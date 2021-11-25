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Денисова (511) Крым (10842) оккупация (2448) омбудсмен (237) экология (714)

Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова

В оккупированном РФ Крыму проблемы окружающей среды увеличиваются по масштабам и глобальности.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Ко мне поступают сообщения о нарушении экологических прав граждан, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. За годы оккупации проблемы окружающей среды ВОТ увеличиваются по масштабам и глобальности. Загрязнение Черного моря, ухудшение водообеспечения, техногенные катастрофы и другие экологические проблемы, вызванные халатностью оккупационных властей, приводят к уничтожению уникальных экосистем Крымского полуострова", - отмечает Денисова.

По ее словам, из-за увеличения количества судов, курсирующих вдоль ВОТ, растет число случаев разлива нефти в Черном и Азовском морях. Проведение в 2021 году государством-оккупантом систематических военных учений, взрывы боеприпасов в море существенно загрязняют морскую среду и приводят к гибели морских животных - в результате погибли 300 дельфинов.

"Интенсивная выкачка подземных пресных вод на ВОТ приводит к появлению солончаков, а изменение русла горных рек угрожает существованию пресноводных рыб и насекомых, занесенных в Красную книгу Украины. За годы оккупации на ВОТ увеличилось количество стихийных свалок и нечистот, сбрасываемых в Азовское море ", – пишет омбудсмен.

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"Значительный ущерб экологии полуострова наносит: уничтожение 100 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников (из них 363 хвойных и лиственных дерева в Казачьей бухте г. Севастополя); добыча строительного камня на горе Агармыш; незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения возле Балаклавы; добыча пресной воды из-под Азовского моря и разорение 20 тыс. га степных участков, что подтверждается Государственным космическим агентством Украины", - напоминает Денисова.

Она также отмечает необходимость соблюдения статьи 35 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 08.06.1977 о надлежащем обращении с окружающей средой во время военных действий.


Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова 01
Из-за халатности оккупантов уничтожается уникальная экосистема Крымского полуострова, - Денисова 02

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Що просили, те і отримали.
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25.11.2021 14:21 Ответить
Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма
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25.11.2021 15:05 Ответить
Плюс наличие в Крыму Черноморского флота, военнослужащие которого получали очень неплохие деньги по сравнению с небольшими зарплатами украинских военнослужащих и уровня украинских цен в целом примерно на порядок ниже чем на рабссее. Все это создавало у крымчан иллюзию богатой жизни на рабссее. А теперь даже рашистские вояки недовольны, потому что загран коэффициента нет, а цены бешенные.
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25.11.2021 15:55 Ответить
Как то вообще пофиг, хай там хоть свалку ядерных отходов организуют
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25.11.2021 14:22 Ответить
Т.е, линолеум Маккартни, Крым - не Украина?
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25.11.2021 14:46 Ответить
Повторюю,якщо лапатнік припинив срати навкруги,це означає лише одне-він здох...
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25.11.2021 14:26 Ответить
«… Я стою у иссохшей реки:
Ни воды, ни лягушек, ни ряски,
Где народ, что рубил в две руки,
Взял Сибирь и дошел до Аляски?!

Где все те, кто в бескрайнем бою
До Китая Россию раздвинул?!
Почему я сегодня стою
Здесь, один, без земли и без рыбы и имени?!...»
(Игорь Растеряев
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25.11.2021 15:07 Ответить
"Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
Сергей Терсимонов (1953-2012).
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25.11.2021 15:08 Ответить
Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень
- Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины
- Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды..."
. (Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
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25.11.2021 15:09 Ответить
как показала история

Костлявая рука России может сеять только смерть, кровь , разруху и нищету….
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25.11.2021 15:10 Ответить
І про це.. Жителька Мордовії виграла квитки на космічну мандрівку



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25.11.2021 15:16 Ответить
чумнобарачные с Северного Барака

начали завозить на Донбасс ядерные и химические отходы. сгружают в шахты и карьеры "неизвестные контейнеры с неизвестным веществом" которое потом затапливается.
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25.11.2021 15:18 Ответить
Так надо вытеснить оккупанта из Крыма!Что ж американцы помогут.Да.!!
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25.11.2021 20:14 Ответить
 
 