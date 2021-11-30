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С 10 декабря пластиковые пакеты не будут раздаваться бесплатно

Новости Цензор.НЕТ Общество

С 10 декабря пластиковые пакеты не будут раздаваться бесплатно

С 10 декабря в Украине будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

В этот день вступает в силу закон №1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" и начинает действовать первый этап ограничений.

"В магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов. Кроме биоразлагаемых пакетов, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции", - отмечается в сообщении.

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Следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Как сообщалось, в июне этого года Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины, которым предоставила правительству полномочия устанавливать минимальные розничные цены на них.

Согласно закону, требование о платности пакетов не распространяется на разлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие, предназначенные для первичной упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда и используемые до 1 января 2023 года.
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Топ комментарии
+24
Они и так не бесплатные
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30.11.2021 20:05
+19
А 1 миллиард деревьев уже посадили ?
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30.11.2021 20:15
+17
Який придурошний бізнесмен буде за свої кошти роздавати пакети? Всі пакети які висять в супермаркетах платні. Все включено в вартість товару які в них кладуть люди.
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30.11.2021 20:23
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Страница 2 из 2
у Європi пакeти були бeзкоштовними усi (i для окрeмого товару i для транспортування усiх покупок). Сумки були платними.
2. тому щоб спонукати eкологчну повeдiнку пластиковi пакeти для транспортування спочaтку зробили платними. найтоншi для окрeмоi продукцii - огородини - як були бeзкоштовними так i лeжать бeри
3. пакeти для транспортування тeпeр взагалi прибрали!

що робить Украiна:
1. пакeти були i є платними. Сумки платними.
2 тeпeр украiнцi узяли з Європи приклад i зробили пакeти платними.

