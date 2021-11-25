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Через недбалість окупантів знищується унікальна екосистема Кримського півострова, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через недбалість окупантів знищується унікальна екосистема Кримського півострова, - Денісова

В окупованому РФ Криму проблеми довкілля збільшуються за масштабами та глобальністю.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"До мене надходять повідомлення щодо порушення екологічних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя. За роки окупації проблеми довкілля ТОТ збільшуються за масштабами та глобальністю. Забруднення Чорного моря, погіршення водозабезпечення, техногенні катастрофи та інші екологічні проблеми, спричинені недбалістю окупаційної влади, призводять до знищення унікальних екосистем Кримського півострова", - зазначає Денісова.

За її словами, через збільшення кількості суден, що курсують вздовж ТОТ, зростає число випадків розливу нафти у Чорному та Азовському морях. Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, - як наслідок загинуло 300 дельфінів.

"Інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, занесених до Червоної книги України. За роки окупації на ТОТ збільшилась кількість стихійних сміттєзвалищ та нечистот, які скидаються в Чорне та Азовське моря", - пише омбудсмен.

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"Значної шкоди екології півострова завдає: знищення 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників (з них 363 хвойних та листяних дерева в Козачій бухті м. Севастополя); видобуток будівельного каменю на горі Агармиш; незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення біля м. Балаклава; видобуток прісної води з під Азовського моря та розорення 20 тис. га степових ділянок, що підтверджується Державним космічним агентством України", - нагадує Денісова.

Вона також наголошує на необхідності додержання статті 35 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 08.06.1977 щодо належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.


Через недбалість окупантів знищується унікальна екосистема Кримського півострова, - Денісова 01
Через недбалість окупантів знищується унікальна екосистема Кримського півострова, - Денісова 02

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Що просили, те і отримали.
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25.11.2021 14:21 Відповісти
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма
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25.11.2021 15:05 Відповісти
Плюс наличие в Крыму Черноморского флота, военнослужащие которого получали очень неплохие деньги по сравнению с небольшими зарплатами украинских военнослужащих и уровня украинских цен в целом примерно на порядок ниже чем на рабссее. Все это создавало у крымчан иллюзию богатой жизни на рабссее. А теперь даже рашистские вояки недовольны, потому что загран коэффициента нет, а цены бешенные.
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25.11.2021 15:55 Відповісти
Как то вообще пофиг, хай там хоть свалку ядерных отходов организуют
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25.11.2021 14:22 Відповісти
Т.е, линолеум Маккартни, Крым - не Украина?
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25.11.2021 14:46 Відповісти
Повторюю,якщо лапатнік припинив срати навкруги,це означає лише одне-він здох...
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25.11.2021 14:26 Відповісти
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без рыбы и имени?!...»
(Игорь Растеряев
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25.11.2021 15:07 Відповісти
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов (1953-2012).
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25.11.2021 15:08 Відповісти
Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень
- Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины
- Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды..."
. (Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
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25.11.2021 15:09 Відповісти
как показала история

Костлявая рука России может сеять только смерть, кровь , разруху и нищету….
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25.11.2021 15:10 Відповісти
І про це.. Жителька Мордовії виграла квитки на космічну мандрівку



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25.11.2021 15:16 Відповісти
чумнобарачные с Северного Барака

начали завозить на Донбасс ядерные и химические отходы. сгружают в шахты и карьеры "неизвестные контейнеры с неизвестным веществом" которое потом затапливается.
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25.11.2021 15:18 Відповісти
Так надо вытеснить оккупанта из Крыма!Что ж американцы помогут.Да.!!
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25.11.2021 20:14 Відповісти
 
 