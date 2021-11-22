На саммите в Глазго не оценили климатические усилия Украины, - Стефанишина
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Усилия Украины по противодействию климатическим изменениям не были учтены при принятии решений климатического саммита в Глазго.
Об этом во время круглого стола "Жизнь после Глазго" заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы приняли амбициозную климатическую стратегию и амбициозный план национального определенного взноса. Как следствие, мы увидели, что на фоне не являющихся активными в этом регионе Восточной и Центральной Европы Украина демонстрировала настоящее лидерство в регионе. Однако, к сожалению, эти усилия не были учтены при принятии решений саммита", - пояснила она.
Среди таких несправедливостей Ольга Стефанишин называет "нежелание пересматривать Украину как страну приложения 2" - то есть признание как страны, которая является не донором, а реципиентом финансовой помощи для реализации экологических программ.
"Мы не увидели желания большинства стран включаться в такие переговоры", – добавила она.
Среди других проблем – нежелание ссылаться в документах саммита на решение Генассамблеи ООН о непризнании аннексии Крыма.
"Такое нежелание также является политической позицией. Это подрывает мировую позицию по непризнанию аннексии Крыма, а также влияет на распределение средств по ст. 6, что касается торговли квотами. Поскольку Крым является частью Украины, это должно быть учтено при распределении квот", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Но в Глазго почему-то не нашлось ни кугутов, ни канала Г+Г...
а на серйозному фаховому міжнародному рівні вас сприймають тими, ким ви й є - забрехавшимися неосвіченими йолопами.
... Однак, на жаль, ці зусилля не були враховані під час прийняття рішень саміту".
Джерело: https://censor.net/ua/n3300922
Тобто, не дуже повірили в чергові обіцянки чемпіонів по брехні.
Нічого дивного.
Пачиму мы не в нате, пачиму нам не платят... Концерт зеленых могут понять только 73 избирателей в Украине. Вас третий год не понимают в цивилизованных странах, а до вас не доходит....
Раз так.
Кабинет Министров Украины не утверждал официальные документы об отказе от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA). Об этом сообщила вице-премьер Ольга Стефанишина, Источник: https://censor.net/ru/n3300935
Вы два года зеленую энергетику давите и не расчитываетесь с долгами!
Стратеги хреновы! Миллиард деревьев, космопорт, зеленый университет, велыке крадивныцтво, зарплаты 4000 евро---кто вас слушать будет???