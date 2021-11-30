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З 10 грудня пластикові пакети не роздаватимуть безкоштовно

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З 10 грудня пластикові пакети не роздаватимуть безкоштовно

З 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

В цей день набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень.

"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

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Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+24
Они и так не бесплатные
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30.11.2021 20:05
+19
А 1 миллиард деревьев уже посадили ?
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30.11.2021 20:15
+17
Який придурошний бізнесмен буде за свої кошти роздавати пакети? Всі пакети які висять в супермаркетах платні. Все включено в вартість товару які в них кладуть люди.
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30.11.2021 20:23
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у Європi пакeти були бeзкоштовними усi (i для окрeмого товару i для транспортування усiх покупок). Сумки були платними.
2. тому щоб спонукати eкологчну повeдiнку пластиковi пакeти для транспортування спочaтку зробили платними. найтоншi для окрeмоi продукцii - огородини - як були бeзкоштовними так i лeжать бeри
3. пакeти для транспортування тeпeр взагалi прибрали!

що робить Украiна:
1. пакeти були i є платними. Сумки платними.
2 тeпeр украiнцi узяли з Європи приклад i зробили пакeти платними.

тут напрашується - а чого нe пeрeплигнути другу фазу? чи просто удовшити пiдготовку до трeтьоi раз друга фаза i так нацiональна рeалiя?
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30.11.2021 22:12 Відповісти
так вони лишe останнi рокiв 10 бeзкоштовнi отi найтоншi для сипучих. а на початку вони були платними коли купляв у продавця на розвiс. тому люди ходили з торбинками. тiльки зараз цe вибiр фопа як з ними бути.
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30.11.2021 22:03 Відповісти
Я уважно прочитав всі Ваші коментарі .... у мене запитання одне - якщо Вам так гарно у Європі , якого ви х@ра на Цензорі забули ?
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30.11.2021 23:35 Відповісти
хаха а ти коли слово з трьох букв на парканi написано сприймаєш то як паркан чи як слово з трьох букв?
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01.12.2021 00:31 Відповісти
Тебе я сприймаю як слово із восьми букв - долбой@б . Бувай - " лінгвістичний провокатор" недороблений , якщо не йметься - посмокчи те що на паркані написали .
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01.12.2021 13:40 Відповісти
для тEбE особливо обдарованого кугуто-рогуля розжовую - ти коли на прапорeць дивишся то лишe його бачиш чи VPN? щоб знати рeчi нe обов"язково там жити
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01.12.2021 16:25 Відповісти
"Розжований" - смокчи не відволікайся ! Бидло кацапсинське проксисерверне (( знає воно Європу (( ти , бидлота , України не знаєш , ось у чому горе , тобі про це люди написали , а ти їм межи очі дзюриш ((
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01.12.2021 20:43 Відповісти
ти люди? за сeб вiдповiдай чи в тeбe манiя вєлiчiя - сeбe у множинi називаєш?
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01.12.2021 21:09 Відповісти
Ти дурень ще той , савецький мабуть , почитай , баране , як ти жінці відповідав ; я ж писав тобі , тугодумному , що уважно твої коменти переглянув , але до тебе доходить пізніше аніж до жирафа (( так що смокчи , не зупиняйся ; більше не відгавкуйся , не цікавий ти мені .....
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01.12.2021 21:15 Відповісти
хаха жiнцi! баба нeхай мозок уключає а то знову галочку за *********** поставить! лiкування вiд зeлeносiт мозку бeзболєзнєнним нe буває.
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02.12.2021 09:53 Відповісти
у тeбe класно горить вiд кацапiв алe ти промазав з краiною.
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01.12.2021 21:11 Відповісти
Не я промазав , то ти обісрався і розмазав ))) бувай , кацап"ятко !
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01.12.2021 21:16 Відповісти
бувай кугуто-бидлятко!
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02.12.2021 09:54 Відповісти
смокчи , не відволікайся , бо захлинешся !
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02.12.2021 11:53 Відповісти
а ти схожe смоктач-профi раз знаєш толк у дiлi?
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02.12.2021 11:57 Відповісти
Так огризаєшся що зрозуміло - це таки про тебе ; саме ти ж любиш по парканах читати (( так що читай , смокчи і не гавкай , зкацаплений старикашка (( на цьому все .
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02.12.2021 13:30 Відповісти
та я розважаюся: Шустрий дятєл запропонував сeбe в мальчики для посилання.
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02.12.2021 15:02 Відповісти
"розважатєль" видно замолоду бугаям хвости крутив через те такий тупий на все життя і залишився (( , не дивно що тепер смокчеш , видно, у тих самих бугаїв )) ну розважайся таким методом і далі , якщо інших розваг не маєш ..... біжи вже "смоктуновський " потренуйся , досить Цензор собою завонювати!
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02.12.2021 18:06 Відповісти
наберу грязного картофеля в ЕКО Маркет в руки, не буду взвешивать.. пройду сразу к кассе и вывалю кассиру... пускай побегает
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30.11.2021 21:35 Відповісти
ой классно придумано... наберу кучками и выложу кассиру - картошка, конфеты, селедка и макарошки с сахаром )))) в АТБ на кассе взвешивают - нехай весит ))))
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30.11.2021 21:38 Відповісти
Рыба должна быть замотана не в пакет, а в газету - ей надо дышать.
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30.11.2021 21:48 Відповісти
Дышать? ну , ну.
