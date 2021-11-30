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В Азербайджані розбився військовий гелікоптер: загинули 14 осіб

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

В Азербайджані розбився військовий гелікоптер: загинули 14 осіб

Військовий гелікоптер Державної прикордонної служби Азербайджану розбився сьогодні вранці під час виконання навчальних польотів на авіаційному полігоні Гарахейбат, розташованому на території Хизінського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

"Внаслідок аварії є загиблі та поранені. Керівництво Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури перебуває на місці події. У зв'язку з інцидентом проводяться спільні слідчі заходи", - йдеться у повідомленні.

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"Під час аварії вертольота поранення зазнали полковник-лейтенант Джафаров Еміль та капітан Аділов Рамін", - додало пізніше видання.

Також сайт опублікував імена 14 військових Держприкордонслужби Азербайджану, які загинули в аварії.
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Очень жаль. Мои соболезнования..
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30.11.2021 16:34 Відповісти
двигатели надо обслуживать регулярно...и не в мокшании.
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30.11.2021 16:34 Відповісти
Жаль людей Але нічого не поробиш - у них там зараз тумани в горах Часто погода міняється
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30.11.2021 16:37 Відповісти
Ары?
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30.11.2021 17:05 Відповісти
ары это армяне..
а это азербайджанцы погибли ..
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30.11.2021 17:08 Відповісти
Я о причинах крушения.
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30.11.2021 17:15 Відповісти
нет - пишут что катастрофа - 100 км о Баку

Fuat


@lilygrutcher

·
4 ч



Azeri Airforce helicopter crashed this morning 100 km north-west of Baku. 14 high rank military officers killed, 4 seriously wounded.
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30.11.2021 17:18 Відповісти
Мої співчуття
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30.11.2021 17:06 Відповісти
acı itki. başsağlığı verirəm.
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30.11.2021 17:28 Відповісти
на фото ми-35м , туда не влезут 14 человек, те более высокопоставленных
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30.11.2021 17:35 Відповісти
фотка - лишь бы було.
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30.11.2021 21:27 Відповісти
погранцов жалко
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30.11.2021 19:11 Відповісти
 
 