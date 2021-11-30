С 10 декабря пластиковые пакеты не будут раздаваться бесплатно
Новости Цензор.НЕТ Общество
С 10 декабря в Украине будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.
В этот день вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений.
"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - отмечается в сообщении.
Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.
Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.
Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.
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2. тому щоб спонукати eкологчну повeдiнку пластиковi пакeти для транспортування спочaтку зробили платними. найтоншi для окрeмоi продукцii - огородини - як були бeзкоштовними так i лeжать бeри
3. пакeти для транспортування тeпeр взагалi прибрали!
що робить Украiна:
1. пакeти були i є платними. Сумки платними.
2 тeпeр украiнцi узяли з Європи приклад i зробили пакeти платними.
тут напрашується - а чого нe пeрeплигнути другу фазу? чи просто удовшити пiдготовку до трeтьоi раз друга фаза i так нацiональна рeалiя?
https://youtu.be/Evy2EgoveuE
Я не в курсе этой проблемы? И это мне говорит человек который ни прокладку ни памперс в руках не держал . Вы хоть с женщиной близко общались когда нибудь? О детях уже и не спрашиваю
Ну а затем останется только отрастить хвост и шерсть на груди и опе и влезть на дерево.
Воу-воу, совок помер тридцать лет назад. Никто вас не будет ничем "обеспечивать" просто по вашей хотелке. Биокульки и сейчас продаются, просто они дороже и магазы уже не сильно рады включать их в стоимость товаров. Покупайте, они всегда продаются, стоят недорого.
Вот видосы на эту тему
https://youtu.be/RDFBbxMDi1U
https://youtu.be/PJnJ8mK3Q3g