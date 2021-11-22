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На саммите в Глазго не оценили климатические усилия Украины, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Общество

На саммите в Глазго не оценили климатические усилия Украины, - Стефанишина

Усилия Украины по противодействию климатическим изменениям не были учтены при принятии решений климатического саммита в Глазго.

Об этом во время круглого стола "Жизнь после Глазго" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она.

Среди таких несправедливостей Ольга Стефанишин называет "нежелание пересматривать Украину как страну приложения 2" - то есть признание как страны, которая является не донором, а реципиентом финансовой помощи для реализации экологических программ.

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"Мы не увидели желания большинства стран включаться в такие переговоры", – добавила она.

Среди других проблем – нежелание ссылаться в документах саммита на решение Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Крыма.

"Такое нежелание также является политической позицией. Это подрывает мировую позицию по непризнанию аннексии Крыма, а также влияет на распределение средств по ст. 6, что касается торговли квотами. Поскольку Крым является частью Украины, это должно быть учтено при распределении квот", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На саммите по климату более 40 стран обязались отказаться от угля. Среди них и Украина, - The Guardian
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Топ комментарии
+27
Т.е. просто не поняли почему Украина упорно не модернизирует самые "грязные ТЭС" в Европе?
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22.11.2021 16:52
+26
Бубася хотел - как всегда - нагло сбрехать (т.наз. "хуцпа").

Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
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22.11.2021 16:52
+24
А точно не потому шо Наивеличайший Солнцеликий тупо прогулял свое собственное выступление?
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22.11.2021 16:56
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Как обычно,весь пар в гудок
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22.11.2021 16:51 Ответить
"не оценили климатические усилия Украины"причем здесь наша Украина! люди посмотрели на дегенерата, посмеялись, и забыли.
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22.11.2021 17:08 Ответить
Бубася хотел - как всегда - нагло сбрехать (т.наз. "хуцпа").

Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
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22.11.2021 16:52 Ответить
Т.е. просто не поняли почему Украина упорно не модернизирует самые "грязные ТЭС" в Европе?
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22.11.2021 16:52 Ответить
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22.11.2021 16:55 Ответить
що ти п..здиш, курво. https://ember-climate.org/commentary/2021/05/25/coal-power-air-pollution/#polluters
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22.11.2021 17:40 Ответить
Еще-бы дебил увидел разницу между выбросами SO2 и РМ10 - то вообще бы было хорошо. Но для этого, как минимум, нужно иметь хотя-бы зачатки мозгов.
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22.11.2021 17:48 Ответить
Мда, я бы тоже мог не обратить внимание на такие "усилия"...
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22.11.2021 23:56 Ответить
Сдается мне мадам на саммите лютую дичь втирала а сейчас про несправедливость говорит....
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22.11.2021 16:53 Ответить
Ясен пень-нелох,где то в коридорах ошивался.
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22.11.2021 16:54 Ответить
Все строят заводы тэс а нам втирают про екологию
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22.11.2021 16:54 Ответить
Украинские угольные ТЭС загрязняют воздух больше, чем вся энергетика Европы - исследование

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22.11.2021 16:57 Ответить
"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску" и корабли с углем для ТЕЦ плывут...
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22.11.2021 16:55 Ответить
Нам рассказывают , что через три недели война . Я не паникёр , но это смешно .
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22.11.2021 16:55 Ответить
Не можливо дати оцінку тому-чого немає...
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22.11.2021 16:55 Ответить
Ми не оцінку просили дати,ми просили дати бабло...По українськи "не оцінили" - значить не заплатили...
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22.11.2021 17:09 Ответить
Неможливо
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10.12.2021 14:29 Ответить
А точно не потому шо Наивеличайший Солнцеликий тупо прогулял свое собственное выступление?
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22.11.2021 16:56 Ответить
точно! и поэтому этого хрипатого мальчика так и воспринимали...(никак!)))))
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22.11.2021 17:15 Ответить
Тому, шо він по часам непонімае.
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22.11.2021 17:20 Ответить
гадаю справа в тому, що сцяння в очі сприймають за реальні дії тільки зеленські недолугі прихильники.
а на серйозному фаховому міжнародному рівні вас сприймають тими, ким ви й є - забрехавшимися неосвіченими йолопами.
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22.11.2021 16:57 Ответить
"Ми прийняли амбітну кліматичну стратегію та амбітний план національного визначеного внеску...
... Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту".

