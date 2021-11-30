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Мінекономіки хоче дозволити купівлю книг за рахунок виплат вакцинованим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мінекономіки хоче дозволити купівлю книг за рахунок виплат вакцинованим

Міністерство економіки України працює над розширенням кола сфер, де вакциновані зможуть використати свої заохочувальні виплати у розмірі 1 тис. грн., зокрема, над включенням до нього книговидання.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Наразі ми працюємо над переліком послуг, на оплату яких можна буде використати 1 тис. грн. Почнемо програму з тих напрямків, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", - сказала Свириденко.

Вона нагадала, що ця програма передбачає заохочення українців, які взяли участь у вакцинації від COVID-19, на одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту та перевезень.

"Попередньо визначено, що витратити кошти можна на придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, послуги підприємств із сфери культури та спорту, наприклад, на оплату послуг спортзалів чи фітнес-клубів, квитків у кінотеатри, театри, музеї. Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат) придбати книги. Зараз визначаємо черговість залучення напрямків діяльності у програму", - додала Свириденко.

Вона запевнила, що всі повнолітні особи, які мають підтвердження про два щеплення, зможуть приєднатися до програми.

"Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є", - запевнила перша віцепрем'єрка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виплата 1000 грн за вакцинацію допоможе підтримати 6 тис. підприємств, які постраждали від пандемії, - міністерка економіки Свириденко. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
за газ собаками ,за книги вакциной ,а за бензин котами можно ?
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30.11.2021 14:19
+4
книги ніззя. Ви уявляєте зеленського який пише книгу?
Тільки квартал.
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30.11.2021 14:00
+3
Ви що здуріли, які книги для пенсіонерів на селі, тільки фінтес! Це нічого, що за день намахались лопатами та вилами, тільки фітнес підніме село! Ніяких ліків та харчів, тільки музеї!!!
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30.11.2021 14:11
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книги ніззя. Ви уявляєте зеленського який пише книгу?
Тільки квартал.
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30.11.2021 14:00 Відповісти
Чому б це не був епіграф до вашого наступного бестселеру?..
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30.11.2021 14:29 Відповісти
Книги? Те которые на бумаге? А чо, 21 век в разгаре.
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30.11.2021 14:00 Відповісти
деякі книги, наприклад з програмування, ассемблеру процессорів, купую у першеджерельному англомовному вигляді... але, за оту тисячу потрібні мені на даний момент не купиш....
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30.11.2021 14:07 Відповісти
Віддаєш перевагу "Сватам" та 95-му кварталу
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30.11.2021 14:59 Відповісти
Интересно, куда можно слетать за тысячу грн.?
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30.11.2021 14:01 Відповісти
Вам кацапам теж дають по тисячі? Лети на магадан,воркуту ,соловки,у вас вибір великий.
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30.11.2021 14:08 Відповісти
Фигу им дают. А дело хорошее, надобно и нам позаимствовать.
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30.11.2021 16:17 Відповісти
докласти можна ще 2 та мову вивчити - хоч українську, хоч польську , хоч англійську - місяць точно придбати можна - це вклад у самоосвіту!
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30.11.2021 14:10 Відповісти
Репетитор по анг , у нас, стоит 300/ гр час. За 10 часов можно английский выучит?
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30.11.2021 14:17 Відповісти
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30.11.2021 14:22 Відповісти
"це вклад у самоосвіту" - дивлячись на більшість коментарів розумієш, що не дуже люди вкладаються....
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30.11.2021 14:45 Відповісти
а от если бы видосики пользовались популярностью, то можно было бы их сделать по такой же подписке ))
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30.11.2021 14:04 Відповісти
та уже понятно и так , что 30 лет тупого ржания с юмористов боком вышли. Пора с этой хренью заканчивать и за ум браться -
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30.11.2021 14:12 Відповісти
Ви що здуріли, які книги для пенсіонерів на селі, тільки фінтес! Це нічого, що за день намахались лопатами та вилами, тільки фітнес підніме село! Ніяких ліків та харчів, тільки музеї!!!
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30.11.2021 14:11 Відповісти
Книга - это для всех , но больше для умных . Для чего её отдавать на растерзание ?
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30.11.2021 14:14 Відповісти
КАМАСУТРУ ДАВАЙ !!!
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30.11.2021 14:15 Відповісти
за газ собаками ,за книги вакциной ,а за бензин котами можно ?
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30.11.2021 14:19 Відповісти
Никаких книг! Тысячу потрачу только на концерт Лиги Смеха или Вечернего квартала
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30.11.2021 14:21 Відповісти
люди коммуналку оплатить не могут, а эта синагога бредит, что людям некуда больше деньги девать..
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30.11.2021 14:29 Відповісти
эта синагога уже просчитала, куда они потратят Вашу тысячу (не переживайте)))
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30.11.2021 15:02 Відповісти
А як щодо міст, де загалом нема книгарень? Тобто, спочатку їхня кількість скоротилась після 1991, а потім, взагалі зникли після 2014.
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30.11.2021 14:31 Відповісти
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30.11.2021 14:36 Відповісти
А почему презервативы не включили в список??? Это тоже культурная сфера!!!
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30.11.2021 14:48 Відповісти
зачет. Хохма дня. Даешь на всю тысячу туалетную бумагу и пурген разрешить покупать!
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30.11.2021 14:58 Відповісти
ой прямь ломанулись книги покупать, есть интернет и электронные книги
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30.11.2021 15:00 Відповісти
***
- Витька, а в вашем доме газета хоть какая-то есть?
- ой, дед...ну на фига тебе газета?
- пойду по нужде схожу...
- ааа... ну так возьми мой планшет, там книг много найти...
- дурак ты Витька...а зад тоже твоим планшетом вытирать??? )))
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30.11.2021 15:07 Відповісти
вот, рекомендую купить..
- славная история выбора мудрого и простого нарида
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30.11.2021 15:02 Відповісти
Оооо *****.. предвыборное обещание "паприколу" чувак исполняет на 110% . Зеля, жги ещё и мой голос на второй срок твой ..
З.Ы. капец грёбаный стыд....
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30.11.2021 15:02 Відповісти
селяни так и вчинять
а ще куплять квитки у хвілармонію
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30.11.2021 15:04 Відповісти
ідіоти пенсіонерам ліків немае за що купити
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30.11.2021 15:08 Відповісти
Почему не айкосы ?
Откуда Зеленский узнал про книги ?
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30.11.2021 15:17 Відповісти
Я так понимаю, речь идет о книгах напечатанных в Украине, а не о импорте из *********.
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30.11.2021 15:21 Відповісти
прививку сделать вы обязаны, как того хочет государство,... плюшки для вас за это, похоже, уламывать за щеки, будет тоже оно...
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30.11.2021 15:26 Відповісти
Сделайте возможность перевести эту тысячу на ЗСУ.
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30.11.2021 15:48 Відповісти
Смысл этой "тысячи" в том, чтобы много раз о ней поговорить
и нельзя было пощупать.
Это же Зеленские . . .
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30.11.2021 16:19 Відповісти
А шо,ЗЕЛенка вже й книгу написала,чи Мандель?
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30.11.2021 16:55 Відповісти
Ну это уже лучше.Можно будет перепродать на олх и получить живые деньги
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30.11.2021 16:56 Відповісти
 
 