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В Азербайджане разбился военный вертолет: погибли 14 человек

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Азербайджане разбился военный вертолет: погибли 14 человек

Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился сегодня утром во время выполнения учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, расположенном на территории Хизинского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

"В результате аварии есть погибшие и раненые. Руководство Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры находятся на месте происшествия. В связи с инцидентом проводятся совместные следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

"Во время аварии вертолета ранения получили полковник-лейтенант Джафаров Эмиль и капитан Адилов Рамин", - добавило позже издание.

Также сайт опубликовал имена 14 военных Госпогранслужбы Азербайджана, погибших в аварии.

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Автор: Анастасія Потіха
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Очень жаль. Мои соболезнования..
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30.11.2021 16:34 Ответить
двигатели надо обслуживать регулярно...и не в мокшании.
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30.11.2021 16:34 Ответить
Жаль людей Але нічого не поробиш - у них там зараз тумани в горах Часто погода міняється
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30.11.2021 16:37 Ответить
Ары?
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30.11.2021 17:05 Ответить
ары это армяне..
а это азербайджанцы погибли ..
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30.11.2021 17:08 Ответить
Я о причинах крушения.
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30.11.2021 17:15 Ответить
нет - пишут что катастрофа - 100 км о Баку

Fuat


@lilygrutcher

·
4 ч



Azeri Airforce helicopter crashed this morning 100 km north-west of Baku. 14 high rank military officers killed, 4 seriously wounded.
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30.11.2021 17:18 Ответить
Мої співчуття
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30.11.2021 17:06 Ответить
acı itki. başsağlığı verirəm.
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30.11.2021 17:28 Ответить
на фото ми-35м , туда не влезут 14 человек, те более высокопоставленных
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30.11.2021 17:35 Ответить
фотка - лишь бы було.
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30.11.2021 21:27 Ответить
погранцов жалко
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30.11.2021 19:11 Ответить
 
 