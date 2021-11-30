Мінекономіки хоче дозволити купівлю книг за рахунок виплат вакцинованим

Міністерство економіки України працює над розширенням кола сфер, де вакциновані зможуть використати свої заохочувальні виплати у розмірі 1 тис. грн., зокрема, над включенням до нього книговидання.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Наразі ми працюємо над переліком послуг, на оплату яких можна буде використати 1 тис. грн. Почнемо програму з тих напрямків, які пережили найбільші втрати. Потім плануємо розширити перелік", - сказала Свириденко.

Вона нагадала, що ця програма передбачає заохочення українців, які взяли участь у вакцинації від COVID-19, на одночасну підтримку підприємств культурної сфери, спорту та перевезень.

"Попередньо визначено, що витратити кошти можна на придбання залізничних та авіаквитків на внутрішні рейси, послуги підприємств із сфери культури та спорту, наприклад, на оплату послуг спортзалів чи фітнес-клубів, квитків у кінотеатри, театри, музеї. Працюємо над тим, щоб можна було (за рахунок виплат) придбати книги. Зараз визначаємо черговість залучення напрямків діяльності у програму", - додала Свириденко.

Вона запевнила, що всі повнолітні особи, які мають підтвердження про два щеплення, зможуть приєднатися до програми.

"Держава закумулює стільки грошей, скільки необхідно, щоб забезпечити виконання всієї програми. Кількість людей, які вже вакцинувалися двома дозами, постійно збільшується, тому зараз неможливо передбачити фінальну суму. Але ресурс у держави є", - запевнила перша віцепрем'єрка.

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