З 10 грудня пластикові пакети не роздаватимуть безкоштовно

З 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

В цей день набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень.

"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

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Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.

Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.

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