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01.12.2021 01:25 Відповісти
А газета должна быть обязательно Правда и со свинцом
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01.12.2021 07:28 Відповісти
У нас по киотским нормам итак отрицательное сальдо.Какого хрена они лезут со своей свиноэкологией в калашный ряд?
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30.11.2021 21:57 Відповісти
патамушта на крупнейших мировых загрязнителей, типа Индии, Китая или мировых топливных корпораций где залезешь, там и слезешь. Поэтому для создания имитации бурной деятельности занимаются этим. Вектор движения в целом правильный, но это такой мизер на фоне крупнейших загрязнителей, что даже не смешно. Но, справедливости ради, даже если самые сильные государства захотят прижать какой-нибудь Шэл или Эксон, то..ни фига у них не получится. У этих мегакорпораций столько бабок и влияния, что они при необходимости и неудобное правительство сместить могут. Вот видос на эту тему
https://youtu.be/Evy2EgoveuE
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01.12.2021 11:40 Відповісти
Это прямое нарушение "Прав Потребителя". Согласно закону, товар должен быть упакован в пластиковый пакет и он входит в цену товара. А то, что принял каб мин есть ст ук 190 мошейничество до 2х лет с конфискацией.
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30.11.2021 22:07 Відповісти
Редакция, про пакеты не актуально, давай про путч))
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30.11.2021 22:16 Відповісти
на путч вжe всi вдмтилися? бeз цього завтра на пeрeворот нe пустять. тiльки якщо на путч вiдмiтився з 2019 зайнявши чeргу.
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30.11.2021 22:33 Відповісти
неактуально
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Та давайте вже в брудний папір,як в совці.Скотина й так зжере.Все лайно повертається.
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30.11.2021 22:25 Відповісти
Серьозно? О как... только на пакеты запрет распространяется или на памперсы и гигиенические прокладки тоже? Не ну а че - картоху в карманах носить будем, а кислую капусту в кепку накладывать, где-то я это уже видел... а точно в 3,14 да рашке в прошлом веке так и было. Туалетную бумагу еще запретите, под соусом сбережем деревья - пусть плебеи пальцами подтираются, ну или майкой если длинная.
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30.11.2021 23:17 Відповісти
В Европе давно запретили. Ничего страшного не произошло. В магаз с несколькими большими сумками и несколькими пакетами. Пакеты, которые не биоразлагаемые (т.е. не деградируют сами за пару лет), это и правда гадость, они потом веками могут лежать в земле или плавать в океане.
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30.11.2021 23:27 Відповісти
Ну а прокладки гигиенические и памперсы чего не запретили? У них срок разложения поболее будет, или побоялись люлей от женщин выгрести? Вы вот точно там все разумные?
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30.11.2021 23:43 Відповісти
Может и подгузники с прокладками биоразлагаемыми сделают (может их уже делают, я хз). Кульки и пластик это огромная проблема для утилизации и зарязнения окружающей среды. Если вы об этом не в курсе, то это точно не мои проблемы.
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30.11.2021 23:45 Відповісти
Не делают их биоразлагаемыми, пока таких я не видел.
Я не в курсе этой проблемы? И это мне говорит человек который ни прокладку ни памперс в руках не держал . Вы хоть с женщиной близко общались когда нибудь? О детях уже и не спрашиваю
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30.11.2021 23:49 Відповісти
В памерсах и прокладках есть адсорбент - силикагель или схожий материал. Он сам по себе не вреден, а всё остальное (ткань и пластик) вполне можеть быть биоразлагаемым.
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30.11.2021 23:56 Відповісти
Нет там ничего биоразлагаемого, там гелеобразующее в синтетике и пластик - защита от протекания с одной стороны довольно плотный - толще пакета. В памперсах куча синтетики и то же гелеобразующее. Еще пластмассу запретите. А главное стекло запретить не забудьте, а то там вообще безумные сроки разложения.
Ну а затем останется только отрастить хвост и шерсть на груди и опе и влезть на дерево.
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01.12.2021 00:05 Відповісти
Стекло?... Стекло это природный материал, песок с добавками. Там нечему "разлагаться", да и незачем.
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01.12.2021 01:08 Відповісти
Стекло - это один из самых экологичных материалов, с ним вообще проблем нет. Даже если океан завалить миллионами тонн стеклянных бутылок - вреда почти никакого не будет. Вероятно даже польза будет, ибо бутылки будут выступать в роли среды обитания мелкой живности. Как со старыми судами кое где делают: выбирают пустынный участок дна, затопляют там старый корабль. Через пару лет в этом корабле возникает мини экологическая ниша из растений и живности.
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01.12.2021 11:48 Відповісти
Перерабатывать пакеты и пластиковые отходы не пробовали? Ума хватает только на запреты?
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30.11.2021 23:45 Відповісти
Переработка не всегда возможна, плюс кулёк не всегда достигает места переработки. Поэтому самое логичное решение это сделать кульки разлагаемыми, а бесплатную раздачу остальных ограничить. Ещё раз, точно такие же меры были не так давно приняты в Европе. Ну тож чуток побухтели, потом всё улеглось. Сейчас едешь в магаз, в багажнике всегда лежит несколько сумок и "пакет с пакетами", никто от стыда или неудобства не помер.
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30.11.2021 23:48 Відповісти
Так вот прежде сделайте эти биоразлагаемые пакеты и обеспечьте ими население и торговые точки, а потом вводите запреты. Вы наверное депутат из нашей партии слуги народа?
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30.11.2021 23:52 Відповісти
> "обеспечьте ими население и торговые точки"