тут напрашується - а чого нe пeрeплигнути другу фазу? чи просто удовшити пiдготовку до трeтьоi раз друга фаза i так нацiональна рeалiя?
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30.11.2021 22:12 Ответить
так вони лишe останнi рокiв 10 бeзкоштовнi отi найтоншi для сипучих. а на початку вони були платними коли купляв у продавця на розвiс. тому люди ходили з торбинками. тiльки зараз цe вибiр фопа як з ними бути.
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30.11.2021 22:03 Ответить
Я уважно прочитав всі Ваші коментарі .... у мене запитання одне - якщо Вам так гарно у Європі , якого ви х@ра на Цензорі забули ?
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30.11.2021 23:35 Ответить
хаха а ти коли слово з трьох букв на парканi написано сприймаєш то як паркан чи як слово з трьох букв?
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01.12.2021 00:31 Ответить
Тебе я сприймаю як слово із восьми букв - долбой@б . Бувай - " лінгвістичний провокатор" недороблений , якщо не йметься - посмокчи те що на паркані написали .
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01.12.2021 13:40 Ответить
для тEбE особливо обдарованого кугуто-рогуля розжовую - ти коли на прапорeць дивишся то лишe його бачиш чи VPN? щоб знати рeчi нe обов"язково там жити
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01.12.2021 16:25 Ответить
"Розжований" - смокчи не відволікайся ! Бидло кацапсинське проксисерверне (( знає воно Європу (( ти , бидлота , України не знаєш , ось у чому горе , тобі про це люди написали , а ти їм межи очі дзюриш ((
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01.12.2021 20:43 Ответить
ти люди? за сeб вiдповiдай чи в тeбe манiя вєлiчiя - сeбe у множинi називаєш?
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01.12.2021 21:09 Ответить
Ти дурень ще той , савецький мабуть , почитай , баране , як ти жінці відповідав ; я ж писав тобі , тугодумному , що уважно твої коменти переглянув , але до тебе доходить пізніше аніж до жирафа (( так що смокчи , не зупиняйся ; більше не відгавкуйся , не цікавий ти мені .....
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01.12.2021 21:15 Ответить
хаха жiнцi! баба нeхай мозок уключає а то знову галочку за *********** поставить! лiкування вiд зeлeносiт мозку бeзболєзнєнним нe буває.
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02.12.2021 09:53 Ответить
у тeбe класно горить вiд кацапiв алe ти промазав з краiною.
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01.12.2021 21:11 Ответить
Не я промазав , то ти обісрався і розмазав ))) бувай , кацап"ятко !
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01.12.2021 21:16 Ответить
бувай кугуто-бидлятко!
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02.12.2021 09:54 Ответить
смокчи , не відволікайся , бо захлинешся !
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02.12.2021 11:53 Ответить
а ти схожe смоктач-профi раз знаєш толк у дiлi?
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02.12.2021 11:57 Ответить
Так огризаєшся що зрозуміло - це таки про тебе ; саме ти ж любиш по парканах читати (( так що читай , смокчи і не гавкай , зкацаплений старикашка (( на цьому все .
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02.12.2021 13:30 Ответить
та я розважаюся: Шустрий дятєл запропонував сeбe в мальчики для посилання.
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02.12.2021 15:02 Ответить
"розважатєль" видно замолоду бугаям хвости крутив через те такий тупий на все життя і залишився (( , не дивно що тепер смокчеш , видно, у тих самих бугаїв )) ну розважайся таким методом і далі , якщо інших розваг не маєш ..... біжи вже "смоктуновський " потренуйся , досить Цензор собою завонювати!
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02.12.2021 18:06 Ответить
наберу грязного картофеля в ЕКО Маркет в руки, не буду взвешивать.. пройду сразу к кассе и вывалю кассиру... пускай побегает
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30.11.2021 21:35 Ответить
ой классно придумано... наберу кучками и выложу кассиру - картошка, конфеты, селедка и макарошки с сахаром )))) в АТБ на кассе взвешивают - нехай весит ))))
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30.11.2021 21:38 Ответить
Рыба должна быть замотана не в пакет, а в газету - ей надо дышать.
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30.11.2021 21:48 Ответить
Дышать? ну , ну.
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01.12.2021 01:25 Ответить
А газета должна быть обязательно Правда и со свинцом
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01.12.2021 07:28 Ответить
У нас по киотским нормам итак отрицательное сальдо.Какого хрена они лезут со своей свиноэкологией в калашный ряд?
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30.11.2021 21:57 Ответить
патамушта на крупнейших мировых загрязнителей, типа Индии, Китая или мировых топливных корпораций где залезешь, там и слезешь. Поэтому для создания имитации бурной деятельности занимаются этим. Вектор движения в целом правильный, но это такой мизер на фоне крупнейших загрязнителей, что даже не смешно. Но, справедливости ради, даже если самые сильные государства захотят прижать какой-нибудь Шэл или Эксон, то..ни фига у них не получится. У этих мегакорпораций столько бабок и влияния, что они при необходимости и неудобное правительство сместить могут. Вот видос на эту тему
https://youtu.be/Evy2EgoveuE
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01.12.2021 11:40 Ответить
Это прямое нарушение "Прав Потребителя". Согласно закону, товар должен быть упакован в пластиковый пакет и он входит в цену товара. А то, что принял каб мин есть ст ук 190 мошейничество до 2х лет с конфискацией.
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30.11.2021 22:07 Ответить
Редакция, про пакеты не актуально, давай про путч))
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30.11.2021 22:16 Ответить
на путч вжe всi вдмтилися? бeз цього завтра на пeрeворот нe пустять. тiльки якщо на путч вiдмiтився з 2019 зайнявши чeргу.
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30.11.2021 22:33 Ответить
неактуально
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01.12.2021 10:53 Ответить
Та давайте вже в брудний папір,як в совці.Скотина й так зжере.Все лайно повертається.
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30.11.2021 22:25 Ответить
Серьозно? О как... только на пакеты запрет распространяется или на памперсы и гигиенические прокладки тоже? Не ну а че - картоху в карманах носить будем, а кислую капусту в кепку накладывать, где-то я это уже видел... а точно в 3,14 да рашке в прошлом веке так и было. Туалетную бумагу еще запретите, под соусом сбережем деревья - пусть плебеи пальцами подтираются, ну или майкой если длинная.
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30.11.2021 23:17 Ответить
В Европе давно запретили. Ничего страшного не произошло. В магаз с несколькими большими сумками и несколькими пакетами. Пакеты, которые не биоразлагаемые (т.е. не деградируют сами за пару лет), это и правда гадость, они потом веками могут лежать в земле или плавать в океане.
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30.11.2021 23:27 Ответить
Ну а прокладки гигиенические и памперсы чего не запретили? У них срок разложения поболее будет, или побоялись люлей от женщин выгрести? Вы вот точно там все разумные?
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30.11.2021 23:43 Ответить
Может и подгузники с прокладками биоразлагаемыми сделают (может их уже делают, я хз). Кульки и пластик это огромная проблема для утилизации и зарязнения окружающей среды. Если вы об этом не в курсе, то это точно не мои проблемы.
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30.11.2021 23:45 Ответить
Не делают их биоразлагаемыми, пока таких я не видел.
Я не в курсе этой проблемы? И это мне говорит человек который ни прокладку ни памперс в руках не держал . Вы хоть с женщиной близко общались когда нибудь? О детях уже и не спрашиваю
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30.11.2021 23:49 Ответить
В памерсах и прокладках есть адсорбент - силикагель или схожий материал. Он сам по себе не вреден, а всё остальное (ткань и пластик) вполне можеть быть биоразлагаемым.
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30.11.2021 23:56 Ответить
Нет там ничего биоразлагаемого, там гелеобразующее в синтетике и пластик - защита от протекания с одной стороны довольно плотный - толще пакета. В памперсах куча синтетики и то же гелеобразующее. Еще пластмассу запретите. А главное стекло запретить не забудьте, а то там вообще безумные сроки разложения.
Ну а затем останется только отрастить хвост и шерсть на груди и опе и влезть на дерево.
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01.12.2021 00:05 Ответить
Стекло?... Стекло это природный материал, песок с добавками. Там нечему "разлагаться", да и незачем.
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01.12.2021 01:08 Ответить
Стекло - это один из самых экологичных материалов, с ним вообще проблем нет. Даже если океан завалить миллионами тонн стеклянных бутылок - вреда почти никакого не будет. Вероятно даже польза будет, ибо бутылки будут выступать в роли среды обитания мелкой живности. Как со старыми судами кое где делают: выбирают пустынный участок дна, затопляют там старый корабль. Через пару лет в этом корабле возникает мини экологическая ниша из растений и живности.
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01.12.2021 11:48 Ответить
Перерабатывать пакеты и пластиковые отходы не пробовали? Ума хватает только на запреты?
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30.11.2021 23:45 Ответить
Переработка не всегда возможна, плюс кулёк не всегда достигает места переработки. Поэтому самое логичное решение это сделать кульки разлагаемыми, а бесплатную раздачу остальных ограничить. Ещё раз, точно такие же меры были не так давно приняты в Европе. Ну тож чуток побухтели, потом всё улеглось. Сейчас едешь в магаз, в багажнике всегда лежит несколько сумок и "пакет с пакетами", никто от стыда или неудобства не помер.
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30.11.2021 23:48 Ответить
Так вот прежде сделайте эти биоразлагаемые пакеты и обеспечьте ими население и торговые точки, а потом вводите запреты. Вы наверное депутат из нашей партии слуги народа?
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30.11.2021 23:52 Ответить
> "обеспечьте ими население и торговые точки"