Джерело: https://censor.net/ua/n3300922

Тобто, не дуже повірили в чергові обіцянки чемпіонів по брехні.
Нічого дивного.
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22.11.2021 16:59 Ответить
Згоден. Хотіли бабло,під ...здіж.
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22.11.2021 18:04 Ответить
Провал за провалом.
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22.11.2021 17:04 Ответить
Неудивительно, а какое может быть уважение если Зеля так накурился что прозевал собственное выступление, позорище на весь мир.
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22.11.2021 17:06 Ответить
Тому що ..."на фоні Східної та Центральної Європи"... цей олігархічно-корупційний бантустан нижньоафриканського рівня не розгледіти.
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22.11.2021 17:08 Ответить
А чему здесь удивляться,наша дипломатия как и правительство,мягко говоря,обкакалось во всем мире кроме мокшандии.
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22.11.2021 17:08 Ответить
потому как амбициозные и реальные - это две большие разницы...как преЗЕдент и Президент )))))
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22.11.2021 17:14 Ответить
А они эти усилия у нас есть??? Потуги возможно есть но с этой властью мы никогда не высремся!!!!!!!!!!!!!!!
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22.11.2021 17:17 Ответить
Нууу!! У Глазго теж не лохи були! 😁 Пані Стефан шина має усвідомити, що у світі вже всім добре відомо, хто такий Зєлєнскій і як ві веде справи. 😁 Одним словом, зелені хотіли бабла. На стройку бальшую. А за зелену енергетику не розрахуватися. Гроші донорів залили на якусь туфту. 😊 У світі донори це зрозуміли. Двічі їх розвести не вдасться. 😊
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22.11.2021 17:19 Ответить
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22.11.2021 17:20 Ответить
Смотря на дымящие трубы и красное небо возле предприятий ДЭТЕКА и МЕТИНВЕСТА, МИТАЛЛА, говорить о климатических усилиях Украины, как минимум смешно...
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22.11.2021 17:29 Ответить
Нужно не за подачками ездить с протянутой рукой попрошаек а самим внедрять передовые ьехнологии по экологии - тогда к Украине будут присматриваться и уважать.. а бла бла бла уже никому не интересны.. Намерения это не дела!!!!
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22.11.2021 17:29 Ответить
"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она."

Пачиму мы не в нате, пачиму нам не платят... Концерт зеленых могут понять только 73 избирателей в Украине. Вас третий год не понимают в цивилизованных странах, а до вас не доходит....
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22.11.2021 17:31 Ответить
Очень серьёзные усилия, за 30 лет не модернизировать, а убить собственную промышленность...
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22.11.2021 17:42 Ответить
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22.11.2021 17:42 Ответить
Пердімонокль! 🧐😲
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22.11.2021 23:24 Ответить
Паночка, тільки що Шмигаль оголосив, що можете прямувати в дупу з вашим самітом, а Україна і надалі буде палити вуголь. "Уряд не схвалював офіційні документи, які декларували б таку амбіцію... Це Ваші слова - джерело: https://biz.censor.net/n3300894. Такщо визначайтесь, ви гарна чи розумна?
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22.11.2021 18:17 Ответить
Просто блазня ніхто не приймає всерйоз , всі знають . що то блазень.
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22.11.2021 18:54 Ответить
"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она Источник: https://censor.net/ru/n3300922
Раз так.
Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, Источник: https://censor.net/ru/n3300935
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22.11.2021 19:14 Ответить
Щоо? Не погодилися й далі вирубати ліси та Карпати ? От нелюди !
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22.11.2021 19:36 Ответить
Какая стратегия? Какое лидерство?
Вы два года зеленую энергетику давите и не расчитываетесь с долгами!
Стратеги хреновы! Миллиард деревьев, космопорт, зеленый университет, велыке крадивныцтво, зарплаты 4000 евро---кто вас слушать будет???
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22.11.2021 20:47 Ответить
ну так а що там з викидами в Китаї?
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22.11.2021 22:15 Ответить
А как можно оценить то, чего нет? То, что в Украине в процессе деиндустриализации закрываются промышленные предприятия - в последнюю очередь можно назвать "климатическими усилиями". Тем более, ликвидация промышленности компенсируется массовым переходом населения на отопление дровами, зачастую - нетвёрдых пород, в частном секторе дымит так, шо "ни вздохнуть, ни пёрднуть"©.
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22.11.2021 23:41 Ответить
 
 