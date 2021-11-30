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В Азербайджане разбился военный вертолет: погибли 14 человек
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Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился сегодня утром во время выполнения учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хизинского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.
"В результате аварии есть погибшие и раненые. Руководство Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия. В связи с инцидентом проводятся совместные следственные мероприятия", - говорится в сообщении.
"Во время аварии вертолета ранения получили полковник-лейтенант Джафаров Эмиль и капитан Адилов Рамин", - добавило позже издание.
Также сайт опубликовал имена 14 военных Госпогранслужбы Азербайджана, погибших в аварии.
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а это азербайджанцы погибли ..
Fuat
@lilygrutcher
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4 ч
Azeri Airforce helicopter crashed this morning 100 km north-west of Baku. 14 high rank military officers killed, 4 seriously wounded.