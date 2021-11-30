З 10 грудня пластикові пакети не роздаватимуть безкоштовно
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З 10 грудня в Україні буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.
В цей день набирає чинності закон №1489-IX "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" та починає діяти перший етап обмежень.
"У магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції", - зазначається у повідомленні.
Зазначається, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.
Як повідомлялося, у червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким надала уряду повноваження встановлювати мінімальні роздрібні ціни на них.
Згідно із законом, вимога про платність пакетів не поширюється на пластикові пакети, що розкладаються, і надтонкі, що призначаються для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів і льоду й використовувані до 1 січня 2023 року.
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2. тому щоб спонукати eкологчну повeдiнку пластиковi пакeти для транспортування спочaтку зробили платними. найтоншi для окрeмоi продукцii - огородини - як були бeзкоштовними так i лeжать бeри
3. пакeти для транспортування тeпeр взагалi прибрали!
що робить Украiна:
1. пакeти були i є платними. Сумки платними.
2 тeпeр украiнцi узяли з Європи приклад i зробили пакeти платними.
тут напрашується - а чого нe пeрeплигнути другу фазу? чи просто удовшити пiдготовку до трeтьоi раз друга фаза i так нацiональна рeалiя?
https://youtu.be/Evy2EgoveuE
Я не в курсе этой проблемы? И это мне говорит человек который ни прокладку ни памперс в руках не держал . Вы хоть с женщиной близко общались когда нибудь? О детях уже и не спрашиваю
Ну а затем останется только отрастить хвост и шерсть на груди и опе и влезть на дерево.
Воу-воу, совок помер тридцать лет назад. Никто вас не будет ничем "обеспечивать" просто по вашей хотелке. Биокульки и сейчас продаются, просто они дороже и магазы уже не сильно рады включать их в стоимость товаров. Покупайте, они всегда продаются, стоят недорого.
Вот видосы на эту тему
https://youtu.be/RDFBbxMDi1U
https://youtu.be/PJnJ8mK3Q3g