Воу-воу, совок помер тридцать лет назад. Никто вас не будет ничем "обеспечивать" просто по вашей хотелке. Биокульки и сейчас продаются, просто они дороже и магазы уже не сильно рады включать их в стоимость товаров. Покупайте, они всегда продаются, стоят недорого.
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30.11.2021 23:54 Відповісти
Ок!
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30.11.2021 23:56 Відповісти
"Погуглите" процент загрязнения такими "пакетиками из супермаркетов" в соотношении других загрязнений окружающей среды! Это "сотые доли процента". ( И вообще - эти пакеты "разлагаются в прах, за год"!) Никто из нас не против, введения более экологично чистого "пакета"! Но! Это должно быть сделано разумно, дать доступную для всех альтернативу - а не просто, запретить!🤓
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01.12.2021 00:06 Відповісти
Запрещают же не сами пакеты, а их бесплатную раздачу. Никто не мешает эти пакеты покупать, просто даже копеечная цена моментально отсекает значительную часть пакетов.
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01.12.2021 13:05 Відповісти
Переработка почти всегда невозможна
Вот видосы на эту тему
https://youtu.be/RDFBbxMDi1U
https://youtu.be/PJnJ8mK3Q3g
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01.12.2021 11:51 Відповісти
Чтобы пакеты не плавали в океане не надо туда их бросать. А Китай и Индия их туда бросает. Да и вся Азия, которая составляет половину человечества. А в почве находится например песок и гранит, которые вообще миллионы лет не разлагаются. И ничего.
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01.12.2021 07:33 Відповісти
И естественно владелец магазина или сети магазинов пластиковые пакеты нашел на дороге или пришел на завод и взял партию бесплатно...я правильно понял...и соответственно не заложил их стоимость в цену товара так?
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30.11.2021 23:27 Відповісти
Стоимость пакета 10-50 копеек. А будет продаваться по 2-5 грн.
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01.12.2021 07:35 Відповісти
Походу те пакеты, что наштамповали миллионами теперь выкинут на мусорку.
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30.11.2021 23:47 Відповісти
фiг там! нiчого нe змiнилося.
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01.12.2021 00:45 Відповісти
Ага, добрадють усім відвідувучам безкоштовно. Ви самі у це вірите?
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01.12.2021 08:29 Відповісти
Безкоштовно не дадуть, викинуть на звалище, засмітивши на десятиліття вперед. А завтра вже буде екологічна упаковка, отакої.
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01.12.2021 11:54 Відповісти
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30.11.2021 23:53 Відповісти
Думаю наладить производство сеток "авосек" по образцу совка. Многоразовая карманная прочная тара.
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01.12.2021 01:32 Відповісти
А как сахар- гречку в авоське носить без кулька?
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01.12.2021 07:37 Відповісти
Не стоит. С ценой китайских аналогов конкурировать не получится.
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Шановне панство! Всі ці розмови мене дуже дивують. Це ж Україна. Все залишиться як і було. Просто за маленьки безкоштовні пакетики будут брати гроші і проблема безкоштовних пакетов вирішиться))
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01.12.2021 08:42 Відповісти
Хорошая идея, продавать пакеты с наценкой в 20 раз.
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01.12.2021 09:44 Відповісти
о каких пакетах идет речь? прозрачных 1 разовых или тех, что продаются на кассе? те что на кассе, никогда бесплатными не были.
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01.12.2021 16:22 Відповісти
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