Воу-воу, совок помер тридцать лет назад. Никто вас не будет ничем "обеспечивать" просто по вашей хотелке. Биокульки и сейчас продаются, просто они дороже и магазы уже не сильно рады включать их в стоимость товаров. Покупайте, они всегда продаются, стоят недорого.
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30.11.2021 23:54 Ответить
Ок!
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30.11.2021 23:56 Ответить
"Погуглите" процент загрязнения такими "пакетиками из супермаркетов" в соотношении других загрязнений окружающей среды! Это "сотые доли процента". ( И вообще - эти пакеты "разлагаются в прах, за год"!) Никто из нас не против, введения более экологично чистого "пакета"! Но! Это должно быть сделано разумно, дать доступную для всех альтернативу - а не просто, запретить!🤓
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01.12.2021 00:06 Ответить
Запрещают же не сами пакеты, а их бесплатную раздачу. Никто не мешает эти пакеты покупать, просто даже копеечная цена моментально отсекает значительную часть пакетов.
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01.12.2021 13:05 Ответить
Переработка почти всегда невозможна
Вот видосы на эту тему
https://youtu.be/RDFBbxMDi1U
https://youtu.be/PJnJ8mK3Q3g
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01.12.2021 11:51 Ответить
Чтобы пакеты не плавали в океане не надо туда их бросать. А Китай и Индия их туда бросает. Да и вся Азия, которая составляет половину человечества. А в почве находится например песок и гранит, которые вообще миллионы лет не разлагаются. И ничего.
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01.12.2021 07:33 Ответить
И естественно владелец магазина или сети магазинов пластиковые пакеты нашел на дороге или пришел на завод и взял партию бесплатно...я правильно понял...и соответственно не заложил их стоимость в цену товара так?
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30.11.2021 23:27 Ответить
Стоимость пакета 10-50 копеек. А будет продаваться по 2-5 грн.
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01.12.2021 07:35 Ответить
Походу те пакеты, что наштамповали миллионами теперь выкинут на мусорку.
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30.11.2021 23:47 Ответить
фiг там! нiчого нe змiнилося.
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01.12.2021 00:45 Ответить
Ага, добрадють усім відвідувучам безкоштовно. Ви самі у це вірите?
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01.12.2021 08:29 Ответить
Безкоштовно не дадуть, викинуть на звалище, засмітивши на десятиліття вперед. А завтра вже буде екологічна упаковка, отакої.
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01.12.2021 11:54 Ответить
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30.11.2021 23:53 Ответить
Думаю наладить производство сеток "авосек" по образцу совка. Многоразовая карманная прочная тара.
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01.12.2021 01:32 Ответить
А как сахар- гречку в авоське носить без кулька?
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01.12.2021 07:37 Ответить
Не стоит. С ценой китайских аналогов конкурировать не получится.
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01.12.2021 11:53 Ответить
Шановне панство! Всі ці розмови мене дуже дивують. Це ж Україна. Все залишиться як і було. Просто за маленьки безкоштовні пакетики будут брати гроші і проблема безкоштовних пакетов вирішиться))
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01.12.2021 08:42 Ответить
Хорошая идея, продавать пакеты с наценкой в 20 раз.
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01.12.2021 09:44 Ответить
о каких пакетах идет речь? прозрачных 1 разовых или тех, что продаются на кассе? те что на кассе, никогда бесплатными не были.
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01.12.2021 16:22 Ответить
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