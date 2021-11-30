РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14445 посетителей онлайн
Новости Киевские новости
4 081 16
КГГА (2931) погода (2816)

Киев готов к ухудшению погодных условий, - мэрия

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Киев готов к ухудшению погодных условий, - мэрия

Коммунальщики готовы к ухудшению погодных условий в столице: Киевавтодор имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники. В случае необходимости будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время совещания по реагированию на усложнение погодных условий в зимний период, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт мэрии.

Он также отметил, что ночью прогнозируют ухудшение погодных условий – мокрый снег, шквальный ветер и мороз.

"В ночь на 1 декабря и в первый день зимы метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Заблаговременно, до начала осадков, спецтехника дорожников выедет на исходные позиции в городе и начнет обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами. У города есть достаточное количество посыпных и топливно-смазочных материалов", – отметил Поворозник.

По его словам, КК "Киевавтодор" располагает 458 единицами основной и 128 единицами дополнительной техники. Для оперативного реагирования на дорожную ситуацию на базе Киевавтодора работает диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта.

Читайте также: Дожди, мокрый снег и ветер 15-20 м/с, - штормовое предупреждение объявлено 29 ноября в Украине. КАРТА

В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и вероятность пробок.

"Просим водителей быть осмотрительными на дорогах. А тем, кто еще не успел сменить летнюю резину на зимнюю, необходимо это сделать как можно быстрее, чтобы не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения. Во время снегопадов просим водителей по возможности отдать предпочтение общественному транспорту, а также не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники", – призвал Николай Поворозник.

Он призвал предпринимателей удерживать балансовые территории в надлежащем состоянии, а Департамент городского благоустройства контролировать исполнение этого поручения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зима як завжди взимку стає несподіванкою...
показать весь комментарий
30.11.2021 18:05 Ответить
поливалки у гаражей бубаноида в морозы вид вдячного укронароду...
показать весь комментарий
30.11.2021 18:11 Ответить
"Стреказа ....и вдруг зима" !!!!))))
показать весь комментарий
30.11.2021 18:12 Ответить
а педаля как обычно ненавидит снег и валит от него брату в LA
показать весь комментарий
30.11.2021 18:15 Ответить
Здравствуй зимушка-зима ,ВСЕ за горилкой с перцем в магазин !!!
показать весь комментарий
30.11.2021 18:17 Ответить
Затра и еще 3 дня будет Западный ветер,это значит Чернобыльские отходы будут дуть на Мацковию...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:17 Ответить
А что они ждут - полили магний-сульфатом рассолом асфальт и больше половины снега растает
показать весь комментарий
30.11.2021 19:21 Ответить
Опять будет тот ребёнок на Подоле, что в прошлый раз, пытаться ползти по заледеневшей улице, падать и вот этот вот всё?
показать весь комментарий
30.11.2021 19:29 Ответить
Верещучка того рєбьонка б на парасольці попід хмарками б пронесла...
показать весь комментарий
30.11.2021 19:36 Ответить
А Порошенко ещё б и конфетками угостил бы. Да только ни он, ни она не являются мэром Киева, так что мечтать, не мечтать-однофигственно.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:41 Ответить
Ой, кицю, цукерки Порошенка навіть діабетики собі інколи дозволяють. Навіть у Канаді. І в Польщі.
Рошен скрізь продається.
На відміну від лайна від ;Квартал-95;, яке купують тільки росіяни.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:17 Ответить
Никто не заставляет покупать конфеты или смотреть ТВ. Дело сугубо добровольное.
показать весь комментарий
30.11.2021 20:44 Ответить
"Для того. чтобы снег не выпадал, его надо убирать."
Конфуций
показать весь комментарий
30.11.2021 19:42 Ответить
МАЗы машины мощные, все уберут на благо киевлянам.
показать весь комментарий
30.11.2021 19:51 Ответить
Такое количество техники хватит только на очистку дороги с дачи мера чтобы он мог добраться в мэрию-штаб и возглавить борьбу со снегом.( в аналогичных городах как Киев счет снегоуборочной техники идет на на тысячи !!!)
показать весь комментарий
30.11.2021 20:38 Ответить
это ты кацапский юмор из сериала "моя любимая няня" тут транслируешь?
показать весь комментарий
01.12.2021 23:05 Ответить
 
 