть?
- ой, дед...ну на фига тебе газета?
- пойду по нужде схожу...
- ааа... ну так возьми мой планшет, там книг много найти...
- дурак ты Витька...а зад тоже твоим планшетом вытирать??? )))
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30.11.2021 15:07 Ответить
вот, рекомендую купить..
- славная история выбора мудрого и простого нарида
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30.11.2021 15:02 Ответить
Оооо *****.. предвыборное обещание "паприколу" чувак исполняет на 110% . Зеля, жги ещё и мой голос на второй срок твой ..
З.Ы. капец грёбаный стыд....
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30.11.2021 15:02 Ответить
селяни так и вчинять
а ще куплять квитки у хвілармонію
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30.11.2021 15:04 Ответить
ідіоти пенсіонерам ліків немае за що купити
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30.11.2021 15:08 Ответить
Почему не айкосы ?
Откуда Зеленский узнал про книги ?
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30.11.2021 15:17 Ответить
Я так понимаю, речь идет о книгах напечатанных в Украине, а не о импорте из *********.
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30.11.2021 15:21 Ответить
прививку сделать вы обязаны, как того хочет государство,... плюшки для вас за это, похоже, уламывать за щеки, будет тоже оно...
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30.11.2021 15:26 Ответить
Сделайте возможность перевести эту тысячу на ЗСУ.
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30.11.2021 15:48 Ответить
Смысл этой "тысячи" в том, чтобы много раз о ней поговорить
и нельзя было пощупать.
Это же Зеленские . . .
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30.11.2021 16:19 Ответить
А шо,ЗЕЛенка вже й книгу написала,чи Мандель?
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30.11.2021 16:55 Ответить
Ну это уже лучше.Можно будет перепродать на олх и получить живые деньги
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30.11.2021 16:56 Ответить
 
 