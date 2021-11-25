Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Общество
В оккупированном РФ Крыму проблемы окружающей среды увеличиваются по масштабам и глобальности.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Ко мне поступают сообщения о нарушении экологических прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. За годы оккупации проблемы окружающей среды ВОТ увеличиваются по масштабам и глобальности. Загрязнение Черного моря, ухудшение водообеспечения, техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей, приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова", - отмечает Денисова.
По ее словам, из-за увеличения количества судов, курсирующих вдоль ВОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях. Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных - в результате погибли 300 дельфинов.
"Интенсивная выкачка подземных пресных вод на ВОТ приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины. За годы оккупации на ВОТ увеличилось количество стихийных свалок и нечистот, сбрасываемых в Азовское море ", – пишет омбудсмен.
"Значительный ущерб экологии полуострова наносит: уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте г. Севастополя); добыча строительного камня на горе Агармыш; незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы; добыча пресной воды из-под Азовского моря и разорение 20 тыс. га степных участков, что подтверждается Государственным космическим агентством Украины", - напоминает Денисова.
Она также отмечает необходимость соблюдения статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977 о надлежащем обращении с окружающей средой во время военных действий.
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С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!
Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без рыбы и имени?!...»
(Игорь Растеряев
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов (1953-2012).
Людских культур не просыхала плесень
- Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины
- Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды..."
. (Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
Костлявая рука России может сеять только смерть, кровь , разруху и нищету….
начали завозить на Донбасс ядерные и химические отходы. сгружают в шахты и карьеры "неизвестные контейнеры с неизвестным веществом" которое потом затапливается.