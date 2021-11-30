Київ готовий до погіршення погодних умов, - мерія

Комунальники готові до погіршення погодних умов у столиці: "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. У разі необхідності буде ухвалено рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час наради щодо реагування на ускладнення погодних умов у зимовий період, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт мерії.

Він також зазначив, що з ночі прогнозують погіршення погодних умов – мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.

"У ніч проти 1 грудня та упродовж першого дня зими метеорологи прогнозують погіршення погодних умов. Завчасно, до початку опадів, спецтехніка дорожників виїде на вихідні позиції у місті й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. У міста є достатня кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів", – зазначив Поворозник.

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За його словами, КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Для оперативного реагування на дорожню ситуацію на базі "Київавтодору" працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту.

У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та ймовірність заторів.

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"Просимо водіїв бути обачними на дорогах. А тим, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху. Під час снігопадів просимо водіїв за можливості віддати перевагу громадському транспорту, а також не лишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці", – закликав Микола Поворозник.

Він закликав підприємців утримувати балансові території в належному стані, а Департамент міського благоустрою контролювати виконання цього доручення.