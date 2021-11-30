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КМДА (1461) погода (757)

Київ готовий до погіршення погодних умов, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київ готовий до погіршення погодних умов, - мерія

Комунальники готові до погіршення погодних умов у столиці: "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. У разі необхідності буде ухвалено рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час наради щодо реагування на ускладнення погодних умов у зимовий період, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт мерії.

Він також зазначив, що з ночі прогнозують погіршення погодних умов – мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.

"У ніч проти 1 грудня та упродовж першого дня зими метеорологи прогнозують погіршення погодних умов. Завчасно, до початку опадів, спецтехніка дорожників виїде на вихідні позиції у місті й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами. У міста є достатня кількість посипальних і паливно-мастильних матеріалів", – зазначив  Поворозник.

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За його словами, КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Для оперативного реагування на дорожню ситуацію на базі "Київавтодору" працює диспетчерський центр моніторингу роботи комунального транспорту.

У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та ймовірність заторів.

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"Просимо водіїв бути обачними на дорогах. А тим, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху. Під час снігопадів просимо водіїв за можливості віддати перевагу громадському транспорту, а також не лишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці", – закликав Микола Поворозник.

Він закликав підприємців утримувати балансові території в належному стані, а Департамент міського благоустрою контролювати виконання цього доручення.
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Зима як завжди взимку стає несподіванкою...
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30.11.2021 18:05 Відповісти
поливалки у гаражей бубаноида в морозы вид вдячного укронароду...
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30.11.2021 18:11 Відповісти
"Стреказа ....и вдруг зима" !!!!))))
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30.11.2021 18:12 Відповісти
а педаля как обычно ненавидит снег и валит от него брату в LA
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30.11.2021 18:15 Відповісти
Здравствуй зимушка-зима ,ВСЕ за горилкой с перцем в магазин !!!
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30.11.2021 18:17 Відповісти
Затра и еще 3 дня будет Западный ветер,это значит Чернобыльские отходы будут дуть на Мацковию...
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30.11.2021 19:17 Відповісти
А что они ждут - полили магний-сульфатом рассолом асфальт и больше половины снега растает
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30.11.2021 19:21 Відповісти
Опять будет тот ребёнок на Подоле, что в прошлый раз, пытаться ползти по заледеневшей улице, падать и вот этот вот всё?
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30.11.2021 19:29 Відповісти
Верещучка того рєбьонка б на парасольці попід хмарками б пронесла...
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30.11.2021 19:36 Відповісти
А Порошенко ещё б и конфетками угостил бы. Да только ни он, ни она не являются мэром Киева, так что мечтать, не мечтать-однофигственно.
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30.11.2021 19:41 Відповісти
Ой, кицю, цукерки Порошенка навіть діабетики собі інколи дозволяють. Навіть у Канаді. І в Польщі.
Рошен скрізь продається.
На відміну від лайна від ;Квартал-95;, яке купують тільки росіяни.
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30.11.2021 20:17 Відповісти
Никто не заставляет покупать конфеты или смотреть ТВ. Дело сугубо добровольное.
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30.11.2021 20:44 Відповісти
"Для того. чтобы снег не выпадал, его надо убирать."
Конфуций
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30.11.2021 19:42 Відповісти
МАЗы машины мощные, все уберут на благо киевлянам.
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30.11.2021 19:51 Відповісти
Такое количество техники хватит только на очистку дороги с дачи мера чтобы он мог добраться в мэрию-штаб и возглавить борьбу со снегом.( в аналогичных городах как Киев счет снегоуборочной техники идет на на тысячи !!!)
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30.11.2021 20:38 Відповісти
это ты кацапский юмор из сериала "моя любимая няня" тут транслируешь?
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01.12.2021 23:05 Відповісти
 
 